Больше всего трофеев у клуба из Африки, а где же «Реал» и «Барса»? 10 самых титулованных команд мира
Европейский футбольный сезон в самом разгаре: национальные чемпионаты перешагивают экватор, а в еврокубках вот-вот стартует плей-офф. Всего через несколько месяцев мы узнаем триумфаторов важнейших турниров.
А пока «Спорт-Экспресс» и букмекерская компании БЕТСИТИ представляют вам топ-10 самых титулованных клубов мира.
«Аль-Ахли» (143 трофея)
Египетский суперклуб за 116-летнюю историю собрал огромное количество наград: в общей сложности — безумные 143. Чаще всего футболисты «Аль-Ахли» забирали национальные титулы: 42 раза выиграли чемпионат Египта, 35 раз — национальный Кубок. В международных соревнованиях самый титулованный клуб мира тоже играл достаточно успешно: 10 раз выигралафриканскую Лигу чемпионов, а однажды даже межконтинентальную арабскую Лигу чемпионов.
«Рейнджерс» (121 трофей)
Шотландская команда — самая титулованная в Европе, но от абсолютного рекордсмена «Аль-Ахли» отстала на 22 награды. При этом «плюшевые мишки» намного старше египетского клуба: в марте «Рейнджерс» исполнится 151 год (их конкурентам — 116). В основном «джерс» выигрывали домашние турниры: рекордные 55 раз — чемпионат Шотландии, 34 раза — национальный Кубок и 27 раз — Кубок Лиги. Также команда — рекордсмен по треблам (семь).
За полуторавековую историю шотландцы лишь однажды выиграли еврокубок — Кубок Кубков 1972 года. Еще пять раз «джерс» выступали в финалах различных континентальных соревнований. В последний — в прошлом году против «Айнтрахта». Немцы победили в серии пенальти.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже представили линию на победителя текущего розыгрыша ЛЕ. Фавориты следующие:
• триумф «Арсенала» можно взять за 5.00;
• «Барселоны» — за 6.00;
• «Манчестер Юнайтед» — за 10.0;
• победа «Ювентуса» идет за 13.0;
• «Аякса» — за 15.0.
«Насьональ» (116 трофеев)
Еще один представитель не европейской страны в списке — «Насьональ» из Уругвая. «Трехцветные» оккупировали местный чемпионат, в котором победили безумные 49 раз. Впервые «Насьональ» стал чемпионом Уругвая еще в 1902 году, а последнее золото забрал в 2022-м. На международной арене уругвайцы не так сильны: главный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес — заарканили только трижды. Причем последняя победа случилась еще в 1988-м.
«Селтик» (113 трофеев)
Второй шотландский топ-клуб не сильно отстал от «Рейнджерс». «Кельты» тоже забрали большое количество национальных трофеев: 52 победы в чемпионате Шотландии, 40 (рекорд) — в Кубке страны, еще 20 — в Кубке Лиги. В еврокубках команда из Глазго тоже победила лишь однажды, но забрала очень престижную чашку — в 1967 году «Селтик» выиграл Лигу чемпионов.
«Атлетико Пеньяроль» (110 трофеев)
Еще один клуб из Уругвая: «Атлетико Пеньяроль» не сильно отстал от «Насьоналя». «Угольщики» становились триумфаторами национального чемпионата еще чаще главного соперника — 53 раза. Также «Атлетико» оформил больше побед в Кубке Либертадорес (пять). Правда, последний триумф в главном клубном соревновании Южной Америки тоже был давно — в 1987 году.
«Реал» (99 трофеев)
Первый представитель топ-5 европейских лиг: мадридский «Реал» — рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов (14) и чемпионате Испании (35). Также клуб собрал многие другие титулы, любой следующий из которых станет юбилейным 100-м.
Мадридцы находятся вне топ-5 самых титулованных клубов мира, зато они вторые в рейтинге самых богатых команд планеты — за 2022 год «Реал» заработал больше 600 млн евро.
В прошлом сезоне «бланкос» оформили 14-ю победу в ЛЧ и в этом розыгрыше снова входят в число главных фаворитов турнира:
• успех «Манчестер Сити» идет за 2.90;
• «Баварии» — за 7.50;
• «ПСЖ» — за 8.00;
• триумф прошлогоднего финалиста «Ливерпуля» — за 10.0;
• «Реала» — за 12.0.
«Барселона» (97 трофеев)
Заклятый соперник мадридцев немного отстал: «Реал» и «Барсу» разделяют всего два трофея. При этом каталонцы рекордсмены по победам в Кубке (31) и Суперкубке Испании (14). Также в текущем сезоне сине-гранатовые могут завоевать 27-е чемпионство: команда Хави лидирует после 17 туров.
По мнению аналитиков, расклады на победу в ла лиге выглядят следующим образом:
• успех «Барселоны» идет за 1.44;
• «Реала» — за 2.80;
• «Атлетико» или «Реал Сосьедад» — уже за невероятные 150.
«Бенфика» (84 трофея)
«Орлы» — самые успешные в Португалии: команда выиграла местный чемпионат рекордные 37 раз, а также 29 раз забрала Кубок страны. Также «Бенфика» неплохо выступала в еврокубках: дважды становилась сильнейшей в Лиге чемпионов, но чаще проигрывала в финалах — в общем, восемь поражений в решающих матчах ЛЧ и ЛЕ.
«Аль-Файсали» (82 трофея)
Самый экзотический представитель топ-10 — «Аль-Файсали» из Иордании. Клуб сметает местные трофеи: 34 раза выиграл чемпионат, 21 раз Кубок и 17 раз Суперкубок страны. Также «голубые орлы» дважды забрали Кубок АФК — второй по значимости континентальный турнир Азии.
«Бавария» (82 трофея)
Доминирующая в Германии «Бавария» тоже пролезла в топ-10 самых титулованных команд мира. На счету мюнхенцев рекорды по победам в бундеслиге (32), Кубке (20) и Суперкубке Германии (10). Также «ФК Голливуд» собрал шесть побед в Лиге чемпионов.
Разумеется, команда из Мюнхена — главный фаворит на чемпионство и в этом сезоне бундеслиги. Список основных кандидатов выглядит так:
• триумф «Баварии» можно взять за 1.07;
• «Лейпцига» — за 17.0;
• «Боруссии» — за 30.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2