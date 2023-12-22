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Марсело и Фелипе Мело — легендарные звезды «Флуминенсе». Их опыт — единственная надежда клуба в финале КЧМ с «Сити»

Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Марсело во «Флуминенсе».
Фото Getty Images
«Горожане» близки к завоеванию второго международного трофея в 2023 году.

22 декабря в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финал клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Флуминенсе». Матч между английским и бразильским клубами начнется в 21.00 со свистком арбитра из Польши Шимона Манчиняка. В России игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 20.40 мск.

Клубный ЧМ. Финал
22 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Манчестер Сити
Флуминенсе

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головами поднимут футболисты «Манчестер Сити». На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.73 (17%), успех «Флуминенсе» — за 8.00 (8%).

На то, что бразильский клуб не уступит по итогам 90 минут, предложена котировка 3.26.

Можете подстраховать номинальных гостей с форой (+1.5) за 1.93. Выигрыш «Сити» с преимуществом в два и более мяча идет за 1.88.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.23. Шесть из семи предыдущих матчей с участием «Сити» были «верховыми».

Если в финале забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.11. Если только одна или вообще никто — то 1.72.

Комбинированный вариант «П1 и ТБ 2.5» доступен за 1.86.

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«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз и анализ финала клубного чемпионата мира декабря 2023 года

«Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов может пополнить коллекцию еще одним ранее не покорявшимся трофеем. Шансы на это очень велики, ведь клубный чемпионат мира за всю его историю почти не сталкивался с таким явлением, как победа клуба не из Европы. В последний раз такое случилось в 2012-м, когда «Коринтианс» оказался сильнее «Челси». С тех пор кубок победителя неизменно уезжает с победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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В полуфинале команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала серьезные притязания на титул — японская «Урава» получила три безответных мяча. Эта победа стала для «Сити» крупнейшей за последние полтора месяца, в течение которых он потерял очки пять раз в девяти встречах. И это еще надо учесть, что с азиатским клубом не сыграли Холанн и де Брейне, иначе для проигравших все закончилось бы еще плачевнее.

«Флуминенсе» выступает на КЧМ на правах победителя Кубка Либертадорес. Для бразильского коллектива, как и для «Сити», это первый опыт игры в этом турнире, но уже положительный — дойти до финала и проиграть лучшей команде мира незазорно. В полуфинале «Большой Флу» расправился с египетским «Аль-Ахли». Забили за клуб Йон Ариас и нападающий с громким именем — Джон Кеннеди. Однако не они главные звезды этого клуба.

За «Флуминенсе» выступают ребята, заработавшие имя в Европе, — Фелипе Мело и Марсело. Оба закрывают левую часть обороны, и у обоих есть положительный опыт матчей против «Сити»: у Мело — в составе «Ювентуса», а у Марсело — за «Реал». Однако умений и скиллов двух игроков вряд ли хватит, чтобы выстоять против «горожан». Уровень остальных игроков бразильского клуба довольно средний.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»

Обе команды жаждут завоевать трофей, но в предстоящем матче все решит класс исполнителей. И решит в пользу «Манчестер Сити». Да, англичане играют сейчас не в оптимальном составе, но даже имеющихся игроков достаточно, чтобы бить топ-клубы Европы и Азии. «Флуминенсе», в составе которого только возрастные звезды, не станет преградой для «горожан» на пути к кубку.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.86.

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ФК Манчестер Сити
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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 8
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Квинси Промес

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И К Ж
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Брайан Мансилья

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