Бразилия проиграла дважды подряд и сыграет с Аргентиной без Неймара, Винисиуса и Жезуса. Но даже Месси не скрасит главное противостояние Южной Америки
22 ноября в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 сойдутся сильнейшие сборные Южной Америки — Бразилия и Аргентина. Игра пройдет в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане», стартовый свисток чилийского арбитра Пьеро Маса Гомеса прозвучит в 3.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 3.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина 22 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: коэффициент на победу «Пентакампеонов» — 2.58, что составляет приблизительно 37% вероятности. Выигрыш «Альбиселесте» предложен за 2.92 (33%), раздел очков доступен с котировкой 3.12 (30%).
Аргентина лишь в прошлом, пятом туре потерпела первое поражение в турнире — уступила Уругваю (0:2). Поставить на то, что в предстоящем поединке Лео Месси с партнерами как минимум не проиграют, можно за 1.50.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.60;
• 0:0 — за 6.07;
• победа Бразилии 1:0 — за 6.40.
Несмотря на большое количество звезд в составах обеих команд, тотал больше 2.5 гола предложен за солидные 2.48, ТМ 2.5 — за 1.48.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 2.15, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.69.
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Бразилия — Аргентина: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 22 ноября 2023 года
Аргентина даже после поражения от Уругвая в прошлом туре квалификации ЧМ (0:2) возглавляет южноамериканскую отборочную группу. Бело-голубые за пять матчей набрали 12 очков (оформили сухие победы в стартовых четырех играх): отрыв от идущих вторыми уругвайцев составляет два балла. Бразилия начала квалификацию не так убедительно: завоевала всего семь очков и пока расположилась на пятой строчке. Причем в двух последних турах подопечные Фернандо Диниса дважды уступили — Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2).
Еще сильнее удивляет низкая результативность «Пентакампеонов»: в первом туре они разнесли Боливию (5:1), но в следующих четырех поединках выжали всего три забитых мяча. А самым эффективным игроком бразильцев до сих пор остается Неймар (пять баллов по системе «гол+пас»), проведший в кампании четыре матча, после чего надолго вылетел из-за разрыва крестообразных связок. Атакующий потенциал бразильцев в предстоящей встрече подрежет отсутствие еще двух звездных нападающих — Габриэла Жезуса и Винисиуса. Оба травмированы.
Аргентина — самая непробиваемая команда турнира. Сборная впервые пропустила только в пятом туре от Уругвая (два мяча), до этого парни Лионеля Скалони выдали четыре сухие победы подряд. Забили действующие чемпионы мира всего на один мяч меньше бразильцев (семь против восьми), а самым результативным в составе «Альбиселесте» с тремя голевыми действиями оказался Лео Месси.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Аргентина
Удивительно, но самые звездные сборные Южной Америки друг с другом играют осторожно — в последних 10 встречах во всех турнирах (включая товарищеские матчи) лишь дважды пробили отметку в три гола на двоих. А четыре из последних шести очных матчей команд завершились со счетом 1:0. В трех предыдущих поединках непримиримых соперников на поле происходила настоящая тоска: за 270 минут Бразилия и Аргентина выжали на двоих два забитых мяча. В прошлом противостоянии соперников в квалификации ЧМ была зафиксирована нулевая ничья.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.86 (если команды отличатся ровно дважды, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3