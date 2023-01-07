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«Милан» — «Рома»: Моуринью придумает, как остановить Леау?

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press
Португалец забил в этом сезоне уже семь мячей.

8 января в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Давиде Масса.

Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2022 года

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа «россонери» оценена котировкой 1.90, вероятность исхода — приблизительно 53%. На успех «Ромы» можно поставить за 4.40 (20%), на ничью — за 3.70 (27%).

На то, что Жозе Моуринью найдет способ сдержать действующего чемпиона (Х2), коэффициент — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Милан» забил дома в серии А уже 20 мячей в восьми матчах — 2.5 гола в среднем за игру. На ИТБ1 (1.5) котировка — 2.02, на ИТМ1 (1.5) — 1.79.

Обмен результативными атаками предложено взять за 2.00, обратный результат — за 1.82.

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На победу хозяев в один мяч или ничью можно поставить за 1.79. Такое же условие в пользу гостей идет за 2.24.

Рассмотрите один из нескольких необычных вариантов:

  • гол в течение 10 секунд после углового — за 4.00;

  • главный судья лично посмотрит ВАР — за 2.70;

  • гол из-за пределов штрафной — тоже за 2.70.

«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ матча 17-го тура серии А 8 января 2022 года

Когда в предыдущем туре «Интер» одолел «Наполи», больше всего этому факту обрадовались в «Милане». «Россонери» возглавляют погоню за командой Лучано Спаллетти — перед очередной порцией матчей они отстают на пять очков. При этом у коллектива Стефано Пиоли показатели немногим хуже, чем у неаполитанцев: они забили 31 мяч (против 37 у конкурента), а пропустили 16 (против 13).

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В четырех матчах из последних пяти «Милан» отличался больше одного раза. В очных встречах с «Ромой» ситуация еще приятнее: в пяти предыдущих «россонери» забили не меньше двух голов. На то, что хозяева выиграют гонку до двух мячей, котировка — 2.27.

В последнем матче с «Салернитаной» (2:1) миланцы добыли победу благодаря голам Леау и Тонали. Португальский вингер — лидер атаки красно-черных, на его счету в этом сезоне уже семь голов и четыре ассиста. В гонке бомбардиров он занимает высокое четвертое место с отставанием всего в два точных удара от Виктора Осимхена.

Лучший голеадор «Ромы» — Пауло Дибала с пятью мячами. Это почти четверть от всех голов римлян, которые поразили ворота соперников 19 раз в 16 турах. Но спасет ли аргентинец команду в битве с «Миланом» — серьезный вопрос.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

«Милан» шикарно играет дома: выиграл семь матчей из восьми при одном поражении. Причем на «Джузеппе Меацца» «россонери» побили и «Интер» (3:2), и «Ювентус» (2:0), а уступили лишь «Наполи» (1:2).

Если взглянуть на последние встречи команд между собой, то выясняется — они играют очень результативно. В четырех из пяти пробили «верх», а однажды даже сыграли 3:3.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Ахмат – Оренбург
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