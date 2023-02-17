Аутсайдер чемпионата Франции «Осер» в матче 24-го тура встретится с идущим на девятой строчке «Лионом». Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам», арбитр Жером Брисар даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи в России не покажут.

Букмекеры посчитали «Лион» явным фаворитом игры, предложив на его победу коэффициент 1.81. Вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья получила котировку 3.90 (25%). Выигрыш хозяев — 4.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча предложен за коэффициент 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Осер» на третьем месте по пропущенным мячам в лиге 1 (47). А «Лион» — в топ-6 по забитым. Эксперты предложили котировку 1.83 на ИТБ2 (1.5).

Ничья хотя бы в одном из таймов предложена за 1.60.

«Осер» идет третьим в чемпионате Франции по заработанным пенальти (шесть), а «Лион» — на четвертом по пропущенным голам с точки (пять). Ставку на пенальти в матче можно сделать за 2.80.

«Обе забьют — да» предложено взять за 1.81, «Обе забьют — нет» — за 2.00.

Хозяева не праздновали забитые мячи в пяти из 10 последних матчах. Коэффициент на то, что «Осер» не забьет «Лиону», — 2.60.

«Олимпик» оформляет голы в 64% вторых таймов в этом сезоне. На победу гостей во втором тайме предложена котировка 2.10.

Три наиболее вероятных результата матча:

ничья 1:1 — 6.90;

1:0 в пользу гостей — 7.00;

2:1 — 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Осер» — «Лион»

«Осер» идет 19-м в таблице и отстает от спасительного 16-го места на четыре балла. Клуб вяло борется за выживание: последние две игры свел к ничьим («Анже» — 1:1, «Реймс» — 0:0), а последняя победа была добыта еще в октябре 2022-го («Аяччо» — 1:0).

«Лион» стремится в еврокубки, хотя идет только девятым в таблице с 35 очками. До Лиги конференций — шесть баллов. В последних матчах «ткачи» разогнались и показывают бодрые результаты: обыграны «Ланс» (2:1), «Труа» (3:1) и «Аяччо» (2:0).

У «Осера» четыре поражения в пяти последних матчах дома. А у «Лиона» — три победы подряд и всего один пропущенный мяч.

Рекомендуемая ставка: победа «Лиона» за 1.81.