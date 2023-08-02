«Спартак» — «Балтика» — самый популярный матч второго тура РПЛ среди клиентов PARI
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.
Второй тур РПЛ порадовал болельщиков яркими и запоминающимися противостояниями. Большинство игр были очень конкурентными: четыре из восьми матчей закончились вничью, при этом только один из них обошелся без голов.
Так, «Зенит» не смог обыграть «Ростов», а «Крылья Советов» и «Динамо» устроили голевую феерию в Самаре, забив по три гола. Отдельно стоит отметить дебютанта чемпионата — калининградскую «Балтику», которая забила свой первый гол в РПЛ на последних минутах матча со «Спартаком».
Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли
Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых. Гости считались аутсайдерами, однако показали достойную игру, пропустив первый гол только в конце первого тайма.
Ближе к закату матча «Спартак» оформил еще один гол, однако балтийцы не собирались сдаваться без боя и забили мяч престижа на 90-й минуте. Первый гол «Балтики» в РПЛ стал заслугой чилийского нападающего Анхело Энрикеса. На это драматичное противостояние пришлось более 24% от общего оборота ставок, принятых PARI на второй тур.
Меньше всего клиентов PARI интересовала встреча «Рубина» и «Оренбурга», которая прошла на домашнем стадионе казанцев и закончилась ничьей со счетом 1:1. На эту игру пришлось меньше 8% от общего оборота тура.
Самой прибыльной для компании стала встреча «Урала» и нижегородского «Пари НН». Большая часть клиентов поддерживала «шмелей», однако, вопреки всем ожиданиям, команды поделили очки, не забив ни одного гола. Наименее удачным для PARI стал матч «Факел» — «Локомотив», который закончился победой железнодорожников со счетом 4:1.
Live/прематч
Чаще всего игроки ставили на матчи второго тура в прематче — в среднем 55% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.
Выигрыши и проигрыши
Один из самых крупных выигрышей в PARI во втором туре РПЛ принес матч «Спартак» — «Балтика». Один клиент был настолько уверен в победе красно-белых, что зарядил на это два миллиона рублей по коэффициенту 1.47. Итоговый чистый выигрыш беттора составил 940 000 рублей.
Другой клиент PARI выиграл 422 550 рублей со ставки в 5000 рублей на экспресс из 11 событий. В его купон вошли матчи второго тура РПЛ, чемпионатов Швеции и Австрии, а также киберспортивных турниров Riyadh Masters 2023 и IEM Cologne 2023. Итоговый коэффициент купона составил 84.51, и он стал самым крупным среди всех «зашедших».
При этом один из клиентов слишком поверил в результативность «Зенита» в матче с «Ростовом», поставив 414 306 рублей на индивидуальный тотал гостей больше 1.5. Но команда Сергея Семака не оправдала его ожиданий, забив ростовчанам лишь один мяч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0