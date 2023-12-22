Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

«Горожане» близки к завоеванию второго международного трофея в 2023 году.

22 декабря в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финал клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Флуминенсе». Матч между английским и бразильским клубами начнется в 21.00 со свистком арбитра из Польши Шимона Манчиняка. В России игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 20.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головами поднимут футболисты «Манчестер Сити». На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.73 (17%), успех «Флуминенсе» — за 8.00 (8%).

На то, что бразильский клуб не уступит по итогам 90 минут, предложена котировка 3.26.

Можете подстраховать номинальных гостей с форой (+1.5) за 1.93. Выигрыш «Сити» с преимуществом в два и более мяча идет за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.23. Шесть из семи предыдущих матчей с участием «Сити» были «верховыми».

Если в финале забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.11. Если только одна или вообще никто — то 1.72.

Комбинированный вариант «П1 и ТБ 2.5» доступен за 1.86.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз и анализ финала клубного чемпионата мира декабря 2023 года

«Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов может пополнить коллекцию еще одним ранее не покорявшимся трофеем. Шансы на это очень велики, ведь клубный чемпионат мира за всю его историю почти не сталкивался с таким явлением, как победа клуба не из Европы. В последний раз такое случилось в 2012-м, когда «Коринтианс» оказался сильнее «Челси». С тех пор кубок победителя неизменно уезжает с победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В полуфинале команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала серьезные притязания на титул — японская «Урава» получила три безответных мяча. Эта победа стала для «Сити» крупнейшей за последние полтора месяца, в течение которых он потерял очки пять раз в девяти встречах. И это еще надо учесть, что с азиатским клубом не сыграли Холанн и де Брейне, иначе для проигравших все закончилось бы еще плачевнее.

«Флуминенсе» выступает на КЧМ на правах победителя Кубка Либертадорес. Для бразильского коллектива, как и для «Сити», это первый опыт игры в этом турнире, но уже положительный — дойти до финала и проиграть лучшей команде мира незазорно. В полуфинале «Большой Флу» расправился с египетским «Аль-Ахли». Забили за клуб Йон Ариас и нападающий с громким именем — Джон Кеннеди. Однако не они главные звезды этого клуба.

За «Флуминенсе» выступают ребята, заработавшие имя в Европе, — Фелипе Мело и Марсело. Оба закрывают левую часть обороны, и у обоих есть положительный опыт матчей против «Сити»: у Мело — в составе «Ювентуса», а у Марсело — за «Реал». Однако умений и скиллов двух игроков вряд ли хватит, чтобы выстоять против «горожан». Уровень остальных игроков бразильского клуба довольно средний.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»

Обе команды жаждут завоевать трофей, но в предстоящем матче все решит класс исполнителей. И решит в пользу «Манчестер Сити». Да, англичане играют сейчас не в оптимальном составе, но даже имеющихся игроков достаточно, чтобы бить топ-клубы Европы и Азии. «Флуминенсе», в составе которого только возрастные звезды, не станет преградой для «горожан» на пути к кубку.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.86.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей