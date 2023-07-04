«Црвена Звезда» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка Премьер 4 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
4 июля «Зенит» проведет второй матч на Кубке Премьер, очередным соперником чемпионов России станет сильнейшая команда Сербии «Црвена Звезда». Игра состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.00 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» фаворитом игры. На победу команды Сергея Семака в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.03 (24%), успех «Црвены Звезды» — за чуть меньшие 3.98 (24%).
Ставка в 1000 рублей на сербский клуб в случае положительного исхода принесет выплату в 3980 рублей.
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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. В первом матче «Зенит» и «Нефтчи» на двоих забили четыре раза.
Обмен голами предложено оформить за 1.63, противоположное условие — за 2.14.
Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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