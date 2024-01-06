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Больше СКА и «Металлурга» в этом сезоне забила лишь одна команда. Матч в Петербурге заряжен на результативность

Прогноз и ставка на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Металлург» 7 января 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
Соперники любят, когда ярко.

7 января лидер Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Металлург» сойдется с третьей командой «Запада» СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Металлург» 7 января 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, армейцы — серьезные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 3.55 (27%), «мирный» результат идет за 3.75 (26%).

Успех подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на гостей оценен в 2.40.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.50;

• Ф1(-1.5) — за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.30.

Вероятность того, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.65. Обратный рынок предложен за 2.10.

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СКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 7 января 2023 года

Обе команды подошли к поединку после поражений: армейцы уступили «Локомотиву» (1:2), подопечные Андрея Разина — «Нефтехимику» в овертайме (1:2). При этом общие результаты соперников впечатляют: гости возглавляют Восточную конференцию и завоевали такое же количество очков (66), как лидеры «Запада» — «Локомотив» со «Спартаком». Петербуржцы по набранным баллам во всей КХЛ уступают как раз только вышеперечисленным клубам.

Также команды — одни из самых результативных в лиге. Армейцы записывают 3.13 заброшенные шайбы в среднем за матч, «Магнитка» отличается 3.04 раза за игру. По общему количеству голов «Металлург» (146) и СКА (147) опережает только «Спартак» (173). Правда, единственная встреча клубов в этом сезоне закончилась не самой результативной ничьей (2:2 — СКА победил в серии буллитов).

При этом даже в топ-15 лучших бомбардиров КХЛ нет ни одного представителя из Санкт-Петербурга или Магнитогорска. Лидер СКА Александр Никишин набрал 37 результативных действий (11+26), он является лучшим бомбардиром-защитником во всей КХЛ. В составе «Магнитки» больше всех голевых очков у Данилы Юрова — 31 (13+18).

С игрой в обороне гораздо лучше дела обстоят у СКА. Коллектив Ротенберга пропускает в среднем 2.13 шайбы за игру — меньше только у «Салавата Юлаева» (2.11) и «Локомотива» (1.91). «Металлург» получает в свои ворота по 2.50 гола за три периода — надежнее во всей КХЛ выступает сразу 10 коллективов.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Металлург»

В четырех из предыдущих пяти очных матчей СКА и «Металлург» забивали минимум по два раза — также эта серия длится в трех последних встречах. Возможно, тренд сохранится и в предстоящем поединке. Оппоненты входят в топ-3 самых результативных в КХЛ и в среднем отличаются более трех раз за игру. Единственная игра клубов в текущем сезоне также включила в себя по две шайбы от каждого из них.

Рекомендуемая ставка: тотал обеих команд больше 1.5 гола за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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