У «сталеваров» есть все шансы во второй раз в истории пройти в 1/4 плей-офф.

14 марта в решающем седьмом матче серии 1/8 финала ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА сойдется с «Северсталью». Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что ЦСКА все же выйдет победителем из этого противостояния. На победу армейцев в основное время седьмого матча можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого результата — приблизительно 67%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (13%).

На итоговый успех москвичей вне зависимости от того, случится он по итогам 60 минут или в овертайме, котировка — 1.25. На череповчан — 4.00.

Считаете, что «Северсталь» выживет в основное время предстоящей встречи? Вариант Х2 идет за 2.65.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.97.

В последнем, шестом матче случилось практически нереальное — ЦСКА не забросил ни одной шайбы. На повторение этого исхода коэффициент — 15.0.

При этом прошедшая игра стала всего второй из десяти предыдущих, в которых команды не пробили «верх» по голам. ТБ 4.5 в предстоящей встрече идет за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.40.

«Северсталь» забросила ЦСКА две и более шайбы в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.73, ИТМ2 (1.5) — в 2.05.

ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года

«Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не забить ни одного гола... Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались. Не знаю, чем это вызвано», — так охарактеризовал результат шестого матча между ЦСКА и «Северсталью» заслуженный тренер России Владимир Плющев. Сухое поражение армейцев действительно получилось неожиданным, особенно с учетом предшествовавших ему побед команды Федорова со счетом 4:3 и 9:3.

Москвичи нанесли по воротам соперника всего 26 бросков и подарили череповчанам вторую в их истории победу без пропущенных шайб в плей-офф КХЛ. Для ЦСКА это был первый за 11 месяцев матч, в котором красно-синие не забросили ни разу, но тогда соперником был злой и грозный «Металлург».

Как и отсутствие голов со стороны москвичей, удивительным стал тот факт, что «Северсталь» снова отправила в ворота соперника больше одной шайбы. В последних 12 матчах череповчане неизменно прошивают вратаря армейцев хотя бы дважды, в восьми случаях — трижды и более раза.

Однако в предстоящей встрече стоит учитывать обстоятельства. «Северсталь» сыграет в гостях, возможно, важнейший матч в своей истории. Прежде «сталевары» выходили в 1/4 Кубка Гагарина всего однажды — 10 лет назад в сезоне-2012/13. Тогда они одолели ярославский «Локомотив». Но пройти в стартовом раунде действующего чемпиона — совсем другой уровень. Для ЦСКА же вылет станет кошмаром, поэтому вряд ли команды подарят такой же результативный хоккей, как в предыдущих играх.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

Команды могут присматриваться друг к другу в первом и втором периодах, но в третьем должны взвинтить темп. Будет удивительно, если к тому моменту на табло сохранятся нули, а это значит, что в решающем отрезке одной из команд придется рисковать, тогда как вторая получит более свободный лед перед чужими воротами. Плюс все знают, насколько часто шайба влетает в пустые ворота на флажке — в предстоящем матче это событие практически неизбежно.

Рекомендуемая ставка: в третьем периоде будет заброшено больше 1.5 шайбы за 1.70.