Марсело и Фелипе Мело — легендарные звезды «Флуминенсе». Их опыт — единственная надежда клуба в финале КЧМ с «Сити»
22 декабря в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финал клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Флуминенсе». Матч между английским и бразильским клубами начнется в 21.00 со свистком арбитра из Польши Шимона Манчиняка. В России игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 20.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головами поднимут футболисты «Манчестер Сити». На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.73 (17%), успех «Флуминенсе» — за 8.00 (8%).
На то, что бразильский клуб не уступит по итогам 90 минут, предложена котировка 3.26.
Можете подстраховать номинальных гостей с форой (+1.5) за 1.93. Выигрыш «Сити» с преимуществом в два и более мяча идет за 1.88.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.23. Шесть из семи предыдущих матчей с участием «Сити» были «верховыми».
Если в финале забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.11. Если только одна или вообще никто — то 1.72.
Комбинированный вариант «П1 и ТБ 2.5» доступен за 1.86.
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«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз и анализ финала клубного чемпионата мира декабря 2023 года
«Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов может пополнить коллекцию еще одним ранее не покорявшимся трофеем. Шансы на это очень велики, ведь клубный чемпионат мира за всю его историю почти не сталкивался с таким явлением, как победа клуба не из Европы. В последний раз такое случилось в 2012-м, когда «Коринтианс» оказался сильнее «Челси». С тех пор кубок победителя неизменно уезжает с победителем Лиги чемпионов УЕФА.
В полуфинале команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала серьезные притязания на титул — японская «Урава» получила три безответных мяча. Эта победа стала для «Сити» крупнейшей за последние полтора месяца, в течение которых он потерял очки пять раз в девяти встречах. И это еще надо учесть, что с азиатским клубом не сыграли Холанн и де Брейне, иначе для проигравших все закончилось бы еще плачевнее.
«Флуминенсе» выступает на КЧМ на правах победителя Кубка Либертадорес. Для бразильского коллектива, как и для «Сити», это первый опыт игры в этом турнире, но уже положительный — дойти до финала и проиграть лучшей команде мира незазорно. В полуфинале «Большой Флу» расправился с египетским «Аль-Ахли». Забили за клуб Йон Ариас и нападающий с громким именем — Джон Кеннеди. Однако не они главные звезды этого клуба.
За «Флуминенсе» выступают ребята, заработавшие имя в Европе, — Фелипе Мело и Марсело. Оба закрывают левую часть обороны, и у обоих есть положительный опыт матчей против «Сити»: у Мело — в составе «Ювентуса», а у Марсело — за «Реал». Однако умений и скиллов двух игроков вряд ли хватит, чтобы выстоять против «горожан». Уровень остальных игроков бразильского клуба довольно средний.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»
Обе команды жаждут завоевать трофей, но в предстоящем матче все решит класс исполнителей. И решит в пользу «Манчестер Сити». Да, англичане играют сейчас не в оптимальном составе, но даже имеющихся игроков достаточно, чтобы бить топ-клубы Европы и Азии. «Флуминенсе», в составе которого только возрастные звезды, не станет преградой для «горожан» на пути к кубку.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5