У красно-белых ни одной победы за сезон и больше всех пропущенных мячей.

21 января «Реал» и «Альмерия» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 18.15 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Альмерия» 21 января 2024 года

Аналитики назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.16, вероятность этого результата — около 85%. «Мирный» исход оценен в 9.00 (10%), успех гостей — крупными 16.0 (5%).

«Мадрид» победил в восьми матчах против «Альмерии» подряд. На сенсационную ничью или триумф красно-белых можно поставить за 5.76.

Эксперты ожидают разгром. ТБ 3.5 гола идет за 1.76, ТМ 3.5 — за 2.10.

Бланкос пропустили в четырех матчах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 1.89, обратный рынок дан за 1.91.

Наиболее вероятный счет — 3:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 7.28.

«Реал» — «Альмерия»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 21 января 2024 года

С одной стороны, мадридцы на хорошем ходу: во всех турнирах у них лишь два поражения и еще три ничьих. С другой — проигрыш в предыдущем матче стоил бланкос возможности оформить первый в истории требл: в 1/8 финала Кубка Испании они проиграли «Атлетико» (2:4). До этого сливочные уступили в сентябре — причем тем же «индейцам» (1:3).

В остальном у команды Карло Анчелотти все хорошо — она лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам: сейчас на вершине «Жирона», но у бланкос есть игра в запасе. У «Реала» лучшая оборона в лиге (пропущено всего 11 мячей) и вторая лучшая атака (40 забитых) после «Жироны» (46).

В Лиге чемпионов мадридцы вышли в плей-офф с первого места, выиграв все шесть поединков в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом». А в финале Суперкубка Беллингем и компания смяли «Барселону» (4:1).

Джуд — главная звезда мадридцев: у него 13 голов и пять ассистов в ла лиге. При этом Анчелотти испытывает проблемы в обороне: его команда потеряла из-за травм ключевых защитников Давида Алабу и Эдера Милитао, а также Лукаса Васкеса и Тибо Куртуа. Поэтому играть в защите приходится опорнику Орельену Тчуамени.

«Реал» бился с «Альмерией» 15 раз за 17 лет и уступил лишь однажды — в далеком 2008-м. Еще дважды команды сыграли вничью. В последних восьми поединках бланкос брали верх.

«Альмерия» — глухой аутсайдер ла лиги. Команда Гаиски Гаритано идет на последнем месте с нулем побед за сезон, 14 поражениями и 43 пропущенными мячами — ни одна команда не доставала мяч из сетки так часто. Единственная победа «Альмерии» в этом сезоне случилась в октябре, когда в Кубке Испании ей проиграла «Талавера» (0:2). Впрочем, еще в декабре красно-белых из турнира выбила команда третьего дивизиона Испании «Барбастро» (0:1).

Лучший бомбардир «Альмерии» — Серхио Аррибас — отличился пять раз и еще однажды ассистировал. У Гаритано есть одна потеря — из-за травмы лодыжки недоступен Ибраима Коне. Но малиец провел всего восемь встреч в сезоне и ни разу не отличился за этот срок, так что вряд ли именно его не хватает сопернику «Реала», чтобы оттолкнуться от дна.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Альмерия»

Трудно представить, что самая пропускающая оборона Испании остановит одну из лучших атак чемпионата. О том же говорит история встреч с единственным поражением мадридцев от красно-белых 16 лет назад. Кроме того, «Реал» в этом сезоне лишь раз не победил при родных фанатах, сыграв по нулям с «Райо Вальекано» в ноябре. А крупная победа над аутсайдером загладит вину перед болельщиками за обидное поражение от «Атлетико» в Кубке Испании.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 1.76.