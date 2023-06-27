Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Англия — Германия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Англия — Германия 28 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Англичанин Томми Дойл в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press

28 июня Англия и Германия схлестнутся в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет на «Батуми Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Алияр Агаев из Азербайджана. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа C
28 июн, 19:00. ()
Англия U21
Германия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.51, это около 38% вероятности. Выигрыш Англии предложен с котировкой 2.72 (35%), ничья идет за 3.58 (27%).

Ждете третью подряд викторию «Трех львов»? Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев при благоприятном результате принесет 2720 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 8.75;

• 2:1 в пользу немцев — тоже за 8.75.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00. Сборные провели на турнире по два поединка, но лишь в одном из них влетело больше двух мячей — в разборке Германии с Чехией во втором туре (2:1 в пользу чехов).

Рынок на обмен точными ударами оценен в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.18.

Грузин Ираклий Азаров в&nbsp;матче против Бельгии. Грузии нужна ничья для выхода в плей-офф. Сазонов и Гагнидзе продлят сказку на молодежном Евро?

Прогноз и ставка на матч Англия U21 — Германия U21

Команды отличились в каждом матче турнира: англичане в первых двух турах вонзили по два гола, немцы — по одному. А в составе «Трех львов» вообще выступает лучший бомбардир турнира Эмиль Смит-Роу — игрок «Арсенала» настрелял два мяча. Бундестим в предстоящем поединке точно не будет отсиживаться в обороне: с одним очком после двух игр сборная рискует пролететь мимо плей-офф. Англия же обладает достаточно классным составом, чтобы поддержать наступательный характер.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камила Джорджи — Анастасия Потапова: прогноз на матч WTA Истборн 27 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости