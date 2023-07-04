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«Торпедо» — «Спартак»: «Лужники» заскучают после финала медиалиги

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Торпедо» — «Спартак» 5 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Виктор Мозес на тренировке «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Соперники не готовы показать красочный футбол.

5 июля в «Лужниках» пройдет московское дерби. «Торпедо» и «Спартак» сойдутся в товарищеском матче на главном стадионе страны, начало — в 17.00 по столичному времени. Поединок пройдет в закрытом формате — на нем не будет ни прессы, ни болельщиков. Также не планируется и трансляция.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «Спартак» 5 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу коллектива Гильермо Абаскаля предлагают за 1.27, что составляет примерно 76% вероятности. Коэффициент на триумф автозаводцев — 9.75 (9%), это наименее возможный итог встречи. Ничья идет за 6.12 (15%).

«Торпедо» — очень удобный соперник для «Спартака». В последних 10 очных поединках 10-кратный чемпион России был сильнее восемь раз и уступил всего однажды. Все равно считаете, что в предстоящем матче черно-белые навяжут борьбу? Взять непоражение хозяев можно за 3.75.

Также доступны рынки на успех любой из команд с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.70, Ф2(+1.5) — за 2.15;

• Ф1(-2.5) дали за 2.74, Ф2(+2.5) — за 1.45.

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Соперники в очных противостояниях не всегда показывают яркую игру: хотя бы три мяча на двоих они оформили лишь в половине из последних 10 столкновений во всех соревнованиях. Но разборка в «Лужниках», по мнению экспертов, должна получиться результативной: тотал больше трех голов доступен за 1.78, ТМ 3 — за 2.03.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.93, вариант «обе забьют — нет» представлен за 1.81.

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«Торпедо» — «Спартак»: прогноз и анализ товарищеского матча 5 июля 2023 года

Москвичи по-разному провели сезон-2022/23: красно-белые боролись за второе место и только из-за провального финиша кампании остались третьими. Черно-белые оказались безальтернативно худшей командой чемпионата — за 30 туров наскребли всего 13 очков и вылетели в первую лигу, а последним воспоминанием об автозаводцах в элите является восьмиматчевая серия поражений.

Новый сезон стартует уже в этом месяце: «Спартак» проведет первую игру в РПЛ 21 июля, «Торпедо» начнет в первой лиге 16-го. При этом для обоих коллективов предстоящий поединок — первый товарищеский этим летом. Оппоненты лишь недавно вкатились в тренировочный процесс.

Автозаводцы после вылета ушли в серьезную перестройку: этим летом состав пополнило восемь футболистов, на выход последовало 11. Активная трансферная кампания — нормальная практика для клуба из первой лиги. А вот красно-белые, несмотря на скорый старт сезона, еще не подписали ни одного новичка. Зато с Москвой попрощались Максимилиано Кофрие, Мацей Рыбусь и Степан Оганесян, никто из них не считался игроком старта.

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Прогноз и ставка на товарищеский матч «Торпедо» — «Спартак»

Красно-белые имеют отличную статистику личных встреч против черно-белых — восемь побед в последних 10 столкновениях во всех турнирах, но игры эти получались не слишком результативными. Хотя бы три мяча на двоих соперники заколотили в пяти поединках, больше трех — в двух. Вероятно, предстоящий матч тоже получится не слишком ярким: команды проведут по первому летнему спаррингу, футболисты на этой стадии подготовки далеки от идеальных кондиций.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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