«Зенит» — «Динамо»: отсутствие Малкома, Родригао и Сергеева станет проблемой для Семака
15 марта в матче Пути регионов Кубка России состоится интригующая битва — «Зенит» столкнется с «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Рассудит команды арбитр Евгений Кукуляк.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 15 марта 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Триумф «Динамо» предложено оформить за 7.00 (11%), ничью — за 4.80 (20%).
За последние девять лет «Динамо» ни разу не добилось в Санкт-Петербурге даже ничьей. Верите, что ситуация изменится именно в ближайшем матче? Вариант Х2 доступен за 2.83.
Можете подстраховать команду Славиши Йокановича с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.69, Ф1(-1.5) в то же время — за 2.19.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.70, ТМ 2.5 — 2.17. Восемь из девяти предыдущих очных матчей в Северной столице завершились «верхом» по голам.
Во всех трех играх после зимнего перерыва «Зенит» оформил по три мяча. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.51.
Вариант «обе забьют» идет за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.87.
Так как в Пути регионов Кубка России противостояния состоят из одного матча, можете уже сейчас выбрать полуфиналиста сетки: «Зенит» — 1.22, «Динамо» — 4.25.
«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 15 марта 2023 года
Команда Сергея Семака здорово открыла вторую часть сезона — одержала три победы в трех матчах с общим счетом 9:2. В Кубке страны сине-бело-голубые даже без Малкома и Клаудиньо не заметили ульяновскую «Волгу» (3:0), хотя это вряд ли должно вызывать удивление — учитывая разницу в классе, «Зенит» должен обыгрывать таких соперников с закрытыми глазами. А вот в чемпионате у лидера РПЛ возникли сложности, причем на ровном месте: в последней игре санкт-петербуржцы вели 2:0 у «Химок», но упустили преимущество и забили победный только на 91-й минуте (3:2).
Большую роль в успехах команды играет все тот же Малком. Бразилец пропустил матч с «Волгой» из-за шестиматчевой дисквалификации за драку в игре со «Спартаком», а в других двух встречах вышел в старте и забил четыре из шести мячей команды (дважды сделал дубль). Но с «Динамо» он снова не сыграет, как и Родригао с Барриосом. Также Семак не может рассчитывать на травмированного Ивана Сергеева — он в лучшем случае восстановится к игре с ЦСКА, которая состоится в ближайшие выходные.
Отсутствие важных игроков атаки и середины поля может помешать «Зениту» в очередной раз проехаться по «Динамо» дома. С мая 2014 года команды провели в Санкт-Петербурге семь официальных матчей, и все они завершились в пользу хозяев. При этом в трех последних сине-бело-голубые забивали не менее трех мячей.
С другой стороны, у москвичей не клеится в выездных матчах — команда Йокановича потерпела четыре поражения подряд и семь в десяти играх. Причем последними палачами бело-голубых стали отнюдь не топ-клубы: «Ростов», «Ахмат», «Крылья Советов» (все — 1:2) и «Краснодар» (1:3). Положение и результаты отвратительные, но стоит отметить, что «Динамо» не забило только в одной встрече в гостях из 13. Поэтому при любых раскладах для «Зенита» матч простым не будет.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
Отсутствие Малкома — огромная проблема для «Зенита». Бразилец во всех матчах был мотором команды и главной атакующей единицей, но против «Динамо» кому-то придется его заместить. А равноценной замены в заявке у Семака нет. Также окончательно и на 100 процентов не вписался в оборону команды и новичок Ренан, а это значит, что у Смолова и Тюкавина будут шансы потревожить Кержакова.
Несмотря на то, что после перерыва «Зенит» побеждает в основном с запасом, в предстоящей игре в его безусловном превосходстве уверенности нет.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (+1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3