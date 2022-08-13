«Челси» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон не дадут себя в обиду
14 августа в чемпионате Англии состоится лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Один из интереснейших матчей уик-энда пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит его бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 14 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворитом «Челси». На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 2.28, это около 43% вероятности. На ничью предложена котировка 3.50 (27%), на успех «Тоттенхэма» она чуть ниже — 3.30 (30%).
Если вам кажется, что «Тоттенхэм» не прогнется под давлением «Челси», возьмите Х2 за 1.67.
Хотя у команд замечательные и мощные линии нападения, эксперты предполагают, что много голов зрители не увидят: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.
В прошлом сезоне синие выиграли оба матча, а их соперник даже ни разу не забил. На то, что в этот раз «Тоттенхэм» оформит сразу два и более мяча, котировка 2.85. ИТМ2 (1.5) оценен в 1.43. У «Челси» эти же показатели доступны за 2.20 и 1.67 соответственно.
Отличный коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.83. Обратный исход идет за 1.98.
В составе «Тоттенхэма» букмекеры ждут гола от Харри Кейна (2.60), в составе «Челси» — от Рахима Стерлинга (3.00).
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.30.
«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 2-го тура АПЛ 14 августа 2022 года
У «Тоттенхэма» в последние годы не ладится в матчах против «Челси»: «шпоры» не побеждают с января 2019 года, хотя с того момента команды встречались 12 раз. Но в целом это объяснимо: синие за этот отрезок были достаточно сильны и взяли Лигу чемпионов, очень много тратились на покупки и серьезно укрепили состав. Однако в этот раз ситуация диаметрально противоположная.
«Челси» в межсезонье растерял лидеров и первые матчи сезона проводит с экспериментальной защитой. Клуб покинули Кристенсен и Рюдигер, а им на смену пришли Кулибали и Марк Кукурелья, но для одного это новый опыт в другом чемпионате, а второй никогда не играл в топ-клубах. Плюс из-за мышечной травмы отсутствует Маркос Алонсо, правда, испанец вскоре тоже уедет из Лондона в Каталонию, Тухель уже рассказал об этом как о факте.
Ушли в аренду и Лукаку с Вернером, которые в прошлом сезоне нередко составляли пару нападающих. В общем, «Челси» придется потратить время, чтобы сыграться, а сложности были заметны уже во встрече первого круга с кризисным «Эвертоном» — синие победили благодаря единственному голу с пенальти.
«Тоттенхэм» же, напротив, не раскидывался лидерами и к тому же прилично усилился: Ришарлисон — бывший лидер нападения как раз «Эвертона» и сборной Бразилии, а Иван Перишич классно закрывает фланг в сборной Хорватии и делал это в «Интере».
У команды Антонио Конте, которая на подъеме, есть реальный шанс переломить статистику матчей против «Челси». Возможно, даже одержать убедительную крупную победу: на вариант Ф2(-1.5) коэффициент — 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
Конечно, вариант с большой форой на гостей — для экстремалов. Лучше взять более скромный, но реально возможный — Х2. «Тоттенхэм» сейчас в отличном состоянии и готов бороться с «Челси» хоть у себя дома, хоть на выезде. А Кейн и Сон наверняка снова закружат защитникам головы и что-нибудь забьют.
Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет" за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0