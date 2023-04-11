Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

11 апреля, 23:15

«Реал» — «Челси»: отвратительная форма лондонцев отрежет им путь в полуфинал турнира

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press
Бензема и Винисиус готовы оформить задел.

12 апреля в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором действующий победитель турнира «Реал» сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что матч должен завершиться победой испанского клуба. На успех «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность этого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Челси» — за 5.30 (18%).

Считаете, что синие воспрянут в еврокубках? Вариант Х2 идет за 2.10.

Эксперты предполагают, что команды вряд ли пробьют «верх» по голам, хотя в прошлом сезоне на той же стадии они сделали это в обоих матчах. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Хотя бы один гол от «Челси» можно оформить за приятные 1.60. Правда, в последних трех матчах синие не забили ни разу.

Жоау Мариу. «Бенфика» — киллер в ЛЧ благодаря Жоау Мариу и Рамушу. Но взломать плотную оборону «Интера» будет непросто

Обмен голами и противоположный ему исход идут за близкие коэффициенты — 1.90 и 1.93 соответственно.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу «Реала» за 7.00.

«Реал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

«Реал» фактически отказался от борьбы за победу в ла лиге и сосредоточился на двух других турнирах — Кубке Испании и Лиге чемпионов. В середине прошлой недели мадридцы в ответном матче полуфинала Кубка красиво стерли «Барселону» (4:0) и впервые с 2014 года сыграют за данный трофей. При этом уже через три дня команда Анчелотти сгорела в чемпионате «Вильярреалу» (2:3). Бланкос вели 2:1 без Модрича и Крооса в основе, но не сдержали Чуквуезе в конце матча — в результате нигериец оформил 2+1.

С одной стороны, результат огорчил поклонников «Реала» — отставание от лидирующей «Барселоны» увеличилось до 13 баллов, а значит, трофей еще сильнее отдалился от действующих чемпионов. С другой, футболисты получили передышку перед ответственным матчем в Лиге чемпионов. Пусть «Челси» сейчас в кризисе, состав синих позволяет им выдать пару ярких вспышек, поэтому нужно быть хорошо готовыми во всех смыслах.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Бавария»: Гвардиола протаранит Холанном поплывшую оборону Тухеля

Синие не побеждают четыре матча кряду. После ничьей с «Эвертоном» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» руководители сняли с должности Грэма Поттера, но и это не помогло — последовали ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и проигрыш «Вулверхэмптону» в последние выходные (0:1). В этой игре командой уже руководил занявший место у руля до конца сезона Фрэнк Лэмпард.

Возможно, назначая легенду «Стэмфорд Бридж», боссы «Челси» вдохновлялись воспоминаниями об успехе Роберто ди Маттео. Он принял синих по ходу розыгрыша ЛЧ-2011/12 и привел их к победе. У Лэмпарда в данном случае положение даже выгоднее, чем у итальянца: ему нужно пройти на одну стадию меньше, а отсутствие задач в чемпионате лишь позволяет сосредоточиться на одной цели.

Впрочем, нынешнее разбитое состояние лондонцев вряд ли грозит им выходом даже в полуфинал. Пройти «Реал» «Челси» не удалось даже в прошлом сезоне, когда команда была довольно хороша. А сейчас у синих и результатов нет, и состав искорежен травмами: в предстоящей встрече не сыграют Обамеянг, Бадиашиле и Мадуэке, а также под вопросом участие в игре Силвы, Аспиликуэты и Маунта.

Лукас Хелер. Клиент ФОНБЕТ предсказал вылет «Баварии» из Кубка Германии и стал миллионером со ставки в 10 000 рублей

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Челси»

«Реал» очень мощно выступает в Лиге чемпионов на своем поле: последнее поражение мадридцам на «Сантьяго Бернабеу» в 2021 году нанес молдавский «Шериф», после чего команда Анчелотти победила восемь раз в девяти играх. Плюс бланкос удалось относительно отдохнуть перед приездом «Челси» — все-таки лидеры провели на поле против «Вильярреала» не более часа.

Синие ужасны, и ничто их пока не спасает. В 2023 году они проиграли почти половину матчей — восемь из 19. Их безвыигрышная серия длится уже четыре встречи, а в составе не будет нескольких важных игроков. Кажется, мадридцы получат отличный шанс оформить задел в первом матче.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.73.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Челси
1
1
Читайте также
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бенфика» — киллер в ЛЧ благодаря Жоау Мариу и Рамушу. Но взломать плотную оборону «Интера» будет непросто
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости