Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

На Стадио Олимпико сойдутся две достаточно оборонительные команды.

В воскресенье, 5 марта, «Рома» и «Ювентус» сыграют в 25-м туре чемпионата Италии. Игра пройдет на «Стадио Олимпико». Матч начнется со свистком арбитра Фабио Марески в 22.45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают римлян небольшими фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.69, это примерно 36% вероятности. Успех туринцев получил котировку 2.94 (33%). Ничья — наименее реальный исход встречи, 3.09 (31%).

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. «Ювентус» в противостоянии с «Ромой» идет на серии из пяти игр без поражений подряд: три победы и две ничьих. Поставить на то, что в предстоящем столкновении команда Массимилиано Аллегри не уступит, можно за 1.60.

OLIMPBET выделил три наиболее вероятных результата встречи:

результативная ничья 1:1 — за 5.83;

безголевая ничья 0:0 идет за 5.87;

минимальный успех «Ромы» — за 7.29.

Противостояние команд не самое результативное — в трех из четырех последних матчей соперники на двоих забили максимум два мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.

Поставить на забитые мячи от обеих команд предложено с котировкой 2.04, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.

«Рома» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 25-го тура серии А 5 марта 2023 года

«Рома» борется на два фронта: в Лиге Европы прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), а в чемпионате Италии ей не хватило сил на худшую команду лиги «Кремонезе» (1:2), который пару недель назад выбил римлян из Кубка Италии с тем же счетом.

В последних восьми матчах команда Жозе Моуринью показывает неровные результаты: четыре поражения, ничья и лишь три победы. Даже у португальца сдают нервы: в игре против «Кремонезе» тренер удалился в начале второго тайма.

Зато в строю лучшие игроки клуба: Пауло Дибала, который набрал 8+6 по системе гол+пас, Тэмми Абрахам (6+3), Лоренцо Пеллегрини (2+5). В списке травмированных лишь Эбрима Дарбо.

Команда Особенного конкурирует за Лигу чемпионов с «Лацио», «Миланом» и «Интером». От римских соседей «волков» отделяют четыре балла, а от миланских клубов — два очка.

В дерби с «Торино» «Ювентус» продемонстрировал силу менталитета: «быки» дважды выходили вперед, но «старая синьора» переломила ситуацию и выиграла 4:2.

У «Ювентуса» лишь один проигрыш в 10 встречах, а еще две ничьих и семь побед. Команда Аллегри набрала максимальный ход: клуб выиграл четыре матча серии А из пяти — лучше в Италии за тот же отрезок сыграл только «Наполи». Правда, даже до Лиги Конференций «Ювентусу» далеко — шесть очков.

У «бьянконери» много забивных игроков атаки: Душан Влахович оформил 8+2, Филип Костич — 2+7, Анхель ди Мария — 4+4. Но второй лучший форвард клуба оказался в лазарете: против «Ромы» не поможет Аркадиуш Милик с шестью голами.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус»

«Рома» солидно выступает дома: в 11 матчах добыла семь побед, ничью и трижды проиграла. «Волки» не пропустили дома в четырех матчах, а забили в девяти из 11.

Но общая форма нестабильная: четыре поражения за восемь игр. Кроме того, команде не поможет Жозе Моуринью, дисквалифицированный за удаление в предыдущей встрече.

В то же время «Ювентус» победил в 15 из 24 матчей в целом и в шести из семи гостевых поединков. Туринцы не проигрывают в семи встречах подряд и в каждой из них забивали. А еще они не уступили «Роме» в 13 из 17 очных встреч.

Это будет игра равных команд с прекрасными линиями обороны: у «Ромы» пропущен лишь 21 мяч, у «Юве» — 19. Меньше только у космического «Наполи» (16). А еще пять из шести домашних матчей «Ромы» не пробили ТБ 2.5.

Рекомендуемая ставка: Х и ТМ 2.5 за 3.20.