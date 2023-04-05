Клиент ФОНБЕТ собрал мощнейший футбольно-хоккейный экспресс из 11 матчей и выиграл 8 662 710 рублей
Один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ в прошедшие выходные стал богаче на 8,5 млн рублей, собрав умопомрачительный экспресс из 11 событий. В него вошли шесть футбольных матчей, а также пять хоккейных поединков. Выбранные условия и коэффициенты оказались довольно скромны: самая крупная котировка — 1.68. Однако при перемножении они дали коэффициент 58.5. Таким образом, поставленные 147 325 рублей превратились в 8 662 710 рублей.
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Победный купон выглядит очень внушительно:
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«Бавария» — «Боруссия» Д: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.48 (счет — 4:2);
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«Кайзерслаутерн» — «Хайденхайм»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.40 (2:2);
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«Эльче» — «Барселона»: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.50 (0:4);
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«Овьедо» — «Эйбар»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.68 (1:1);
-
«НЕК Неймеген» — ПСВ: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.63 (2:4);
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«Зенит» — «Урал»: ставка — ИТБ1 (1.5) за 1.45 (2:0);
-
«Монреаль» — «Каролина»: ставка — ИТБ2 (3) за 1.50 (0:3);
-
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.65 (1:3);
-
«Оттава» — «Торонто»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.38 (0:3);
-
«Эдмонтон» — «Анахайм»: ставка — ИТБ1 (3.5) за 1.35 (6:0);
-
«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк»: ставка — ИТБ1 (2.5) за 1.55 (5:0).
Как можно заметить из результатов матчей, некоторые события прошли на тоненького. Например, «Лос-Анджелес» в игре с «Торонто» необходимую автору ставки третью шайбу забросил за 46 секунд до финальной сирены — Кевин Фиала поразил пустые ворота соперника. А в игре «Монреаль» — «Каролина» вовсе случился возврат. Правда, три шайбы гости забросили еще до завершения второго периода.
Ближе остальных к тому, чтобы уничтожить экспресс, на самом деле были не клубы НХЛ, а «Зенит» с «Уралом». Петербуржцы принимали команду из Екатеринбурга на своем поле в юбилейный десятый раз — прежде они ни разу не испытывали проблем. До этой встречи сине-бело-голубые забивали сопернику минимум дважды в каждой игре, и именно на это обратил внимание клиент ФОНБЕТ. Он поставил на то, что хозяева и на этот раз забьют хотя бы два мяча, но их пришлось ждать очень долго. До 75-й минуты на табло горели нули, а игроку впору было пить успокоительное, но тогда за дело взялся нападающий «Зенита» Иван Сергеев — сначала он забил свой седьмой мяч в сезоне, а на 86-й оформил дубль и добил соперника. Тем самым он принес автору экспресса 8 662 710 рублей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4