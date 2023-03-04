«Рома» — «Ювентус»: Дибалы и Влаховича не хватит, чтобы зажечь в Риме
В воскресенье, 5 марта, «Рома» и «Ювентус» сыграют в 25-м туре чемпионата Италии. Игра пройдет на «Стадио Олимпико». Матч начнется со свистком арбитра Фабио Марески в 22.45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают римлян небольшими фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.69, это примерно 36% вероятности. Успех туринцев получил котировку 2.94 (33%). Ничья — наименее реальный исход встречи, 3.09 (31%).
В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. «Ювентус» в противостоянии с «Ромой» идет на серии из пяти игр без поражений подряд: три победы и две ничьих. Поставить на то, что в предстоящем столкновении команда Массимилиано Аллегри не уступит, можно за 1.60.
OLIMPBET выделил три наиболее вероятных результата встречи:
-
результативная ничья 1:1 — за 5.83;
-
безголевая ничья 0:0 идет за 5.87;
-
минимальный успех «Ромы» — за 7.29.
Противостояние команд не самое результативное — в трех из четырех последних матчей соперники на двоих забили максимум два мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.
Поставить на забитые мячи от обеих команд предложено с котировкой 2.04, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.
«Рома» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 25-го тура серии А 5 марта 2023 года
«Рома» борется на два фронта: в Лиге Европы прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), а в чемпионате Италии ей не хватило сил на худшую команду лиги «Кремонезе» (1:2), который пару недель назад выбил римлян из Кубка Италии с тем же счетом.
В последних восьми матчах команда Жозе Моуринью показывает неровные результаты: четыре поражения, ничья и лишь три победы. Даже у португальца сдают нервы: в игре против «Кремонезе» тренер удалился в начале второго тайма.
Зато в строю лучшие игроки клуба: Пауло Дибала, который набрал 8+6 по системе гол+пас, Тэмми Абрахам (6+3), Лоренцо Пеллегрини (2+5). В списке травмированных лишь Эбрима Дарбо.
Команда Особенного конкурирует за Лигу чемпионов с «Лацио», «Миланом» и «Интером». От римских соседей «волков» отделяют четыре балла, а от миланских клубов — два очка.
В дерби с «Торино» «Ювентус» продемонстрировал силу менталитета: «быки» дважды выходили вперед, но «старая синьора» переломила ситуацию и выиграла 4:2.
У «Ювентуса» лишь один проигрыш в 10 встречах, а еще две ничьих и семь побед. Команда Аллегри набрала максимальный ход: клуб выиграл четыре матча серии А из пяти — лучше в Италии за тот же отрезок сыграл только «Наполи». Правда, даже до Лиги Конференций «Ювентусу» далеко — шесть очков.
У «бьянконери» много забивных игроков атаки: Душан Влахович оформил 8+2, Филип Костич — 2+7, Анхель ди Мария — 4+4. Но второй лучший форвард клуба оказался в лазарете: против «Ромы» не поможет Аркадиуш Милик с шестью голами.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус»
«Рома» солидно выступает дома: в 11 матчах добыла семь побед, ничью и трижды проиграла. «Волки» не пропустили дома в четырех матчах, а забили в девяти из 11.
Но общая форма нестабильная: четыре поражения за восемь игр. Кроме того, команде не поможет Жозе Моуринью, дисквалифицированный за удаление в предыдущей встрече.
В то же время «Ювентус» победил в 15 из 24 матчей в целом и в шести из семи гостевых поединков. Туринцы не проигрывают в семи встречах подряд и в каждой из них забивали. А еще они не уступили «Роме» в 13 из 17 очных встреч.
Это будет игра равных команд с прекрасными линиями обороны: у «Ромы» пропущен лишь 21 мяч, у «Юве» — 19. Меньше только у космического «Наполи» (16). А еще пять из шести домашних матчей «Ромы» не пробили ТБ 2.5.
Рекомендуемая ставка: Х и ТМ 2.5 за 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2