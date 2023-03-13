ЦСКА — «Северсталь»: фаворит Кубка Гагарина сенсационно вылетит уже в первом раунде?
14 марта в решающем седьмом матче серии 1/8 финала ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА сойдется с «Северсталью». Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что ЦСКА все же выйдет победителем из этого противостояния. На победу армейцев в основное время седьмого матча можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого результата — приблизительно 67%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (13%).
На итоговый успех москвичей вне зависимости от того, случится он по итогам 60 минут или в овертайме, котировка — 1.25. На череповчан — 4.00.
Считаете, что «Северсталь» выживет в основное время предстоящей встречи? Вариант Х2 идет за 2.65.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.97.
В последнем, шестом матче случилось практически нереальное — ЦСКА не забросил ни одной шайбы. На повторение этого исхода коэффициент — 15.0.
При этом прошедшая игра стала всего второй из десяти предыдущих, в которых команды не пробили «верх» по голам. ТБ 4.5 в предстоящей встрече идет за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.40.
«Северсталь» забросила ЦСКА две и более шайбы в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.73, ИТМ2 (1.5) — в 2.05.
ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года
«Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не забить ни одного гола... Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались. Не знаю, чем это вызвано», — так охарактеризовал результат шестого матча между ЦСКА и «Северсталью» заслуженный тренер России Владимир Плющев. Сухое поражение армейцев действительно получилось неожиданным, особенно с учетом предшествовавших ему побед команды Федорова со счетом 4:3 и 9:3.
Москвичи нанесли по воротам соперника всего 26 бросков и подарили череповчанам вторую в их истории победу без пропущенных шайб в плей-офф КХЛ. Для ЦСКА это был первый за 11 месяцев матч, в котором красно-синие не забросили ни разу, но тогда соперником был злой и грозный «Металлург».
Как и отсутствие голов со стороны москвичей, удивительным стал тот факт, что «Северсталь» снова отправила в ворота соперника больше одной шайбы. В последних 12 матчах череповчане неизменно прошивают вратаря армейцев хотя бы дважды, в восьми случаях — трижды и более раза.
Однако в предстоящей встрече стоит учитывать обстоятельства. «Северсталь» сыграет в гостях, возможно, важнейший матч в своей истории. Прежде «сталевары» выходили в 1/4 Кубка Гагарина всего однажды — 10 лет назад в сезоне-2012/13. Тогда они одолели ярославский «Локомотив». Но пройти в стартовом раунде действующего чемпиона — совсем другой уровень. Для ЦСКА же вылет станет кошмаром, поэтому вряд ли команды подарят такой же результативный хоккей, как в предыдущих играх.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»
Команды могут присматриваться друг к другу в первом и втором периодах, но в третьем должны взвинтить темп. Будет удивительно, если к тому моменту на табло сохранятся нули, а это значит, что в решающем отрезке одной из команд придется рисковать, тогда как вторая получит более свободный лед перед чужими воротами. Плюс все знают, насколько часто шайба влетает в пустые ворота на флажке — в предстоящем матче это событие практически неизбежно.
Рекомендуемая ставка: в третьем периоде будет заброшено больше 1.5 шайбы за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3