Сербы забивают 19 выездов подряд.

3 ноября команда Александра Головина постарается пробиться в плей-офф Лиги Европы — мешать ей будет «Црвена Звезда». Заключительная игра группового этапа стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у хозяев отличные шансы набрать три очка. Поставить на победу «Монако» можно за 1.67, это примерно 60% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (21%), успех «Црвены Звезды» — в 5.20 (19%).

Сербский клуб проиграл только один раз за последние десять игр — поставить на то, что и в княжестве «Црвена» не уступит, можно за 2.30.

Улучшить шансы и коэффициенты предложено при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.12, Ф2(+1) — за 1.77. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Эксперты ждут результативного матча, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70. Основания есть: в четырех из прошедших пяти матчей сербов в этой Лиге Европы прошел «верх» по голам.

Обмен голами также довольно вероятен, оформить его можно за 1.72. «Монако» и «Црвена Звезда» на двоих сыграли десять матчей в ЛЕ, а данный вариант прошел у них шесть раз.

Самый возможный точный счет — 1:1 за 7.50.

«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 ноября 2022 года

«Монако» попал в неприятную ситуацию — побеждать «Црвену Звезду» нужно любой ценой, иначе есть риск отправиться в Лигу конференций или остаться вообще без весенних еврокубков. Вот только большой вопрос — в состоянии ли нынешние монегаски добиться успеха против сербского клуба.

Команде Головина было непросто и в первой встрече (1:0), которая прошла в Сербии, — несмотря на постоянное давление, пробить вратаря «Црвены» удалось только с пенальти. При этом хозяева постоянно опасно огрызались и в итоге нанесли больше ударов в створ, чем победившие монегаски.

Нынешняя же форма княжеского клуба удручает — всего одна победа в пяти последних матчах. При этом единственная виктория — дома над худшей командой лиги, «Анже». И даже тот факт, что у гостей худшая оборона в чемпионате (-31), не замотивировал атаку монегасков устроить разнос — получились рядовые 2:0 и пять ударов в створ. Так играть после серии из четырех матчей без побед нельзя.

А вот «Црвена Звезда» не жалуется: за 17 туров в родном чемпионате наколотила 44 мяча, пропустила шесть и ни разу не проиграла. Осенний отрезок у команды вообще довольно удачный: 11 побед в 15 матчах. Правда, все три поражения пришлись на игры в ЛЕ. При этом сербы играют результативно — забили в 13 встречах подряд. На их гол в предстоящей игре можно поставить за 1.47.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»

Кондиции у команд вроде бы разные: «Монако» в очередном мини-кризисе, у них всего одна победа в пяти прошедших матчах. Напротив — «Црвена Звезда», которая идет на серии из пяти побед, четыре из которых добыла на выезде.

В целом матч может завершиться в пользу любой команды, но нет сомнений, что он получится результативным. Хозяева забили дома в пяти последних встречах, сербы прошивают соперников на выезде 19 матчей подряд. Наверняка они не уедут без гола и с «Луи II».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.