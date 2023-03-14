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«Наполи» — «Айнтрахт»: отсутствие Коло Муани упростит задачу Хвиче и Осимхену

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Хвича Кварацхелия с партнерами по «Наполи».
Фото Global Look Press
Француз получил красную карточку в первом матче с «Наполи».

15 марта «Наполи» и «Айнтрахт» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 22.45 мск. Три недели назад неаполитанцы победили во Франкфурте со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Айнтрахт Ф

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Наполи» в основное время можно с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — около 65%. Успех «Айнтрахта» доступен с котировкой 6.55 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.56 (21%).

Допускаете, что в матче возможно дополнительное время? Поставить на победу «адзурри» с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.01. Этот рынок на «орлов» предложен за 15.25.

Команда из Германии в первом матче неплохо сдерживала соперника в первые полчаса, но дальше пропустила, а во втором тайме осталась в меньшинстве. «Айнтрахт» находится не в лучшей форме: уступил в трех из последних шести игр во всех турнирах. Поставить на то, что «орлы» прервут неудачную серию и не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.67.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают солидное преимущество команды Лучано Спаллетти:

• победа «Наполи» 1:0 идет за 7.15;

?• успех 2:0 — тоже за 7.15;

• выигрыш неаполитанцев 2:1 — за 8.50.

Аналитики предполагают, что игра может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.09.

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«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 марта 2023 года

Неаполитанцы проводят мощнейший сезон: лидируют в серии А с отрывом в 18 очков от второго места и имеют отличные шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы 2:0 в первой игре 1/8 финала. В последних девяти матчах во всех турнирах команда Спаллетти оформила восемь побед, семь из них — всухую.

«Адзурри» показывают отличную игру в атаке: в этом сезоне они забивают в среднем 2.47 гола за матч. Невероятную форму набрали Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен: первый наколотил 28 результативных действий в 28 матчах во всех турнирах, второй — 26 в 27 играх.

Ждете еще один яркий перформанс от «Наполи»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.62, ИТМ1 (1.5) — за 2.34.

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Прямо перед игрой с «Айнтрахтом» у неаполитанцев сломался основной центральный защитник Ким Мин Джэ. В этом сезоне «Наполи» в том числе благодаря корейцу действует очень надежно: из 34 матчей во всех турнирах не пропустил в 16.

«Айнтрахт» же подходит к ответной встрече не в лучшей форме. Команда Оливера Глазнера не может выиграть уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах, в которых потерпела два поражения. Всего же в последних 10 играх во всех соревнованиях «орлы» победили лишь трижды.

Также из-за дисквалификации у немцев не сыграет ключевой нападающий Рандаль Коло Муани: у француза в этом сезоне уже 16+14 по системе «гол+пас» во всех турнирах. Также в Неаполе не будет других важных исполнителей: Ансгара Кнауффа, Йеспера Линдстрема и Жуниора Дина Эбимбе.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт»

Неаполитанцы уверенно победили на выезде, дома же команда Спаллетти выступает еще мощнее — в этом сезоне выиграла 14 из 17 матчей во всех турнирах. Вдобавок у «Айнтрахта» не сыграют два ключевых игрока атаки — Коло Муани и Линдстрем. У «Наполи» же продолжают разрывать Хвича и Осимхен, а команда отличилась меньше двух раз за игру лишь дважды в 13 встречах в 2023 году.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.38.

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