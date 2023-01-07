«Милан» — «Рома»: Моуринью придумает, как остановить Леау?
8 января в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Давиде Масса.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2022 года
«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа «россонери» оценена котировкой 1.90, вероятность исхода — приблизительно 53%. На успех «Ромы» можно поставить за 4.40 (20%), на ничью — за 3.70 (27%).
На то, что Жозе Моуринью найдет способ сдержать действующего чемпиона (Х2), коэффициент — 1.96.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.
«Милан» забил дома в серии А уже 20 мячей в восьми матчах — 2.5 гола в среднем за игру. На ИТБ1 (1.5) котировка — 2.02, на ИТМ1 (1.5) — 1.79.
Обмен результативными атаками предложено взять за 2.00, обратный результат — за 1.82.
На победу хозяев в один мяч или ничью можно поставить за 1.79. Такое же условие в пользу гостей идет за 2.24.
Рассмотрите один из нескольких необычных вариантов:
-
гол в течение 10 секунд после углового — за 4.00;
-
главный судья лично посмотрит ВАР — за 2.70;
-
гол из-за пределов штрафной — тоже за 2.70.
«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ матча 17-го тура серии А 8 января 2022 года
Когда в предыдущем туре «Интер» одолел «Наполи», больше всего этому факту обрадовались в «Милане». «Россонери» возглавляют погоню за командой Лучано Спаллетти — перед очередной порцией матчей они отстают на пять очков. При этом у коллектива Стефано Пиоли показатели немногим хуже, чем у неаполитанцев: они забили 31 мяч (против 37 у конкурента), а пропустили 16 (против 13).
В четырех матчах из последних пяти «Милан» отличался больше одного раза. В очных встречах с «Ромой» ситуация еще приятнее: в пяти предыдущих «россонери» забили не меньше двух голов. На то, что хозяева выиграют гонку до двух мячей, котировка — 2.27.
В последнем матче с «Салернитаной» (2:1) миланцы добыли победу благодаря голам Леау и Тонали. Португальский вингер — лидер атаки красно-черных, на его счету в этом сезоне уже семь голов и четыре ассиста. В гонке бомбардиров он занимает высокое четвертое место с отставанием всего в два точных удара от Виктора Осимхена.
Лучший голеадор «Ромы» — Пауло Дибала с пятью мячами. Это почти четверть от всех голов римлян, которые поразили ворота соперников 19 раз в 16 турах. Но спасет ли аргентинец команду в битве с «Миланом» — серьезный вопрос.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»
«Милан» шикарно играет дома: выиграл семь матчей из восьми при одном поражении. Причем на «Джузеппе Меацца» «россонери» побили и «Интер» (3:2), и «Ювентус» (2:0), а уступили лишь «Наполи» (1:2).
Если взглянуть на последние встречи команд между собой, то выясняется — они играют очень результативно. В четырех из пяти пробили «верх», а однажды даже сыграли 3:3.
Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2