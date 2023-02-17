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«Осер» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 17 февраля 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Осер» — «Лион» 17 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Global Look Press

Аутсайдер чемпионата Франции «Осер» в матче 24-го тура встретится с идущим на девятой строчке «Лионом». Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам», арбитр Жером Брисар даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи в России не покажут.

Франция. Лига 1. 24-й тур
17 февр, 23:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Лион

Букмекеры посчитали «Лион» явным фаворитом игры, предложив на его победу коэффициент 1.81. Вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья получила котировку 3.90 (25%). Выигрыш хозяев — 4.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча предложен за коэффициент 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Осер» на третьем месте по пропущенным мячам в лиге 1 (47). А «Лион» — в топ-6 по забитым. Эксперты предложили котировку 1.83 на ИТБ2 (1.5).

Ничья хотя бы в одном из таймов предложена за 1.60.

«Осер» идет третьим в чемпионате Франции по заработанным пенальти (шесть), а «Лион» — на четвертом по пропущенным голам с точки (пять). Ставку на пенальти в матче можно сделать за 2.80.

«Обе забьют — да» предложено взять за 1.81, «Обе забьют — нет» — за 2.00.

Хозяева не праздновали забитые мячи в пяти из 10 последних матчах. Коэффициент на то, что «Осер» не забьет «Лиону», — 2.60.

«Олимпик» оформляет голы в 64% вторых таймов в этом сезоне. На победу гостей во втором тайме предложена котировка 2.10.

Три наиболее вероятных результата матча:

  • ничья 1:1 — 6.90;

  • 1:0 в пользу гостей — 7.00;

  • 2:1 — 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Осер» — «Лион»

«Осер» идет 19-м в таблице и отстает от спасительного 16-го места на четыре балла. Клуб вяло борется за выживание: последние две игры свел к ничьим («Анже» — 1:1, «Реймс» — 0:0), а последняя победа была добыта еще в октябре 2022-го («Аяччо» — 1:0).

«Лион» стремится в еврокубки, хотя идет только девятым в таблице с 35 очками. До Лиги конференций — шесть баллов. В последних матчах «ткачи» разогнались и показывают бодрые результаты: обыграны «Ланс» (2:1), «Труа» (3:1) и «Аяччо» (2:0).

У «Осера» четыре поражения в пяти последних матчах дома. А у «Лиона» — три победы подряд и всего один пропущенный мяч.

Рекомендуемая ставка: победа «Лиона» за 1.81.

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ФК Лион
ФК Осер
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«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 17 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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И К Ж
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Торпедо М

 6 1 2
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