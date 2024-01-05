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Сегодня, 13:00

Игрок поставил почти 2 000 000 рублей на «Спартак» против ЦСКА в КХЛ

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ХК ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА

5 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА примет «Спартак». Столичное дерби начнется в 17.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы топовых команд Западной конференции.


Букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, отдавая лишь символическое предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА по итогам трех периодов можно поставить за 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» в основное время составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода котируется за 3.95 (приблизительно 25%).

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Котировки на победу армейцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.82. Итоговый успех красно-белых можно спрогнозировать по коэффициенту 1.98.

Клиенты букмекера склоняются к тому, что в основное время матч завершится победой гостей. На триумф подопечных Алексея Жамнова приходится 83% от общего объема ставок на исход игры. Любопытно, что на рынке побед с учетом овертаймов и серии буллитов зафиксировано распределение в пользу армейцев: 62% на 38%.

По оценкам аналитиков, соперники ограничатся максимум пятью голами на двоих. Поставить на это событие можно за 1.70. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимаются за 2.15. Взять победу «Спартака» с нулевой форой предлагается за 2.00. Аналогичная котировка на ЦСКА составляет 1.80.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 1 822 000 рублей на победу «Спартака» в основное время по коэффициенту 2.75.

В сезоне-2023/24 команды встречались уже трижды. Преимущество пока на стороне армейцев — действующих обладателей Кубка Гагарина. Команда Сергея Федорова обыграла красно-белых дома в сентябре (3:2 в овертайме) и в гостях в ноябре (3:0). Коллектив Алексея Жамнова, завершивший 2023 год в статусе лидера Западной конференции, праздновал победу лишь в одном из трех дерби — 5:3 на своем льду в октябре.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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