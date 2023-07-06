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«Зенит» — «Фенербахче»: хозяева нацелены поквитаться за осечку против «Црвены Звезды». Получится ли?

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андрей Мостовой («Зенит»).
Фото Global Look Press
Стамбульцы могут дебютировать на турнире аналогично сербам.

9 июля «Зенит» проведет заключительный матч на домашнем Кубке Премьер. Соперником клуба из Санкт-Петербурга станет «Фенербахче». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.

Россия. Кубок PARI Премьер.
09 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Фенербахче

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Премьер «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами хозяев турнира. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.46 (27%), успех «Фенербахче» — за 3.31 (29%).

В марте команды провели товарищеский матч, который завершился «миром» (2:2). Считаете, что стамбульцы снова как минимум не уступят «Зениту»? Опция Х2 представлена за 1.68.

Обе игры питерцев на Кубке Премьер пробили «верх» по голам: сначала парни Сергея Семака уверенно разобрались с «Нефтчи» (3:1), а после влетели «Црвене Звезде» (1:2). Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Зенит» и «Фенербахче» огорчали друг друга в двух очных поединках из трех. Обмен результативными ударами предлагают взять за 1.50, обратный рынок — за 2.41.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.60.

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«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз и анализ матча Кубка Премьер 9 июля 2023 года

Сине-бело-голубые стартовали на домашнем турнире с волевой победы над «Нефтчи» (3:1). Хозяева пропустили с пенальти на 39-й минуте и ушли на перерыв, уступая в счете. Но уже через четыре минуты после возобновления игры сравняли счет благодаря меткому выстрелу Густаво Мантуана. Закрепили камбэк Клаудиньо и Зелимхан Бакаев, которые отличились с разницей в 10 минут.

Чтобы приблизить себя к триумфу в Кубке Премьер и призовым размером в 5 млн рублей, нужно было разобраться с «Црвеной Звездой», которая до этого проиграла «Зениту» все шесть очных поединков. Но парни Семака не справились с этой задачей: опять пропустили первыми (в этот раз на 40-й минуте), а потом снова получили с 11-метровой отметки — Александра Васютина прошили на 88-й. Именно это взятие ворот и оказалось победным, ведь между точными ударами красно-белых уместился единственный хайлайт питерцев — гол Ду Кейроса. Бразилец присоединился к «Зениту» две недели назад и уже во втором матче на «Газпром Арене» открыл счет мячам за клуб.

Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). Шестой подряд титул «Зенита» или сенсация от московских клубов. Кто станет чемпионом России в сезоне-2023/24?

Последним соперником сине-бело-голубых станет «Фенербахче», который пока не провел на турнире ни одной встречи. «Желтые канарейки» едут в Санкт-Петербург в статусе вице-чемпиона Суперлиги: финишировали на второй строчке в восьми очках от «Галатасарая». Неудача в чемпионате стоила работы Жорже Жезушу — португальца сменил Исмаил Картал, который временно возглавлял команду с января по май 2022-го. Тренера не спасло даже то, что стамбульцы все равно закончили сезон с трофеем: взяли первый за 10 лет Кубок Турции.

На этом перестройка не закончилась: «Фенер» уже потерял лучшего бомбардира и вот-вот упустит главного молодого таланта. Эннер Валенсия в прошлом сезоне наколотил 29 голов, но на правах свободного агента перебрался в «Интернасьонал». Арда Гюлер очень долго выбирал между «Реалом» и «Барсой» и в конце концов остановился на предложении мадридцев. Авторитетнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка уже согласована, вот-вот о ней объявят официально. «Желтые канарейки» получат за 18-летнего полузащитника более 20 млн евро, а Гюлер проведет с новым клубом предсезонку. После этого в «Реале» решат, останется ли Арда в первой команде или уйдет в аренду.

Новичок с большим именем тоже есть — «Фенербахче» усилился Эдином Джеко. Похоже, форварду так понравилось в Стамбуле на финале Лиги чемпионов — 2023, что он решил покинуть «Интер» и бесплатно подписался с клубом из турецкой столицы. Правда, ехать в Россию босниец отказался — договорился о дополнительном отпуске и пропустит Кубок Премьер.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» усилился Беллингемом, «Барса» — Гюндоганом. Кто станет чемпионом Испании в сезоне-2023/24?

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Фенербахче»

Разборка питерцев и стамбульцев пройдет ровно за неделю до Суперкубка России. Сине-бело-голубые получили отличного спарринг-партнера, чтобы как следует подготовиться к поединку с ЦСКА в Казани. «Желтые канарейки» только вышли из отпуска, еще не играли товарняки, но обладают достаточным классом исполнителей, чтобы создать «Зениту» проблемы. Коллектив Семака пропустил в обеих встречах на турнире — не обойдется и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.74.

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Футбол
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ФК Зенит
ФК Фенербахче
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