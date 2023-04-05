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Сегодня, 18:15

Клиент ФОНБЕТ собрал мощнейший футбольно-хоккейный экспресс из 11 матчей и выиграл 8 662 710 рублей

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Иван Сергеев празднует гол в ворота «Урала».
Фото Global Look Press
Игрок действовал аккуратно — самый крупный коэффициент не превысил отметку в 1.7.

Один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ в прошедшие выходные стал богаче на 8,5 млн рублей, собрав умопомрачительный экспресс из 11 событий. В него вошли шесть футбольных матчей, а также пять хоккейных поединков. Выбранные условия и коэффициенты оказались довольно скромны: самая крупная котировка — 1.68. Однако при перемножении они дали коэффициент 58.5. Таким образом, поставленные 147 325 рублей превратились в 8 662 710 рублей.

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Победный купон выглядит очень внушительно:

  • «Бавария» — «Боруссия» Д: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.48 (счет — 4:2);

  • «Кайзерслаутерн» — «Хайденхайм»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.40 (2:2);

  • «Эльче» — «Барселона»: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.50 (0:4);

  • «Овьедо» — «Эйбар»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.68 (1:1);

  • «НЕК Неймеген» — ПСВ: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.63 (2:4);

  • «Зенит» — «Урал»: ставка — ИТБ1 (1.5) за 1.45 (2:0);

  • «Монреаль» — «Каролина»: ставка — ИТБ2 (3) за 1.50 (0:3);

  • «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.65 (1:3);

  • «Оттава» — «Торонто»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.38 (0:3);

  • «Эдмонтон» — «Анахайм»: ставка — ИТБ1 (3.5) за 1.35 (6:0);

  • «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк»: ставка — ИТБ1 (2.5) за 1.55 (5:0).

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Как можно заметить из результатов матчей, некоторые события прошли на тоненького. Например, «Лос-Анджелес» в игре с «Торонто» необходимую автору ставки третью шайбу забросил за 46 секунд до финальной сирены — Кевин Фиала поразил пустые ворота соперника. А в игре «Монреаль» — «Каролина» вовсе случился возврат. Правда, три шайбы гости забросили еще до завершения второго периода.

Ближе остальных к тому, чтобы уничтожить экспресс, на самом деле были не клубы НХЛ, а «Зенит» с «Уралом». Петербуржцы принимали команду из Екатеринбурга на своем поле в юбилейный десятый раз — прежде они ни разу не испытывали проблем. До этой встречи сине-бело-голубые забивали сопернику минимум дважды в каждой игре, и именно на это обратил внимание клиент ФОНБЕТ. Он поставил на то, что хозяева и на этот раз забьют хотя бы два мяча, но их пришлось ждать очень долго. До 75-й минуты на табло горели нули, а игроку впору было пить успокоительное, но тогда за дело взялся нападающий «Зенита» Иван Сергеев — сначала он забил свой седьмой мяч в сезоне, а на 86-й оформил дубль и добил соперника. Тем самым он принес автору экспресса 8 662 710 рублей.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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