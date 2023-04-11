«Реал» — «Челси»: отвратительная форма лондонцев отрежет им путь в полуфинал турнира
12 апреля в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором действующий победитель турнира «Реал» сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что матч должен завершиться победой испанского клуба. На успех «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность этого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Челси» — за 5.30 (18%).
Считаете, что синие воспрянут в еврокубках? Вариант Х2 идет за 2.10.
Эксперты предполагают, что команды вряд ли пробьют «верх» по голам, хотя в прошлом сезоне на той же стадии они сделали это в обоих матчах. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.
Хотя бы один гол от «Челси» можно оформить за приятные 1.60. Правда, в последних трех матчах синие не забили ни разу.
Обмен голами и противоположный ему исход идут за близкие коэффициенты — 1.90 и 1.93 соответственно.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу «Реала» за 7.00.
«Реал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года
«Реал» фактически отказался от борьбы за победу в ла лиге и сосредоточился на двух других турнирах — Кубке Испании и Лиге чемпионов. В середине прошлой недели мадридцы в ответном матче полуфинала Кубка красиво стерли «Барселону» (4:0) и впервые с 2014 года сыграют за данный трофей. При этом уже через три дня команда Анчелотти сгорела в чемпионате «Вильярреалу» (2:3). Бланкос вели 2:1 без Модрича и Крооса в основе, но не сдержали Чуквуезе в конце матча — в результате нигериец оформил 2+1.
С одной стороны, результат огорчил поклонников «Реала» — отставание от лидирующей «Барселоны» увеличилось до 13 баллов, а значит, трофей еще сильнее отдалился от действующих чемпионов. С другой, футболисты получили передышку перед ответственным матчем в Лиге чемпионов. Пусть «Челси» сейчас в кризисе, состав синих позволяет им выдать пару ярких вспышек, поэтому нужно быть хорошо готовыми во всех смыслах.
Синие не побеждают четыре матча кряду. После ничьей с «Эвертоном» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» руководители сняли с должности Грэма Поттера, но и это не помогло — последовали ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и проигрыш «Вулверхэмптону» в последние выходные (0:1). В этой игре командой уже руководил занявший место у руля до конца сезона Фрэнк Лэмпард.
Возможно, назначая легенду «Стэмфорд Бридж», боссы «Челси» вдохновлялись воспоминаниями об успехе Роберто ди Маттео. Он принял синих по ходу розыгрыша ЛЧ-2011/12 и привел их к победе. У Лэмпарда в данном случае положение даже выгоднее, чем у итальянца: ему нужно пройти на одну стадию меньше, а отсутствие задач в чемпионате лишь позволяет сосредоточиться на одной цели.
Впрочем, нынешнее разбитое состояние лондонцев вряд ли грозит им выходом даже в полуфинал. Пройти «Реал» «Челси» не удалось даже в прошлом сезоне, когда команда была довольно хороша. А сейчас у синих и результатов нет, и состав искорежен травмами: в предстоящей встрече не сыграют Обамеянг, Бадиашиле и Мадуэке, а также под вопросом участие в игре Силвы, Аспиликуэты и Маунта.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Челси»
«Реал» очень мощно выступает в Лиге чемпионов на своем поле: последнее поражение мадридцам на «Сантьяго Бернабеу» в 2021 году нанес молдавский «Шериф», после чего команда Анчелотти победила восемь раз в девяти играх. Плюс бланкос удалось относительно отдохнуть перед приездом «Челси» — все-таки лидеры провели на поле против «Вильярреала» не более часа.
Синие ужасны, и ничто их пока не спасает. В 2023 году они проиграли почти половину матчей — восемь из 19. Их безвыигрышная серия длится уже четыре встречи, а в составе не будет нескольких важных игроков. Кажется, мадридцы получат отличный шанс оформить задел в первом матче.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.73.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
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Филипе Силва Малком
Зенит
|16
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4