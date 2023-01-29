Больше всего трофеев у клуба из Африки, а где же «Реал» и «Барса»? 10 самых титулованных команд мира

Топ-10 самых титулованных футбольных клубов мира, ставки и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ на Лигу чемпионов и топ-лиги

В списке нет англичан, а испанцев — в топ-5.

Европейский футбольный сезон в самом разгаре: национальные чемпионаты перешагивают экватор, а в еврокубках вот-вот стартует плей-офф. Всего через несколько месяцев мы узнаем триумфаторов важнейших турниров.

А пока «Спорт-Экспресс» и букмекерская компании БЕТСИТИ представляют вам топ-10 самых титулованных клубов мира.

«Аль-Ахли» (143 трофея)

Египетский суперклуб за 116-летнюю историю собрал огромное количество наград: в общей сложности — безумные 143. Чаще всего футболисты «Аль-Ахли» забирали национальные титулы: 42 раза выиграли чемпионат Египта, 35 раз — национальный Кубок. В международных соревнованиях самый титулованный клуб мира тоже играл достаточно успешно: 10 раз выигралафриканскую Лигу чемпионов, а однажды даже межконтинентальную арабскую Лигу чемпионов.

«Рейнджерс» (121 трофей)

Шотландская команда — самая титулованная в Европе, но от абсолютного рекордсмена «Аль-Ахли» отстала на 22 награды. При этом «плюшевые мишки» намного старше египетского клуба: в марте «Рейнджерс» исполнится 151 год (их конкурентам — 116). В основном «джерс» выигрывали домашние турниры: рекордные 55 раз — чемпионат Шотландии, 34 раза — национальный Кубок и 27 раз — Кубок Лиги. Также команда — рекордсмен по треблам (семь).

За полуторавековую историю шотландцы лишь однажды выиграли еврокубок — Кубок Кубков 1972 года. Еще пять раз «джерс» выступали в финалах различных континентальных соревнований. В последний — в прошлом году против «Айнтрахта». Немцы победили в серии пенальти.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже представили линию на победителя текущего розыгрыша ЛЕ. Фавориты следующие:

• триумф «Арсенала» можно взять за 5.00;

• «Барселоны» — за 6.00;

• «Манчестер Юнайтед» — за 10.0;

• победа «Ювентуса» идет за 13.0;

• «Аякса» — за 15.0.

«Насьональ» (116 трофеев)

Еще один представитель не европейской страны в списке — «Насьональ» из Уругвая. «Трехцветные» оккупировали местный чемпионат, в котором победили безумные 49 раз. Впервые «Насьональ» стал чемпионом Уругвая еще в 1902 году, а последнее золото забрал в 2022-м. На международной арене уругвайцы не так сильны: главный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес — заарканили только трижды. Причем последняя победа случилась еще в 1988-м.

«Селтик» (113 трофеев)

Второй шотландский топ-клуб не сильно отстал от «Рейнджерс». «Кельты» тоже забрали большое количество национальных трофеев: 52 победы в чемпионате Шотландии, 40 (рекорд) — в Кубке страны, еще 20 — в Кубке Лиги. В еврокубках команда из Глазго тоже победила лишь однажды, но забрала очень престижную чашку — в 1967 году «Селтик» выиграл Лигу чемпионов.

«Атлетико Пеньяроль» (110 трофеев)

Еще один клуб из Уругвая: «Атлетико Пеньяроль» не сильно отстал от «Насьоналя». «Угольщики» становились триумфаторами национального чемпионата еще чаще главного соперника — 53 раза. Также «Атлетико» оформил больше побед в Кубке Либертадорес (пять). Правда, последний триумф в главном клубном соревновании Южной Америки тоже был давно — в 1987 году.

«Реал» (99 трофеев)

Первый представитель топ-5 европейских лиг: мадридский «Реал» — рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов (14) и чемпионате Испании (35). Также клуб собрал многие другие титулы, любой следующий из которых станет юбилейным 100-м.

Мадридцы находятся вне топ-5 самых титулованных клубов мира, зато они вторые в рейтинге самых богатых команд планеты — за 2022 год «Реал» заработал больше 600 млн евро.

В прошлом сезоне «бланкос» оформили 14-ю победу в ЛЧ и в этом розыгрыше снова входят в число главных фаворитов турнира:

• успех «Манчестер Сити» идет за 2.90;

• «Баварии» — за 7.50;

• «ПСЖ» — за 8.00;

• триумф прошлогоднего финалиста «Ливерпуля» — за 10.0;

• «Реала» — за 12.0.

«Барселона» (97 трофеев)

Заклятый соперник мадридцев немного отстал: «Реал» и «Барсу» разделяют всего два трофея. При этом каталонцы рекордсмены по победам в Кубке (31) и Суперкубке Испании (14). Также в текущем сезоне сине-гранатовые могут завоевать 27-е чемпионство: команда Хави лидирует после 17 туров.

По мнению аналитиков, расклады на победу в ла лиге выглядят следующим образом:

• успех «Барселоны» идет за 1.44;

• «Реала» — за 2.80;

• «Атлетико» или «Реал Сосьедад» — уже за невероятные 150.

«Бенфика» (84 трофея)

«Орлы» — самые успешные в Португалии: команда выиграла местный чемпионат рекордные 37 раз, а также 29 раз забрала Кубок страны. Также «Бенфика» неплохо выступала в еврокубках: дважды становилась сильнейшей в Лиге чемпионов, но чаще проигрывала в финалах — в общем, восемь поражений в решающих матчах ЛЧ и ЛЕ.

«Аль-Файсали» (82 трофея)

Самый экзотический представитель топ-10 — «Аль-Файсали» из Иордании. Клуб сметает местные трофеи: 34 раза выиграл чемпионат, 21 раз Кубок и 17 раз Суперкубок страны. Также «голубые орлы» дважды забрали Кубок АФК — второй по значимости континентальный турнир Азии.

«Бавария» (82 трофея)

Доминирующая в Германии «Бавария» тоже пролезла в топ-10 самых титулованных команд мира. На счету мюнхенцев рекорды по победам в бундеслиге (32), Кубке (20) и Суперкубке Германии (10). Также «ФК Голливуд» собрал шесть побед в Лиге чемпионов.

Разумеется, команда из Мюнхена — главный фаворит на чемпионство и в этом сезоне бундеслиги. Список основных кандидатов выглядит так:

• триумф «Баварии» можно взять за 1.07;

• «Лейпцига» — за 17.0;

• «Боруссии» — за 30.0.