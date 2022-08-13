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«Челси» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон не дадут себя в обиду

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 14 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Лидеры «шпор» готовы зажечь.

14 августа в чемпионате Англии состоится лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Один из интереснейших матчей уик-энда пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит его бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
14 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 14 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворитом «Челси». На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 2.28, это около 43% вероятности. На ничью предложена котировка 3.50 (27%), на успех «Тоттенхэма» она чуть ниже — 3.30 (30%).

Если вам кажется, что «Тоттенхэм» не прогнется под давлением «Челси», возьмите Х2 за 1.67.

Хотя у команд замечательные и мощные линии нападения, эксперты предполагают, что много голов зрители не увидят: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

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В прошлом сезоне синие выиграли оба матча, а их соперник даже ни разу не забил. На то, что в этот раз «Тоттенхэм» оформит сразу два и более мяча, котировка 2.85. ИТМ2 (1.5) оценен в 1.43. У «Челси» эти же показатели доступны за 2.20 и 1.67 соответственно.

Отличный коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.83. Обратный исход идет за 1.98.

В составе «Тоттенхэма» букмекеры ждут гола от Харри Кейна (2.60), в составе «Челси» — от Рахима Стерлинга (3.00).

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.30.

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У «Тоттенхэма» в последние годы не ладится в матчах против «Челси»: «шпоры» не побеждают с января 2019 года, хотя с того момента команды встречались 12 раз. Но в целом это объяснимо: синие за этот отрезок были достаточно сильны и взяли Лигу чемпионов, очень много тратились на покупки и серьезно укрепили состав. Однако в этот раз ситуация диаметрально противоположная.

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«Челси» в межсезонье растерял лидеров и первые матчи сезона проводит с экспериментальной защитой. Клуб покинули Кристенсен и Рюдигер, а им на смену пришли Кулибали и Марк Кукурелья, но для одного это новый опыт в другом чемпионате, а второй никогда не играл в топ-клубах. Плюс из-за мышечной травмы отсутствует Маркос Алонсо, правда, испанец вскоре тоже уедет из Лондона в Каталонию, Тухель уже рассказал об этом как о факте.

Ушли в аренду и Лукаку с Вернером, которые в прошлом сезоне нередко составляли пару нападающих. В общем, «Челси» придется потратить время, чтобы сыграться, а сложности были заметны уже во встрече первого круга с кризисным «Эвертоном» — синие победили благодаря единственному голу с пенальти.

«Тоттенхэм» же, напротив, не раскидывался лидерами и к тому же прилично усилился: Ришарлисон — бывший лидер нападения как раз «Эвертона» и сборной Бразилии, а Иван Перишич классно закрывает фланг в сборной Хорватии и делал это в «Интере».

У команды Антонио Конте, которая на подъеме, есть реальный шанс переломить статистику матчей против «Челси». Возможно, даже одержать убедительную крупную победу: на вариант Ф2(-1.5) коэффициент — 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Конечно, вариант с большой форой на гостей — для экстремалов. Лучше взять более скромный, но реально возможный — Х2. «Тоттенхэм» сейчас в отличном состоянии и готов бороться с «Челси» хоть у себя дома, хоть на выезде. А Кейн и Сон наверняка снова закружат защитникам головы и что-нибудь забьют.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет" за 1.67.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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