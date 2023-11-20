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Бразилия проиграла дважды подряд и сыграет с Аргентиной без Неймара, Винисиуса и Жезуса. Но даже Месси не скрасит главное противостояние Южной Америки

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина 22 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press
Команды играют друг с другом очень осторожно.

22 ноября в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 сойдутся сильнейшие сборные Южной Америки — Бразилия и Аргентина. Игра пройдет в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане», стартовый свисток чилийского арбитра Пьеро Маса Гомеса прозвучит в 3.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 3.25 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
22 нояб, 03:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
Аргентина

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина 22 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: коэффициент на победу «Пентакампеонов» — 2.58, что составляет приблизительно 37% вероятности. Выигрыш «Альбиселесте» предложен за 2.92 (33%), раздел очков доступен с котировкой 3.12 (30%).

Аргентина лишь в прошлом, пятом туре потерпела первое поражение в турнире — уступила Уругваю (0:2). Поставить на то, что в предстоящем поединке Лео Месси с партнерами как минимум не проиграют, можно за 1.50.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• 0:0 — за 6.07;

• победа Бразилии 1:0 — за 6.40.

Несмотря на большое количество звезд в составах обеих команд, тотал больше 2.5 гола предложен за солидные 2.48, ТМ 2.5 — за 1.48.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 2.15, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.69.

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Бразилия — Аргентина: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 22 ноября 2023 года

Аргентина даже после поражения от Уругвая в прошлом туре квалификации ЧМ (0:2) возглавляет южноамериканскую отборочную группу. Бело-голубые за пять матчей набрали 12 очков (оформили сухие победы в стартовых четырех играх): отрыв от идущих вторыми уругвайцев составляет два балла. Бразилия начала квалификацию не так убедительно: завоевала всего семь очков и пока расположилась на пятой строчке. Причем в двух последних турах подопечные Фернандо Диниса дважды уступили — Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2).

Еще сильнее удивляет низкая результативность «Пентакампеонов»: в первом туре они разнесли Боливию (5:1), но в следующих четырех поединках выжали всего три забитых мяча. А самым эффективным игроком бразильцев до сих пор остается Неймар (пять баллов по системе «гол+пас»), проведший в кампании четыре матча, после чего надолго вылетел из-за разрыва крестообразных связок. Атакующий потенциал бразильцев в предстоящей встрече подрежет отсутствие еще двух звездных нападающих — Габриэла Жезуса и Винисиуса. Оба травмированы.

Аргентина — самая непробиваемая команда турнира. Сборная впервые пропустила только в пятом туре от Уругвая (два мяча), до этого парни Лионеля Скалони выдали четыре сухие победы подряд. Забили действующие чемпионы мира всего на один мяч меньше бразильцев (семь против восьми), а самым результативным в составе «Альбиселесте» с тремя голевыми действиями оказался Лео Месси.

Лионель Месси. Уругвай обыграл Аргентину, испортив праздник Месси. Диас нокаутировал Бразилию на глазах освобожденного отца

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Аргентина

Удивительно, но самые звездные сборные Южной Америки друг с другом играют осторожно — в последних 10 встречах во всех турнирах (включая товарищеские матчи) лишь дважды пробили отметку в три гола на двоих. А четыре из последних шести очных матчей команд завершились со счетом 1:0. В трех предыдущих поединках непримиримых соперников на поле происходила настоящая тоска: за 270 минут Бразилия и Аргентина выжали на двоих два забитых мяча. В прошлом противостоянии соперников в квалификации ЧМ была зафиксирована нулевая ничья.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.86 (если команды отличатся ровно дважды, случится возврат).

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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