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20 декабря, 00:35

ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Николай Поляков.
Фото Global Look Press
Скорее всего, придется покинуть Санкт-Петербург без набранных очков.

21 декабря в КХЛ состоится армейское дерби — СКА на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года

В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом матча считают СКА. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, что примерно 49% вероятности исхода. Успех ЦСКА котируется за 3.40 (29%), ничья — за 3.95 (22%).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.60, гостей — в 2.35.

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Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.20. Если команды забьют шесть и более раз, сыграет коэффициент 2.20, если пять и меньше — 1.62.

На то, что ЦСКА не уступит в основное время, котировка — 1.75.

Если победитель определится в овертайме, сыграет коэффициент 5.50. Если по буллитам — 7.40. В основное время — 1.25.

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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 декабря 2023 года

СКА подходит к армейскому дерби в отличной форме и расположении духа: из 14 последних матчей коллектив Романа Ротенберга выиграл 13. Девять были добыты в основное время, а последняя оказалась разгромной — «Сочи» получил семь шайб. Такие результаты не только способствуют продвижению армейцев Санкт-Петербурга вверх по турнирной таблице (они уже четвертые), но и позволили вернуть им статус одной из самых результативных команд КХЛ — в конференции больше СКА (124) забросили только «Северсталь» (126) и «Спартак» (154).

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Игра против «Сочи» стала для красно-синих знаковой: в ней они нанесли аж 66 бросков в створ (рекорд регулярки), а победа стала для клуба 750-й в КХЛ — этой отметки он достиг первым. Успех в противостоянии с ЦСКА запустит новый отсчет, а он ведь вполне реален. По крайней мере в последних двух дерби СКА добился успеха: в октябре выиграл 3:2, а в ноябре — 2:1.

Для команды Сергея Федорова встреча против принципиального соперника мало того, что пройдет в гостях, так еще и на фоне неприятного поражения от «Динамо» (1:4). В той игре ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве, что наталкивает на определенные мысли — над игрой «четыре на пять» им нужно серьезно поработать. При том, что по вынутым из сетки шайбам в неравных составах среди всех команд лиги армейцы занимают десятое место, прецедент возник неприятный.

Что касается общего состояния дел, то ЦСКА занимает только шестое место на «Западе», проиграв почти половину матчей — 18 из 40. Причем последние неудачи случились как раз во встречах против топ-соперников — «Динамо» (1:4), «Локомотива» (2:3), «Авангарда» (4:6) и все того же СКА.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

СКА преобразился и показывает очень смелый, результативный хоккей. Команда почти не проигрывает, а дома так вообще идет на серии из восьми побед. ЦСКА, который недостаточно стабилен в этом году, будет непросто на льду соперника. Тем более соперник входит в топ-3 по голам в большинстве, а у команды Федорова с этим, оказывается, есть приличные проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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