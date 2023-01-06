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«Монца» — «Интер»: Лукаку и Лаутаро лишат соперников интимного подарка Берлускони

Прогноз и ставка на матч серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Владелец «брианцоли» серьезно мотивировал игроков.

7 января вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сразится с «Монцей» Сильвио Берлускони. Игра 17-го тура пройдет на 15-тысячном стадионе «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2022 года

«Интер» — увесистый фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу миланцев можно поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Монцы» — за 5.90 (14%).

«Монца» в этом сезоне уже обыгрывала «Ювентус», а в последнем туре сыграла вничью с «Фиорентиной». На то, что хозяева не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 1.79. Вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.02.

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Кто откроет счет уже в первом тайме? «Монца» — 4.00, «Интер» — 1.84, на отсутствие гола — 3.50.

Три наиболее вероятных точный счета такие:

  • 2:0 в пользу «Интера» — 7.40;

  • 1:0 — 7.50;

  • 2:1 — 7.80.

«Монца» — «Интер»: прогноз и анализ матча 17-го тура серии А 7 января 2022 года

«Интер» и «Монца» никогда не играли на официальном уровне, поэтому их первая встреча ожидается с особым интересом. Особенно с учетом недавнего заявления владельца бело-красных Сильвио Берлускони. «Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что они будут играть с «Миланом», «Ювентусом» и т. д. Так что если они обыграют одну из этих больших команд, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный **** [девушек легкого поведения]», — сообщил он.

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«Монца» будет максимально настроена на матч с «нерадзурри», тем более с учетом домашнего характера игры. Хотя стадион «Бриантео» вмещает всего 15 тысяч болельщиков, на встречу с одним из итальянских грандов наверняка соберется полная арена. Возможно, поддержка поможет аутсайдеру в восьмой раз в сезоне набрать очки в серии А: сейчас на счету «Монцы» пять побед, две ничьи и девять поражений.

Команды роднит не очень аккуратная игра в обороне: «Интер» пропустил уже 22 мяча (худший показатель в топ-10), у «Монцы» — 23 гола в пассиве. При этом миланцы значительно мощнее атакуют: забили 35 мячей (2.18 за игру) против 17 у соперника (1.06). На то, что команда Индзаги в предстоящем матче отличится два и более раза, котировка — 1.57. На ИТМ2 (1.5) — 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Монца» — «Интер»

«Интер» идет на серии из трех побед подряд, причем в последнем матче миланцы по делу обыграли «Наполи» (1:0). Всего на этом отрезке в играх против неаполитанцев, «Аталанты» (3:2) и «Болоньи» (6:1) они забили 10 мячей.

«Монца» выступает далеко не так успешно, хотя в предыдущем туре сдержала «Фиорентину» (1:1), а до этого обыграла «Ювентус» (1:0) — правда, тогда туринцы были в отвратительной форме. «Интер» смотрится значительно интереснее и мощнее соперника, а выбор в атаке, где есть Джеко, Лаутаро и Лукаку, позволит Индзаги сделать ставку на атакующий футбол.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.81.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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 6
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 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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