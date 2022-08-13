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«Оренбург» — «Торпедо»: Бородюк освободит место для Юрана или Гончаренко?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Торпедо» 14 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Александр Бородюк.
Фото Официальная группа «Торпедо» ВК.
Погружение черно-белых продолжится.

14 августа «Торпедо» попробует выбраться из зоны вылета — в матче пятого тура РПЛ автозаводцы встретятся с «Оренбургом». Игра на стадионе «Газовик» начнется в 17.30 по московскому времени, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Торпедо М

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Торпедо» 14 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ вычислили фаворита. С небольшим перевесом им стал «Оренбург», на его успех можно поставить за 2.20, это примерно 45% вероятности. Коэффициент на «Торпедо» — 3.30 (30%), на ничью — 3.60 (25%).

Верите в автозаводцев? Для вас есть вариант «гости не проиграют» за 1.72.

«Верх» проходил у команд в 17 из 20 последних матчей на двоих. Напрашивается ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Аналогично «Оренбург» и «Торпедо» в 17 из 20 последних игр на двоих пропускали сами, но огорчали соперника. «Обе забьют» идет за 1.79.

Хозяева за последние десять матчей в среднем забивали 1.7 мяча за игру, гости — 1.5 мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно с котировкой 2.13, на ИТБ2 (1.5) — за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — результативная ничья 1:1 за 6.40.

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«Оренбург» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 августа 2022 года

Пусть «Оренбург» стартовал с трех поражений в четырех турах РПЛ, он точно не выглядит безнадежно. Даже разница забитых и пропущенных мячей (7-10) намекает, что перед нами просто несбалансированная команда — может в один день уничтожить «Урал» со счетом 3:0, а потом получить четыре мяча от «Спартака».

Последняя игра с «Ростовом» добавила болельщикам клуба оптимизма. Да, по игре «Оренбург» вновь смотрелся невзрачно, допустил по своим воротам шесть ударов суммарно на 2.32 xG. Но это с одной стороны — а с другой, оренбуржцы пропустили только с пенальти, сами настреляли четыре удара в створ и сами также реализовали 11-метровый. Неидеальная игра, но удовлетворительная: сыграть так против мощного в этом сезоне «Ростова» — добрый знак.

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Кстати о пенальти: поставить на то, что судья укажет на точку в ближайшем матче, можно с коэффициентом 2.35.

У «Торпедо» положение куда хуже. Хотя по результатам автозаводцы не сильно отстают от того же «Оренбурга» (только вместо трех поражений и победы у них три поражения и ничья), они точно проседают в перспективе: состав у москвичей один из самых дешевых в лиге (15-й), опытные игроки есть, но они перезрели (Лебеденко уже 39 лет) для игры на высоком уровне. Над Бородюком висит секира — он следующим может остаться без работы. Среди возможных сменщиков — Юран и Гончаренко, и к их кандидатурам боссы черно-белых могут вернуться уже в ближайший понедельник.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Торпедо»

«Оренбург» дерзко играет в атаке — не как «Факел», но близко: за четыре тура отличился уже семь раз. Это отличный показатель для вернувшейся из первой лиги команды — те же «Ростов», «Ахмат», «Крылья» и даже «Локомотив» забили меньше. А против нынешнего «Торпедо» большего и не требуется — к сожалению для болельщиков москвичей, у Бородюка с нынешней командой в любом матче мало шансов.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.20.

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 4
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 4
П
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 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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