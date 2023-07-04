Андрей Тихонов и Герман El Classico считают, что «Зенит» и «Црвена Звезда» подарят яркий матч на Кубке PARI Премьер

4 июля во втором матче Кубка PARI Премьер «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы российской и сербской команд и изучила, как ставят клиенты на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков PARI, «Зенит» подойдет к игре в статусе фаворита. Сделать ставку на победу чемпиона России в основное время можно по коэффициенту 1.77, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф лучшей команды Сербии по итогам 90 минут котируется за 4.50 (около 22%). Ничья идет за 4.20 (приблизительно 23%).

Шансы «Зенита» на победу по итогам всей игры (включая вероятность серии пенальти) еще выше. Поставить на общий успех петербуржцев можно за 1.38 (почти 69%). Для клуба из Белграда соответствующая котировка составляет 3.05 (чуть более 31%).

Клиенты PARI уверены в победе петербуржцев — около 85% от всего объема ставок на исход матча приходится на хозяев турнира.

Букмекеры ждут от команд Сергея Семака и Милоша Милоевича результативной игры. С высокой долей вероятности они забьют как минимум три мяча на двоих. Ставки на это событие принимаются по коэффициенту 1.65. Если же соперникам не удастся пробить тотал больше 2.5, сыграет котировка 2.30.

Данил Круговой. Фото Global Look Press

Поставить на то, что обе команды поразят ворота друг друга, можно за 1.65. Противоположный исход котируется за 2.30. Сухая победа «Зенита» идет в линии PARI за 3.20. Для сербов этот коэффициент равен 7.50.

Если говорить о ставках на точный счет, самые вероятные варианты — ничья 1:1 за 8.00 и победа «Зенита» 2:1 за 8.50. Спрогнозировать также можно успех «Зенита» с преимуществом в два мяча и более по коэффициенту 2.80. Если же сербы удержат фору (+1.5), сыграет ставка за 1.43.

Вероятность того, что один из лидеров петербургской команды бразилец Малком забьет, оценивается коэффициентом 2.30. На гол в исполнении Матео Кассьерры можно поставить за 2.50, а если отличится Иван Сергеев, то сыграет коэффициент 2.75.

Клиентам PARI доступен широкий выбор дополнительных ставок на матч «Зенита» и «Црвены Звезды». В частности, поставить на то, что счет в матче откроют петербуржцы, можно за 1.55. Спрогнозировать голы «Зенита» в каждом из таймов — за 2.45. Если же зайдет ставка на ничью по итогам первого тайма и всей игры, банк увеличится в семь раз.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 93 800 рублей на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.60. Игрок добавил этот исход в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 3.05.

Клаудиньо и Густаво Мантуан. Фото Global Look Press

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Кубок PARI Премьер стартовал с уверенной победы «Зенита» над «Нефтчи». И вот уже через три дня питерцам снова играть, тогда как для «Црвены Звезды» это первый матч на турнире. Что можно отметить? Во-первых, команда из Белграда провела потрясающий сезон у себя в чемпионате, не потерпев ни одного поражения. При этом наколотили очень много голов и очень мало пропустили. Столичный коллектив привык к полному доминированию.

«Зенит» тоже в последние годы не знает себе равных, но именно в этом сезоне были шероховатости. Гости только что расстались со своим лучшим нападающим, хозяева также имеют неполный боевой состав, нет некоторых бразильцев. Но резерва и рвущихся показать себя новичков хватит и тем и другим. Матч намечается очень зрелищный и боевой, тем более что «Црвена Звезда» является клубом-побратимом для «Спартака». Это, безусловно, добавит принципиальности встрече, и товарищеской она будет только формально. Есть небольшое преимущество в физической форме у сербов, зато у «Зенита» свое поле и отличный настрой после победы в первом туре».

Герман El Classico Попков, основатель медиафутбольного клуба «Амкал», амбассадор PARI:

«Зенит» — хозяева турнира. Им предстоит игра с сербским «Спартаком». Это добавляет принципиальности матчу, потому что все знают российское дерби «Зенит» — «Спартак». Вторая часть мотивации — сейчас большая часть команды у «Зенита» не может похвастаться стопроцентным попаданием в стартовый состав. На Кубке PARI Премьер у таких футболистов есть возможность доказать себе и тренеру способность играть в старте. А в «Зените» точно можно набрать две основы для РПЛ.

«Зенит» выйдет биться и, я на 100% уверен, заберет победу. И здесь, наверное, интересно поиграть с коэффициентами на голы. Я бы выбрал тотал больше 2.5. Голов будет много и не в одни ворота. Еще интересные коэффициенты на «обе команды забьют». В таких подготовительных турнирах чуть пристальнее относятся к атаке. Можно ненадолго забыть про оборону и отточить мастерство при завершении атак. Я бы на месте тренеров именно этим пользовался».