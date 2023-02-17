«Осер» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 17 февраля 2023 года
Аутсайдер чемпионата Франции «Осер» в матче 24-го тура встретится с идущим на девятой строчке «Лионом». Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам», арбитр Жером Брисар даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи в России не покажут.
Букмекеры посчитали «Лион» явным фаворитом игры, предложив на его победу коэффициент 1.81. Вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья получила котировку 3.90 (25%). Выигрыш хозяев — 4.40 (22%).
Тотал больше 2.5 мяча предложен за коэффициент 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
«Осер» на третьем месте по пропущенным мячам в лиге 1 (47). А «Лион» — в топ-6 по забитым. Эксперты предложили котировку 1.83 на ИТБ2 (1.5).
Ничья хотя бы в одном из таймов предложена за 1.60.
«Осер» идет третьим в чемпионате Франции по заработанным пенальти (шесть), а «Лион» — на четвертом по пропущенным голам с точки (пять). Ставку на пенальти в матче можно сделать за 2.80.
«Обе забьют — да» предложено взять за 1.81, «Обе забьют — нет» — за 2.00.
Хозяева не праздновали забитые мячи в пяти из 10 последних матчах. Коэффициент на то, что «Осер» не забьет «Лиону», — 2.60.
«Олимпик» оформляет голы в 64% вторых таймов в этом сезоне. На победу гостей во втором тайме предложена котировка 2.10.
Три наиболее вероятных результата матча:
-
ничья 1:1 — 6.90;
-
1:0 в пользу гостей — 7.00;
-
2:1 — 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Осер» — «Лион»
«Осер» идет 19-м в таблице и отстает от спасительного 16-го места на четыре балла. Клуб вяло борется за выживание: последние две игры свел к ничьим («Анже» — 1:1, «Реймс» — 0:0), а последняя победа была добыта еще в октябре 2022-го («Аяччо» — 1:0).
«Лион» стремится в еврокубки, хотя идет только девятым в таблице с 35 очками. До Лиги конференций — шесть баллов. В последних матчах «ткачи» разогнались и показывают бодрые результаты: обыграны «Ланс» (2:1), «Труа» (3:1) и «Аяччо» (2:0).
У «Осера» четыре поражения в пяти последних матчах дома. А у «Лиона» — три победы подряд и всего один пропущенный мяч.
Рекомендуемая ставка: победа «Лиона» за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2