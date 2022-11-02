«Монако» — «Црвена Звезда»: талант Головина не гарантирует выход в плей-офф
3 ноября команда Александра Головина постарается пробиться в плей-офф Лиги Европы — мешать ей будет «Црвена Звезда». Заключительная игра группового этапа стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у хозяев отличные шансы набрать три очка. Поставить на победу «Монако» можно за 1.67, это примерно 60% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (21%), успех «Црвены Звезды» — в 5.20 (19%).
Сербский клуб проиграл только один раз за последние десять игр — поставить на то, что и в княжестве «Црвена» не уступит, можно за 2.30.
Улучшить шансы и коэффициенты предложено при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.12, Ф2(+1) — за 1.77. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
Эксперты ждут результативного матча, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70. Основания есть: в четырех из прошедших пяти матчей сербов в этой Лиге Европы прошел «верх» по голам.
Обмен голами также довольно вероятен, оформить его можно за 1.72. «Монако» и «Црвена Звезда» на двоих сыграли десять матчей в ЛЕ, а данный вариант прошел у них шесть раз.
Самый возможный точный счет — 1:1 за 7.50.
«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 ноября 2022 года
«Монако» попал в неприятную ситуацию — побеждать «Црвену Звезду» нужно любой ценой, иначе есть риск отправиться в Лигу конференций или остаться вообще без весенних еврокубков. Вот только большой вопрос — в состоянии ли нынешние монегаски добиться успеха против сербского клуба.
Команде Головина было непросто и в первой встрече (1:0), которая прошла в Сербии, — несмотря на постоянное давление, пробить вратаря «Црвены» удалось только с пенальти. При этом хозяева постоянно опасно огрызались и в итоге нанесли больше ударов в створ, чем победившие монегаски.
Нынешняя же форма княжеского клуба удручает — всего одна победа в пяти последних матчах. При этом единственная виктория — дома над худшей командой лиги, «Анже». И даже тот факт, что у гостей худшая оборона в чемпионате (-31), не замотивировал атаку монегасков устроить разнос — получились рядовые 2:0 и пять ударов в створ. Так играть после серии из четырех матчей без побед нельзя.
А вот «Црвена Звезда» не жалуется: за 17 туров в родном чемпионате наколотила 44 мяча, пропустила шесть и ни разу не проиграла. Осенний отрезок у команды вообще довольно удачный: 11 побед в 15 матчах. Правда, все три поражения пришлись на игры в ЛЕ. При этом сербы играют результативно — забили в 13 встречах подряд. На их гол в предстоящей игре можно поставить за 1.47.
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»
Кондиции у команд вроде бы разные: «Монако» в очередном мини-кризисе, у них всего одна победа в пяти прошедших матчах. Напротив — «Црвена Звезда», которая идет на серии из пяти побед, четыре из которых добыла на выезде.
В целом матч может завершиться в пользу любой команды, но нет сомнений, что он получится результативным. Хозяева забили дома в пяти последних встречах, сербы прошивают соперников на выезде 19 матчей подряд. Наверняка они не уедут без гола и с «Луи II».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2