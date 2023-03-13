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ЦСКА — «Северсталь»: фаворит Кубка Гагарина сенсационно вылетит уже в первом раунде?

Прогноз и ставка на матч ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Шарыченков.
Фото Global Look Press
У «сталеваров» есть все шансы во второй раз в истории пройти в 1/4 плей-офф.

14 марта в решающем седьмом матче серии 1/8 финала ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА сойдется с «Северсталью». Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что ЦСКА все же выйдет победителем из этого противостояния. На победу армейцев в основное время седьмого матча можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого результата — приблизительно 67%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (13%).

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На итоговый успех москвичей вне зависимости от того, случится он по итогам 60 минут или в овертайме, котировка — 1.25. На череповчан — 4.00.

Считаете, что «Северсталь» выживет в основное время предстоящей встречи? Вариант Х2 идет за 2.65.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.97.

В последнем, шестом матче случилось практически нереальное — ЦСКА не забросил ни одной шайбы. На повторение этого исхода коэффициент — 15.0.

При этом прошедшая игра стала всего второй из десяти предыдущих, в которых команды не пробили «верх» по голам. ТБ 4.5 в предстоящей встрече идет за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.40.

«Северсталь» забросила ЦСКА две и более шайбы в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.73, ИТМ2 (1.5) — в 2.05.

ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года

«Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не забить ни одного гола... Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались. Не знаю, чем это вызвано», — так охарактеризовал результат шестого матча между ЦСКА и «Северсталью» заслуженный тренер России Владимир Плющев. Сухое поражение армейцев действительно получилось неожиданным, особенно с учетом предшествовавших ему побед команды Федорова со счетом 4:3 и 9:3.

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Москвичи нанесли по воротам соперника всего 26 бросков и подарили череповчанам вторую в их истории победу без пропущенных шайб в плей-офф КХЛ. Для ЦСКА это был первый за 11 месяцев матч, в котором красно-синие не забросили ни разу, но тогда соперником был злой и грозный «Металлург».

Как и отсутствие голов со стороны москвичей, удивительным стал тот факт, что «Северсталь» снова отправила в ворота соперника больше одной шайбы. В последних 12 матчах череповчане неизменно прошивают вратаря армейцев хотя бы дважды, в восьми случаях — трижды и более раза.

Однако в предстоящей встрече стоит учитывать обстоятельства. «Северсталь» сыграет в гостях, возможно, важнейший матч в своей истории. Прежде «сталевары» выходили в 1/4 Кубка Гагарина всего однажды — 10 лет назад в сезоне-2012/13. Тогда они одолели ярославский «Локомотив». Но пройти в стартовом раунде действующего чемпиона — совсем другой уровень. Для ЦСКА же вылет станет кошмаром, поэтому вряд ли команды подарят такой же результативный хоккей, как в предыдущих играх.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

Команды могут присматриваться друг к другу в первом и втором периодах, но в третьем должны взвинтить темп. Будет удивительно, если к тому моменту на табло сохранятся нули, а это значит, что в решающем отрезке одной из команд придется рисковать, тогда как вторая получит более свободный лед перед чужими воротами. Плюс все знают, насколько часто шайба влетает в пустые ворота на флажке — в предстоящем матче это событие практически неизбежно.

Рекомендуемая ставка: в третьем периоде будет заброшено больше 1.5 шайбы за 1.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

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Зенит

 16
Владимир Писарский

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П
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И К Ж
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