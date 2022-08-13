Пока красно-белые идут в РПЛ без поражений.

14 августа «Спартак» ждет самая сложная проверка на старте сезона — красно-белые в Москве на «Открытие Арене» сыграют с занимающим третье место в таблице «Сочи». Матч пятого тура начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Виталия Мешкова. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 14 августа 2022 года

«Спартак» — явный фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности исхода. Успех «Сочи» доступен за 3.70 (27%), ничья — за 4.10 (22%).

В прошлом сезоне южане дважды были сильнее: на то, что они не проиграют в этот раз, котировка 1.91.

Большинство матчей сезона соперники заканчивают «верхом» по голам: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.24.

«Спартак» в трех играх РПЛ подряд забил два и более мяча, поэтому резонно взять ИТБ1 (1.5) за 1.80, ИТМ1 (1.5) идет за 2.00.

Также высока вероятность увидеть голы от обеих команд: вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный исход — за 2.28.

Гол Александра Соболева оценен в 2.55, гол Владислава Сарвели — в 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

«Спартак» — «Сочи»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 14 августа 2022 года

«Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли», — рассказал об идеях и просьбах испанца Александр Соболев. При Абаскале «Спартак» и правда преобразился, а из команды перестали доноситься слухи о скандалах — кажется, атмосфера наладилась.

Все это вместе дает отличные результаты: красно-белые лидируют в таблице на пару с ЦСКА, потеряв очки только с «Ахматом» в гостях. Не беда, ведь в Грозном недобрал баллов даже «Зенит». При этом москвичи и тогда могли зацепить победу, если бы не удаление. Единственное, в четырех турах команда Абаскаля не провела еще ни одного матча с топ-соперниками — «Краснодар» таким можно назвать с натяжкой.

«Сочи» уровнем значительно выше «Оренбурга» и немощного «Урала». Южане, несмотря на потерю значимых игроков летом, исправно набирают очки и идут даже выше «Зенита». Впрочем, над игрой им тоже предстоит работать еще очень много: например, ЦСКА отлично вскрыл проблемы коллектива Александра Точилина при переходе из обороны в атаку. Быстрые фланги «Спартака» тоже могут доставить сопернику непреодолимые трудности.

Выиграют ли хозяева крупно? Ф1(-1.5) идет за 3.30.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

Но лучше отталкиваться от результативности команд: «Спартак» забивал в каждом матче сезона, «Сочи» не отличился только в одном — как раз с ЦСКА. Хотя подходы были, но не хватило реализации.

Москвичей серьезно напрягали и «Ахмат», и «Краснодар», и «Оренбург». Южане с их атакующим подходом должны оформить хотя бы один мяч, ну и хозяева без ответа не останутся.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.