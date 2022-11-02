Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Монако» — «Црвена Звезда»: талант Головина не гарантирует выход в плей-офф

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Сербы забивают 19 выездов подряд.

3 ноября команда Александра Головина постарается пробиться в плей-офф Лиги Европы — мешать ей будет «Црвена Звезда». Заключительная игра группового этапа стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа H
03 нояб, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Црвена Звезда

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у хозяев отличные шансы набрать три очка. Поставить на победу «Монако» можно за 1.67, это примерно 60% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (21%), успех «Црвены Звезды» — в 5.20 (19%).

Сербский клуб проиграл только один раз за последние десять игр — поставить на то, что и в княжестве «Црвена» не уступит, можно за 2.30.

Улучшить шансы и коэффициенты предложено при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.12, Ф2(+1) — за 1.77. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Эксперты ждут результативного матча, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70. Основания есть: в четырех из прошедших пяти матчей сербов в этой Лиге Европы прошел «верх» по голам.

Обмен голами также довольно вероятен, оформить его можно за 1.72. «Монако» и «Црвена Звезда» на двоих сыграли десять матчей в ЛЕ, а данный вариант прошел у них шесть раз.

Самый возможный точный счет — 1:1 за 7.50.

Лионель Месси. «Ювентус» — «ПСЖ»: Месси и Мбаппе пошумят в Турине без Неймара?

«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 ноября 2022 года

«Монако» попал в неприятную ситуацию — побеждать «Црвену Звезду» нужно любой ценой, иначе есть риск отправиться в Лигу конференций или остаться вообще без весенних еврокубков. Вот только большой вопрос — в состоянии ли нынешние монегаски добиться успеха против сербского клуба.

Команде Головина было непросто и в первой встрече (1:0), которая прошла в Сербии, — несмотря на постоянное давление, пробить вратаря «Црвены» удалось только с пенальти. При этом хозяева постоянно опасно огрызались и в итоге нанесли больше ударов в створ, чем победившие монегаски.

Криштиану Роналду. «Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?

Нынешняя же форма княжеского клуба удручает — всего одна победа в пяти последних матчах. При этом единственная виктория — дома над худшей командой лиги, «Анже». И даже тот факт, что у гостей худшая оборона в чемпионате (-31), не замотивировал атаку монегасков устроить разнос — получились рядовые 2:0 и пять ударов в створ. Так играть после серии из четырех матчей без побед нельзя.

А вот «Црвена Звезда» не жалуется: за 17 туров в родном чемпионате наколотила 44 мяча, пропустила шесть и ни разу не проиграла. Осенний отрезок у команды вообще довольно удачный: 11 побед в 15 матчах. Правда, все три поражения пришлись на игры в ЛЕ. При этом сербы играют результативно — забили в 13 встречах подряд. На их гол в предстоящей игре можно поставить за 1.47.

Игроки &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол. «Арсенал» — «Цюрих»: швейцарский середняк выстоит перед лидером АПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»

Кондиции у команд вроде бы разные: «Монако» в очередном мини-кризисе, у них всего одна победа в пяти прошедших матчах. Напротив — «Црвена Звезда», которая идет на серии из пяти побед, четыре из которых добыла на выезде.

В целом матч может завершиться в пользу любой команды, но нет сомнений, что он получится результативным. Хозяева забили дома в пяти последних встречах, сербы прошивают соперников на выезде 19 матчей подряд. Наверняка они не уедут без гола и с «Луи II».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
0
Читайте также
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости