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14 марта, 23:55

«Ливерпуль» уже отыгрывал три гола у испанского гранда. Растает ли «Реал» в ответном матче ЛЧ, как «Барселона» в 2019-м?

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Предпосылок к этому нет.

15 марта «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Испании на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», начало — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен немец Феликс Цвайер. В первой игре команда Анчелотти оказалась сильнее — 5:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Реала» больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.85 (24%), успех «Ливерпуля» — за 2.90 (34%).

Мадридцы выиграли у мерсисайдцев шесть из семи последних матчей. Считаете, что на этот раз команда Клоппа выступит лучше? Вариант Х2 предложен за 1.64.

В первой встрече соперники сообразили на двоих семь голов: ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.54, ТБ 3.5 — за 2.36.

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Обменяются ли команды забитыми мячами? Да — 1.49, нет — 2.65.

«Ливерпуль» открыл счет в первой игре. На то, что это же получится у мерсисайдцев в ответной встрече, котировка — 2.08. На первый гол в матче в исполнении «Реала» — 1.85.

Проход мадридцев в следующий раунд оценен крошечными 1.02, мерсисайдцев — наоборот, очень крупными 12.75.

«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча ЛЧ 15 марта 2023 года

«Реал» и «Ливерпуль» выдали сумасшедшее театральное представление в первом матче: с семью голами, нелепыми ошибками вратарей и невероятным камбэком мадридцев с 0:2 на 5:2. Для «бланкос» этот успех стал шестым в семи последних встречах с мерсисайдцами, хотя многие помнят, что не все они складывались в пользу испанцев по игре. Взять хотя бы прошлогодний финал, который остался за командой Анчелотти исключительно благодаря фантастическим спасениям Куртуа и ужасной реализации игроков английской команды (1:0).

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В первой игре «Ливерпуль» тоже был неплох, но далеко не монолитен: красные восхищали отрезками, а это непозволительно в противостоянии с соперником-киллером. Винисиус и Бензема по максимуму использовали предоставленные возможности и оформили по дублю.

Удивительно, что та победа на «Энфилде» стала для «Реала» последней перед серией неудач: в чемпионате мадридцы поделили очки с «Атлетико» (1:1) и «Бетисом» (0:0), а в полуфинале Кубка Испании проиграли «Барселоне» (0:1). Что забавно и нелогично, в этих встречах «бланкос» выглядели интереснее соперников. Победа же случилась в последние выходные дома над «Эспаньолом» (3:1), причем в этой игре хозяевам пришлось отыгрываться. Сделали они это в отсутствие Карима Бензема, который отсутствовал из-за травмы лодыжки. Правда, к игре с «Ливерпулем» он должен быть готов. Как и Винисиус, который забил восьмой мяч в сезоне.

Мерсисайдцы после поражения от «Реала» грустили недолго — провели три матча, в которых не пропустили ни разу. И если ничья с «Кристал Пэлас» (0:0) была неприятной, то победа над «Вулверхэмптоном» (2:0) — довольно ожидаемой. А вот чего от мерсисайдцев не предполагали, так это победы 7:0 над «МЮ». У команды Клоппа получалось и залетало абсолютно все. Тем глупее выглядит поражение от «Борнмута» в следующем же матче (0:1). Оно показало, что красные, несмотря на возвращение многих лидеров, по-прежнему катастрофически нестабильны.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» имеет опыт невероятных возвращений после поражения с разницей в три мяча в первом матче против испанских команд. В полуфинале ЛЧ в 2019-м против «Барселоны» никто не ждал от банды Клоппа камбэка, однако на «Энфилде» красные устроили каталонцам ад и победили 4:0.

Думаю, никто, кроме фанатов «Реала», не отказался бы от повторения той сказки, однако она едва ли возможна. Во-первых, матч пройдет в Мадриде, где на испанцев не будет оказываться постороннее давление. Во-вторых, нынешний «Ливерпуль» не способен проводить несколько сильных матчей подряд — лимит был исчерпан полторы недели назад против «МЮ». Добавим сюда тот факт, что «Реал» больше года не проигрывал в три и более мяча — с поражения все от той же «Барсы».

Однако можно рассчитывать, что гости дадут бой и забьют хотя бы раз — мадридцы неидеальны в обороне. Как и сами ливерпульцы. Поэтому встреча снова должна быть горячей.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.64.

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