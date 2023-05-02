От яркого зимнего «Урала» остались только воспоминания. ЦСКА не пустит Гончаренко в финал Кубка
3 мая московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» определят финалиста FONBET Кубка России — команды сойдутся в решающем ответном матче Пути РПЛ. Первая игра завершилась вничью (1:1). Вторая глава противостояния пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у ЦСКА значительно больше шансов сыграть в матче за титул. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Урала» — за 3.65 (23%).
Команды обменялись голами в обеих встречах в 2023 году — 2:1 в РПЛ и 1:1 в Кубке. Вариант «обе забьют» доступен за 1.90, но и «обе забьют — нет» идет за ту же котировку.
Кстати, на гол екатеринбуржцев выставлен приятный коэффициент 1.50. При этом команда Виктора Гончаренко забила в пяти из шести последних игр во всех турнирах.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70.
Уверены, что хозяева разобьются в лепешку, но не проиграют по итогам 90 минут? Условие 1Х оценено в 1.75.
Проход «Урала» в финал доступен за 2.35, ЦСКА — за 1.60.
«Урал» — ЦСКА: прогноз и анализ ответного матча финала FONBET Кубка России 3 мая 2023 года
«Урал» мог подойти к ответному матчу с ЦСКА в очень выигрышном положении: в первой встрече екатеринбуржцы открыли счет, но не удержали преимущество (пропустили с пенальти на 89-й минуте) и сыграли вничью. Теперь для выхода в финал FONBET Кубка России команде Виктора Гончаренко нужно победить в ответной игре или досидеть до серии пенальти, но верится в такой ход событий с трудом.
После неплохого старта весенней части сезона (две победы и три ничьи) уральцы откровенно захандрили. В восьми последующих матчах во всех турнирах они потерпели пять поражений и выиграли только одну встречу — правда, бит был не кто-нибудь, а «Спартак». Но этот единственный успех никак не отменяет того факта, что «Урал» выглядит сейчас тяжело. В этих самых восьми играх «шмели» пропустили 13 мячей (не было ни одного «сухого» матча), а поразили ворота соперников лишь шесть раз.
Ко всем бедам команды добавились травмы: с ЦСКА точно не сыграет Юрий Газинский, а еще в игре прошедшего тура отсутствовал Олег Шатов. Бывшие игроки сборной России точно пригодились бы в таком ответственном для екатеринбуржцев матче.
У ЦСКА нет проблем как с составом (все в строю), так и с результатами. После скверного рестарта сезона (два поражения в трех играх) армейцы победили семь раз в десяти встречах. В том числе расправились с «Уралом» в гостевом матче чемпионата (2:1). Правда, в том поединке хозяева не уступили сопернику по ключевым показателям. За исключением одного — по количеству голов.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА
ЦСКА в прошедшие выходные без проблем расправился на выезде с «Ахматом» (3:1), подтвердив притязания на серебряные медали РПЛ (отставание от «Ростова» всего два балла). А вот «Урал» в тяжелейшей битве сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) — 65% времени команда Гончаренко провела без мяча. Долгие отрезки в обороне отняли у екатеринбуржцев немало сил.
Армейцы продлили серию без поражений до десяти матчей, в то время как уральцы не могут победить уже пять встреч подряд. Не клеится у них и дома — три поражения в четырех играх. Что касается очных встреч команд, то здесь наблюдается тотальное доминирование ЦСКА: восемь побед в десяти матчах и ни одного поражения.
Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5