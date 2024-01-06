Больше СКА и «Металлурга» в этом сезоне забила лишь одна команда. Матч в Петербурге заряжен на результативность
7 января лидер Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Металлург» сойдется с третьей командой «Запада» СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Металлург» 7 января 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, армейцы — серьезные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 3.55 (27%), «мирный» результат идет за 3.75 (26%).
Успех подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на гостей оценен в 2.40.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.50;
• Ф1(-1.5) — за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.45.
Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.30.
Вероятность того, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.65. Обратный рынок предложен за 2.10.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
СКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 7 января 2023 года
Обе команды подошли к поединку после поражений: армейцы уступили «Локомотиву» (1:2), подопечные Андрея Разина — «Нефтехимику» в овертайме (1:2). При этом общие результаты соперников впечатляют: гости возглавляют Восточную конференцию и завоевали такое же количество очков (66), как лидеры «Запада» — «Локомотив» со «Спартаком». Петербуржцы по набранным баллам во всей КХЛ уступают как раз только вышеперечисленным клубам.
Также команды — одни из самых результативных в лиге. Армейцы записывают 3.13 заброшенные шайбы в среднем за матч, «Магнитка» отличается 3.04 раза за игру. По общему количеству голов «Металлург» (146) и СКА (147) опережает только «Спартак» (173). Правда, единственная встреча клубов в этом сезоне закончилась не самой результативной ничьей (2:2 — СКА победил в серии буллитов).
При этом даже в топ-15 лучших бомбардиров КХЛ нет ни одного представителя из Санкт-Петербурга или Магнитогорска. Лидер СКА Александр Никишин набрал 37 результативных действий (11+26), он является лучшим бомбардиром-защитником во всей КХЛ. В составе «Магнитки» больше всех голевых очков у Данилы Юрова — 31 (13+18).
С игрой в обороне гораздо лучше дела обстоят у СКА. Коллектив Ротенберга пропускает в среднем 2.13 шайбы за игру — меньше только у «Салавата Юлаева» (2.11) и «Локомотива» (1.91). «Металлург» получает в свои ворота по 2.50 гола за три периода — надежнее во всей КХЛ выступает сразу 10 коллективов.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Металлург»
В четырех из предыдущих пяти очных матчей СКА и «Металлург» забивали минимум по два раза — также эта серия длится в трех последних встречах. Возможно, тренд сохранится и в предстоящем поединке. Оппоненты входят в топ-3 самых результативных в КХЛ и в среднем отличаются более трех раз за игру. Единственная игра клубов в текущем сезоне также включила в себя по две шайбы от каждого из них.
Рекомендуемая ставка: тотал обеих команд больше 1.5 гола за 1.65.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5