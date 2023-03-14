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«Зенит» — «Динамо»: отсутствие Малкома, Родригао и Сергеева станет проблемой для Семака

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 15 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Семак.
Фото Global Look Press
На счету бразильского форварда четыре гола в двух встречах.

15 марта в матче Пути регионов Кубка России состоится интригующая битва — «Зенит» столкнется с «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Рассудит команды арбитр Евгений Кукуляк.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 15 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Триумф «Динамо» предложено оформить за 7.00 (11%), ничью — за 4.80 (20%).

За последние девять лет «Динамо» ни разу не добилось в Санкт-Петербурге даже ничьей. Верите, что ситуация изменится именно в ближайшем матче? Вариант Х2 доступен за 2.83.

Можете подстраховать команду Славиши Йокановича с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.69, Ф1(-1.5) в то же время — за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.70, ТМ 2.5 — 2.17. Восемь из девяти предыдущих очных матчей в Северной столице завершились «верхом» по голам.

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Во всех трех играх после зимнего перерыва «Зенит» оформил по три мяча. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.51.

Вариант «обе забьют» идет за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.87.

Так как в Пути регионов Кубка России противостояния состоят из одного матча, можете уже сейчас выбрать полуфиналиста сетки: «Зенит» — 1.22, «Динамо» — 4.25.

«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 15 марта 2023 года

Команда Сергея Семака здорово открыла вторую часть сезона — одержала три победы в трех матчах с общим счетом 9:2. В Кубке страны сине-бело-голубые даже без Малкома и Клаудиньо не заметили ульяновскую «Волгу» (3:0), хотя это вряд ли должно вызывать удивление — учитывая разницу в классе, «Зенит» должен обыгрывать таких соперников с закрытыми глазами. А вот в чемпионате у лидера РПЛ возникли сложности, причем на ровном месте: в последней игре санкт-петербуржцы вели 2:0 у «Химок», но упустили преимущество и забили победный только на 91-й минуте (3:2).

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Большую роль в успехах команды играет все тот же Малком. Бразилец пропустил матч с «Волгой» из-за шестиматчевой дисквалификации за драку в игре со «Спартаком», а в других двух встречах вышел в старте и забил четыре из шести мячей команды (дважды сделал дубль). Но с «Динамо» он снова не сыграет, как и Родригао с Барриосом. Также Семак не может рассчитывать на травмированного Ивана Сергеева — он в лучшем случае восстановится к игре с ЦСКА, которая состоится в ближайшие выходные.

Отсутствие важных игроков атаки и середины поля может помешать «Зениту» в очередной раз проехаться по «Динамо» дома. С мая 2014 года команды провели в Санкт-Петербурге семь официальных матчей, и все они завершились в пользу хозяев. При этом в трех последних сине-бело-голубые забивали не менее трех мячей.

С другой стороны, у москвичей не клеится в выездных матчах — команда Йокановича потерпела четыре поражения подряд и семь в десяти играх. Причем последними палачами бело-голубых стали отнюдь не топ-клубы: «Ростов», «Ахмат», «Крылья Советов» (все — 1:2) и «Краснодар» (1:3). Положение и результаты отвратительные, но стоит отметить, что «Динамо» не забило только в одной встрече в гостях из 13. Поэтому при любых раскладах для «Зенита» матч простым не будет.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Отсутствие Малкома — огромная проблема для «Зенита». Бразилец во всех матчах был мотором команды и главной атакующей единицей, но против «Динамо» кому-то придется его заместить. А равноценной замены в заявке у Семака нет. Также окончательно и на 100 процентов не вписался в оборону команды и новичок Ренан, а это значит, что у Смолова и Тюкавина будут шансы потревожить Кержакова.

Несмотря на то, что после перерыва «Зенит» побеждает в основном с запасом, в предстоящей игре в его безусловном превосходстве уверенности нет.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (+1.5) за 1.69.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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