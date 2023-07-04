4 июля «Зенит» проведет второй матч на Кубке Премьер, очередным соперником чемпионов России станет сильнейшая команда Сербии «Црвена Звезда». Игра состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.00 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» фаворитом игры. На победу команды Сергея Семака в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.03 (24%), успех «Црвены Звезды» — за чуть меньшие 3.98 (24%).

Ставка в 1000 рублей на сербский клуб в случае положительного исхода принесет выплату в 3980 рублей.

Считаете, что номинальные хозяева не уступят по итогам 90 минут? Возьмите 1Х за 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. В первом матче «Зенит» и «Нефтчи» на двоих забили четыре раза.

Обмен голами предложено оформить за 1.63, противоположное условие — за 2.14.

Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.