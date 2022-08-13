«Оренбург» — «Торпедо»: Бородюк освободит место для Юрана или Гончаренко?
14 августа «Торпедо» попробует выбраться из зоны вылета — в матче пятого тура РПЛ автозаводцы встретятся с «Оренбургом». Игра на стадионе «Газовик» начнется в 17.30 по московскому времени, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Торпедо» 14 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ вычислили фаворита. С небольшим перевесом им стал «Оренбург», на его успех можно поставить за 2.20, это примерно 45% вероятности. Коэффициент на «Торпедо» — 3.30 (30%), на ничью — 3.60 (25%).
Верите в автозаводцев? Для вас есть вариант «гости не проиграют» за 1.72.
«Верх» проходил у команд в 17 из 20 последних матчей на двоих. Напрашивается ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.96.
Аналогично «Оренбург» и «Торпедо» в 17 из 20 последних игр на двоих пропускали сами, но огорчали соперника. «Обе забьют» идет за 1.79.
Хозяева за последние десять матчей в среднем забивали 1.7 мяча за игру, гости — 1.5 мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно с котировкой 2.13, на ИТБ2 (1.5) — за 2.80.
Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — результативная ничья 1:1 за 6.40.
«Оренбург» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 августа 2022 года
Пусть «Оренбург» стартовал с трех поражений в четырех турах РПЛ, он точно не выглядит безнадежно. Даже разница забитых и пропущенных мячей (7-10) намекает, что перед нами просто несбалансированная команда — может в один день уничтожить «Урал» со счетом 3:0, а потом получить четыре мяча от «Спартака».
Последняя игра с «Ростовом» добавила болельщикам клуба оптимизма. Да, по игре «Оренбург» вновь смотрелся невзрачно, допустил по своим воротам шесть ударов суммарно на 2.32 xG. Но это с одной стороны — а с другой, оренбуржцы пропустили только с пенальти, сами настреляли четыре удара в створ и сами также реализовали 11-метровый. Неидеальная игра, но удовлетворительная: сыграть так против мощного в этом сезоне «Ростова» — добрый знак.
Кстати о пенальти: поставить на то, что судья укажет на точку в ближайшем матче, можно с коэффициентом 2.35.
У «Торпедо» положение куда хуже. Хотя по результатам автозаводцы не сильно отстают от того же «Оренбурга» (только вместо трех поражений и победы у них три поражения и ничья), они точно проседают в перспективе: состав у москвичей один из самых дешевых в лиге (15-й), опытные игроки есть, но они перезрели (Лебеденко уже 39 лет) для игры на высоком уровне. Над Бородюком висит секира — он следующим может остаться без работы. Среди возможных сменщиков — Юран и Гончаренко, и к их кандидатурам боссы черно-белых могут вернуться уже в ближайший понедельник.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Торпедо»
«Оренбург» дерзко играет в атаке — не как «Факел», но близко: за четыре тура отличился уже семь раз. Это отличный показатель для вернувшейся из первой лиги команды — те же «Ростов», «Ахмат», «Крылья» и даже «Локомотив» забили меньше. А против нынешнего «Торпедо» большего и не требуется — к сожалению для болельщиков москвичей, у Бородюка с нынешней командой в любом матче мало шансов.
Рекомендуемая ставка: П1 за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0