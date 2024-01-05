«Рома» и «Аталанта» потеряли лидеров из-за Кубка Африки. Но возвращение Дибалы гарантирует успех Моуринью
7 января в 19-м туре серии А сыграют «Рома» и «Аталанта». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Команды рассудит арбитр Джанлука Аурельяно.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года
Аналитики назвали «Рому» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен в 3.20 (30%), успех гостей — в те же 3.20 (30%).
Бергамаски не проиграли в восьми из 10 последних гостевых матчей с «Ромой». На то, что они снова не уступят (Х2), коэффициент — 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70. Обмен голами идет по 1.90. Обратный рынок доступен за идентичный коэффициент.
Наиболее вероятные исходы — ничья со счетом 1:1 или 0:0. Оба результата предложено сыграть за 7.00.
«Рома» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча 19-го тура серии А 7 января 2024 года
Римляне завершили 2023-й неудачным отрезком: в четырех поединках серии А победили лишь раз, уступив «Ювентусу» (0:1) и «Болонье» (0:2). Но зато команда Жозе Моуринью одолела прямого конкурента в борьбе за место в пятерке — «Наполи» (2:0). В таблице чемпионата Италии «волки» идут на седьмой строчке с 28 очками — от зоны еврокубков их отделяют всего три балла.
Римляне много забивают (30) — чаще это делают только «Интер» (42) и «Милан» (32). Но и пропускают они довольно часто (20) — в первой семерке, которую они замыкают, это худший результат наряду с тем же «Миланом» и «Аталантой». Высокая результативность и не самая надежная оборона делают матчи «Ромы» богатыми на события: лишь в паре из 18 поединков римлян в текущем розыгрыше серии А зафиксировано меньше двух голов.
В Лиге Европы столичная команда чувствует себя увереннее. Правда, «волки» не смогли занять первое место в скромной группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», но со второй строчки вместе с чехами все же вышли в плей-офф.
В Кубке Италии парни Моуринью стартовали удачно: 3 января обыграли «Кремонезе» (2:1).
Лучший бомбардир римлян — Ромелу Лукаку (8 мячей + 1 ассист). Бельгиец разогнался под конец года, с начала декабря забив четыре раза во всех турнирах. Но по-настоящему ключевой игрок «Ромы» — Пауло Дибала (4 + 6).
30-летний аргентинец пропустил почти весь декабрь из-за травмы, что, вероятно, и стало причиной слабых результатов клуба на этом отрезке: с Дибалой «волки» набирают в среднем 1.75 очка за встречу, а без него — 1.17. В прошлом матче «Ромы» в Кубке Италии против «Кремонезе» (2:1) аргентинец забил победный мяч с пенальти.
Из-за травм для Моуринью недоступны Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла и Уссем Ауар. А основной центральный защитник команды — ивуариец Обит Эван Ндика — уехал на Кубок Африки.
История противостояния «Ромы» и «Аталанты» глобально на стороне римлян — у них 62 победы в 136 матчах, а у бергамасков — всего 31. Но в последние годы команда Джан Пьеро Гасперини выглядит сильнее. Из 10 недавних поединков они выиграли пять, а еще три свели вничью.
«Аталанта» под конец 2023-го завершила неудачную серию (в ноябре бергамаски не выиграли ни одной встречи, уступив в трех). Но в декабре парни Гасперини победили трижды и лишь раз проиграли. Команда идет на шестой строчке — у нее на балл больше, чем у «Ромы». Причем «Аталанта» забила на мяч меньше римлян — 29, а пропустила столько же (20).
В Лиге Европы бергамаски выступают увереннее. Они прошли в плей-офф с первого места группы, в которой сыграли против «Спортинга», «Штурма» и «Ракува». Команда Гасперини ни разу не проиграла соперникам и выбила четыре победы. В Кубке Италии команда Алексея Миранчука стартовала с успеха, победив «Сассуоло» со счетом 3:1.
Лучший бомбардир команды — Адемола Лукман (7 + 3). В последних четырех встречах он забил три раза и один раз ассистировал. Но в ближайшее время он не поможет команде — нигериец, как и Ндика, отправился на Кубок Африки.
Новых травмированных игроков основы у «Аталанты» нет — лишь капитан команды Рафаэл Толой недоступен с начала ноября.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Аталанта»
Римляне — четвертая команда Италии по очкам, набранным дома (20). У «волков» лишь одно поражение при родных фанатах, а в 10 недавних поединках парни Моуринью выбили девять побед. За четыре месяца только «Фиорентина» увезла очко (1:1) из Рима. К тому же главные звезды команды — Лукаку и Дибала — в отличной форме. Единственное ослабленное место «Ромы» — оборона, ведь ключевой защитник Ндика уехал на Кубок Африки.
«Аталанта» в гостях в этом году не блещет. На выездах бергамаски одолели только аутсайдеров — «Эмполи» (3:0), «Верону» (1:0) и «Сассуоло» (2:0). А за последние два поединка на чужих стадионах парни Гасперини не забили ни разу, проиграв «Торино» (0:3) и «Болонье» (0:1). Без лучшего бомбардира команды Лукмана шансы зацепиться за очки в Риме кажутся еще меньше.
Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 2.35.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5