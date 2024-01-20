У Беллингема и компании есть шанс извиниться за вылет из Кубка. Против них — худшая команда лиги
21 января «Реал» и «Альмерия» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 18.15 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Альмерия» 21 января 2024 года
Аналитики назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.16, вероятность этого результата — около 85%. «Мирный» исход оценен в 9.00 (10%), успех гостей — крупными 16.0 (5%).
«Мадрид» победил в восьми матчах против «Альмерии» подряд. На сенсационную ничью или триумф красно-белых можно поставить за 5.76.
Эксперты ожидают разгром. ТБ 3.5 гола идет за 1.76, ТМ 3.5 — за 2.10.
Бланкос пропустили в четырех матчах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 1.89, обратный рынок дан за 1.91.
Наиболее вероятный счет — 3:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 7.28.
«Реал» — «Альмерия»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 21 января 2024 года
С одной стороны, мадридцы на хорошем ходу: во всех турнирах у них лишь два поражения и еще три ничьих. С другой — проигрыш в предыдущем матче стоил бланкос возможности оформить первый в истории требл: в 1/8 финала Кубка Испании они проиграли «Атлетико» (2:4). До этого сливочные уступили в сентябре — причем тем же «индейцам» (1:3).
В остальном у команды Карло Анчелотти все хорошо — она лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам: сейчас на вершине «Жирона», но у бланкос есть игра в запасе. У «Реала» лучшая оборона в лиге (пропущено всего 11 мячей) и вторая лучшая атака (40 забитых) после «Жироны» (46).
В Лиге чемпионов мадридцы вышли в плей-офф с первого места, выиграв все шесть поединков в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом». А в финале Суперкубка Беллингем и компания смяли «Барселону» (4:1).
Джуд — главная звезда мадридцев: у него 13 голов и пять ассистов в ла лиге. При этом Анчелотти испытывает проблемы в обороне: его команда потеряла из-за травм ключевых защитников Давида Алабу и Эдера Милитао, а также Лукаса Васкеса и Тибо Куртуа. Поэтому играть в защите приходится опорнику Орельену Тчуамени.
«Реал» бился с «Альмерией» 15 раз за 17 лет и уступил лишь однажды — в далеком 2008-м. Еще дважды команды сыграли вничью. В последних восьми поединках бланкос брали верх.
«Альмерия» — глухой аутсайдер ла лиги. Команда Гаиски Гаритано идет на последнем месте с нулем побед за сезон, 14 поражениями и 43 пропущенными мячами — ни одна команда не доставала мяч из сетки так часто. Единственная победа «Альмерии» в этом сезоне случилась в октябре, когда в Кубке Испании ей проиграла «Талавера» (0:2). Впрочем, еще в декабре красно-белых из турнира выбила команда третьего дивизиона Испании «Барбастро» (0:1).
Лучший бомбардир «Альмерии» — Серхио Аррибас — отличился пять раз и еще однажды ассистировал. У Гаритано есть одна потеря — из-за травмы лодыжки недоступен Ибраима Коне. Но малиец провел всего восемь встреч в сезоне и ни разу не отличился за этот срок, так что вряд ли именно его не хватает сопернику «Реала», чтобы оттолкнуться от дна.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Альмерия»
Трудно представить, что самая пропускающая оборона Испании остановит одну из лучших атак чемпионата. О том же говорит история встреч с единственным поражением мадридцев от красно-белых 16 лет назад. Кроме того, «Реал» в этом сезоне лишь раз не победил при родных фанатах, сыграв по нулям с «Райо Вальекано» в ноябре. А крупная победа над аутсайдером загладит вину перед болельщиками за обидное поражение от «Атлетико» в Кубке Испании.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 1.76.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5