Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Рома» — «Ювентус»: Дибалы и Влаховича не хватит, чтобы зажечь в Риме

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
На Стадио Олимпико сойдутся две достаточно оборонительные команды.

В воскресенье, 5 марта, «Рома» и «Ювентус» сыграют в 25-м туре чемпионата Италии. Игра пройдет на «Стадио Олимпико». Матч начнется со свистком арбитра Фабио Марески в 22.45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают римлян небольшими фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.69, это примерно 36% вероятности. Успех туринцев получил котировку 2.94 (33%). Ничья — наименее реальный исход встречи, 3.09 (31%).

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. «Ювентус» в противостоянии с «Ромой» идет на серии из пяти игр без поражений подряд: три победы и две ничьих. Поставить на то, что в предстоящем столкновении команда Массимилиано Аллегри не уступит, можно за 1.60.

OLIMPBET выделил три наиболее вероятных результата встречи:

  • результативная ничья 1:1 — за 5.83;

  • безголевая ничья 0:0 идет за 5.87;

  • минимальный успех «Ромы» — за 7.29.

Противостояние команд не самое результативное — в трех из четырех последних матчей соперники на двоих забили максимум два мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.

Поставить на забитые мячи от обеих команд предложено с котировкой 2.04, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.

«Рома» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 25-го тура серии А 5 марта 2023 года

«Рома» борется на два фронта: в Лиге Европы прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), а в чемпионате Италии ей не хватило сил на худшую команду лиги «Кремонезе» (1:2), который пару недель назад выбил римлян из Кубка Италии с тем же счетом.

В последних восьми матчах команда Жозе Моуринью показывает неровные результаты: четыре поражения, ничья и лишь три победы. Даже у португальца сдают нервы: в игре против «Кремонезе» тренер удалился в начале второго тайма.

Максим Мамин. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 4 марта 2023 года

Зато в строю лучшие игроки клуба: Пауло Дибала, который набрал 8+6 по системе гол+пас, Тэмми Абрахам (6+3), Лоренцо Пеллегрини (2+5). В списке травмированных лишь Эбрима Дарбо.

Команда Особенного конкурирует за Лигу чемпионов с «Лацио», «Миланом» и «Интером». От римских соседей «волков» отделяют четыре балла, а от миланских клубов — два очка.

В дерби с «Торино» «Ювентус» продемонстрировал силу менталитета: «быки» дважды выходили вперед, но «старая синьора» переломила ситуацию и выиграла 4:2.

У «Ювентуса» лишь один проигрыш в 10 встречах, а еще две ничьих и семь побед. Команда Аллегри набрала максимальный ход: клуб выиграл четыре матча серии А из пяти — лучше в Италии за тот же отрезок сыграл только «Наполи». Правда, даже до Лиги Конференций «Ювентусу» далеко — шесть очков.

У «бьянконери» много забивных игроков атаки: Душан Влахович оформил 8+2, Филип Костич — 2+7, Анхель ди Мария — 4+4. Но второй лучший форвард клуба оказался в лазарете: против «Ромы» не поможет Аркадиуш Милик с шестью голами.

&laquo;Локомотив&raquo;. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус»

«Рома» солидно выступает дома: в 11 матчах добыла семь побед, ничью и трижды проиграла. «Волки» не пропустили дома в четырех матчах, а забили в девяти из 11.

Но общая форма нестабильная: четыре поражения за восемь игр. Кроме того, команде не поможет Жозе Моуринью, дисквалифицированный за удаление в предыдущей встрече.

В то же время «Ювентус» победил в 15 из 24 матчей в целом и в шести из семи гостевых поединков. Туринцы не проигрывают в семи встречах подряд и в каждой из них забивали. А еще они не уступили «Роме» в 13 из 17 очных встреч.

Это будет игра равных команд с прекрасными линиями обороны: у «Ромы» пропущен лишь 21 мяч, у «Юве» — 19. Меньше только у космического «Наполи» (16). А еще пять из шести домашних матчей «Ромы» не пробили ТБ 2.5.

Рекомендуемая ставка: Х и ТМ 2.5 за 3.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Ювентус
0
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Российские вратари дерутся и забивают в Америке
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» — «Лацио»: Хвича, Осимхен и Иммобиле не знают, что такое скучные матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости