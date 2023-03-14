«Наполи» — «Айнтрахт»: отсутствие Коло Муани упростит задачу Хвиче и Осимхену
15 марта «Наполи» и «Айнтрахт» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 22.45 мск. Три недели назад неаполитанцы победили во Франкфурте со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Наполи» в основное время можно с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — около 65%. Успех «Айнтрахта» доступен с котировкой 6.55 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.56 (21%).
Допускаете, что в матче возможно дополнительное время? Поставить на победу «адзурри» с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.01. Этот рынок на «орлов» предложен за 15.25.
Команда из Германии в первом матче неплохо сдерживала соперника в первые полчаса, но дальше пропустила, а во втором тайме осталась в меньшинстве. «Айнтрахт» находится не в лучшей форме: уступил в трех из последних шести игр во всех турнирах. Поставить на то, что «орлы» прервут неудачную серию и не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.67.
При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают солидное преимущество команды Лучано Спаллетти:
• победа «Наполи» 1:0 идет за 7.15;
?• успех 2:0 — тоже за 7.15;
• выигрыш неаполитанцев 2:1 — за 8.50.
Аналитики предполагают, что игра может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.09.
«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 марта 2023 года
Неаполитанцы проводят мощнейший сезон: лидируют в серии А с отрывом в 18 очков от второго места и имеют отличные шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы 2:0 в первой игре 1/8 финала. В последних девяти матчах во всех турнирах команда Спаллетти оформила восемь побед, семь из них — всухую.
«Адзурри» показывают отличную игру в атаке: в этом сезоне они забивают в среднем 2.47 гола за матч. Невероятную форму набрали Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен: первый наколотил 28 результативных действий в 28 матчах во всех турнирах, второй — 26 в 27 играх.
Ждете еще один яркий перформанс от «Наполи»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.62, ИТМ1 (1.5) — за 2.34.
Прямо перед игрой с «Айнтрахтом» у неаполитанцев сломался основной центральный защитник Ким Мин Джэ. В этом сезоне «Наполи» в том числе благодаря корейцу действует очень надежно: из 34 матчей во всех турнирах не пропустил в 16.
«Айнтрахт» же подходит к ответной встрече не в лучшей форме. Команда Оливера Глазнера не может выиграть уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах, в которых потерпела два поражения. Всего же в последних 10 играх во всех соревнованиях «орлы» победили лишь трижды.
Также из-за дисквалификации у немцев не сыграет ключевой нападающий Рандаль Коло Муани: у француза в этом сезоне уже 16+14 по системе «гол+пас» во всех турнирах. Также в Неаполе не будет других важных исполнителей: Ансгара Кнауффа, Йеспера Линдстрема и Жуниора Дина Эбимбе.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт»
Неаполитанцы уверенно победили на выезде, дома же команда Спаллетти выступает еще мощнее — в этом сезоне выиграла 14 из 17 матчей во всех турнирах. Вдобавок у «Айнтрахта» не сыграют два ключевых игрока атаки — Коло Муани и Линдстрем. У «Наполи» же продолжают разрывать Хвича и Осимхен, а команда отличилась меньше двух раз за игру лишь дважды в 13 встречах в 2023 году.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.38.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3