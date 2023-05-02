От яркого зимнего «Урала» остались только воспоминания. ЦСКА не пустит Гончаренко в финал Кубка

Армейцы выиграли в Екатеринбурге восемь из десяти последних матчей.

3 мая московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» определят финалиста FONBET Кубка России — команды сойдутся в решающем ответном матче Пути РПЛ. Первая игра завершилась вничью (1:1). Вторая глава противостояния пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у ЦСКА значительно больше шансов сыграть в матче за титул. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Урала» — за 3.65 (23%).

Команды обменялись голами в обеих встречах в 2023 году — 2:1 в РПЛ и 1:1 в Кубке. Вариант «обе забьют» доступен за 1.90, но и «обе забьют — нет» идет за ту же котировку.

Кстати, на гол екатеринбуржцев выставлен приятный коэффициент 1.50. При этом команда Виктора Гончаренко забила в пяти из шести последних игр во всех турнирах.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70.

Уверены, что хозяева разобьются в лепешку, но не проиграют по итогам 90 минут? Условие 1Х оценено в 1.75.

Проход «Урала» в финал доступен за 2.35, ЦСКА — за 1.60.

«Урал» — ЦСКА: прогноз и анализ ответного матча финала FONBET Кубка России 3 мая 2023 года

«Урал» мог подойти к ответному матчу с ЦСКА в очень выигрышном положении: в первой встрече екатеринбуржцы открыли счет, но не удержали преимущество (пропустили с пенальти на 89-й минуте) и сыграли вничью. Теперь для выхода в финал FONBET Кубка России команде Виктора Гончаренко нужно победить в ответной игре или досидеть до серии пенальти, но верится в такой ход событий с трудом.

После неплохого старта весенней части сезона (две победы и три ничьи) уральцы откровенно захандрили. В восьми последующих матчах во всех турнирах они потерпели пять поражений и выиграли только одну встречу — правда, бит был не кто-нибудь, а «Спартак». Но этот единственный успех никак не отменяет того факта, что «Урал» выглядит сейчас тяжело. В этих самых восьми играх «шмели» пропустили 13 мячей (не было ни одного «сухого» матча), а поразили ворота соперников лишь шесть раз.

Ко всем бедам команды добавились травмы: с ЦСКА точно не сыграет Юрий Газинский, а еще в игре прошедшего тура отсутствовал Олег Шатов. Бывшие игроки сборной России точно пригодились бы в таком ответственном для екатеринбуржцев матче.

У ЦСКА нет проблем как с составом (все в строю), так и с результатами. После скверного рестарта сезона (два поражения в трех играх) армейцы победили семь раз в десяти встречах. В том числе расправились с «Уралом» в гостевом матче чемпионата (2:1). Правда, в том поединке хозяева не уступили сопернику по ключевым показателям. За исключением одного — по количеству голов.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА

ЦСКА в прошедшие выходные без проблем расправился на выезде с «Ахматом» (3:1), подтвердив притязания на серебряные медали РПЛ (отставание от «Ростова» всего два балла). А вот «Урал» в тяжелейшей битве сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) — 65% времени команда Гончаренко провела без мяча. Долгие отрезки в обороне отняли у екатеринбуржцев немало сил.

Армейцы продлили серию без поражений до десяти матчей, в то время как уральцы не могут победить уже пять встреч подряд. Не клеится у них и дома — три поражения в четырех играх. Что касается очных встреч команд, то здесь наблюдается тотальное доминирование ЦСКА: восемь побед в десяти матчах и ни одного поражения.

Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА за 1.60.