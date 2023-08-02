«Спартак» — «Балтика» — самый популярный матч второго тура РПЛ среди клиентов PARI

Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.

Второй тур РПЛ порадовал болельщиков яркими и запоминающимися противостояниями. Большинство игр были очень конкурентными: четыре из восьми матчей закончились вничью, при этом только один из них обошелся без голов.

Так, «Зенит» не смог обыграть «Ростов», а «Крылья Советов» и «Динамо» устроили голевую феерию в Самаре, забив по три гола. Отдельно стоит отметить дебютанта чемпионата — калининградскую «Балтику», которая забила свой первый гол в РПЛ на последних минутах матча со «Спартаком».

Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых. Гости считались аутсайдерами, однако показали достойную игру, пропустив первый гол только в конце первого тайма.

Ближе к закату матча «Спартак» оформил еще один гол, однако балтийцы не собирались сдаваться без боя и забили мяч престижа на 90-й минуте. Первый гол «Балтики» в РПЛ стал заслугой чилийского нападающего Анхело Энрикеса. На это драматичное противостояние пришлось более 24% от общего оборота ставок, принятых PARI на второй тур.

Меньше всего клиентов PARI интересовала встреча «Рубина» и «Оренбурга», которая прошла на домашнем стадионе казанцев и закончилась ничьей со счетом 1:1. На эту игру пришлось меньше 8% от общего оборота тура.

Мирлинд Даку. Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

Самой прибыльной для компании стала встреча «Урала» и нижегородского «Пари НН». Большая часть клиентов поддерживала «шмелей», однако, вопреки всем ожиданиям, команды поделили очки, не забив ни одного гола. Наименее удачным для PARI стал матч «Факел» — «Локомотив», который закончился победой железнодорожников со счетом 4:1.

Live/прематч

Чаще всего игроки ставили на матчи второго тура в прематче — в среднем 55% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.

Выигрыши и проигрыши

Один из самых крупных выигрышей в PARI во втором туре РПЛ принес матч «Спартак» — «Балтика». Один клиент был настолько уверен в победе красно-белых, что зарядил на это два миллиона рублей по коэффициенту 1.47. Итоговый чистый выигрыш беттора составил 940 000 рублей.

Антон Зиньковский. Фото Global Look Press

Другой клиент PARI выиграл 422 550 рублей со ставки в 5000 рублей на экспресс из 11 событий. В его купон вошли матчи второго тура РПЛ, чемпионатов Швеции и Австрии, а также киберспортивных турниров Riyadh Masters 2023 и IEM Cologne 2023. Итоговый коэффициент купона составил 84.51, и он стал самым крупным среди всех «зашедших».

При этом один из клиентов слишком поверил в результативность «Зенита» в матче с «Ростовом», поставив 414 306 рублей на индивидуальный тотал гостей больше 1.5. Но команда Сергея Семака не оправдала его ожиданий, забив ростовчанам лишь один мяч.