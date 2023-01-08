Прогноз и ставка на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Бергамаски не побеждают с ноября.

9 января в матче 17-го тура серии А встретятся «Болонья» и «Аталанта». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Ренато Даллара», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 2.18, это примерно 45% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.40 (29%), успех хозяев — в 3.50 (26%).

Если считаете, что «Болонья» не проиграет, оформите ставку за 1.73.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.50, Ф2(0) — за 1.57.

В шести из десяти предыдущих официальных матчей у обоих клубов прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 1.75, обратный исход — в 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.50.

«Болонья» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча серии А 9 января 2023 года

Красно-синие проводят достойный сезон — несмотря на две серии без побед (пять матчей летом и четыре осенью), команда все еще претендует на место в верхней половине таблицы. На данный момент у коллектива Тиаго Мотты 19 баллов в копилке, до восьмой строчки им не хватает шести очков, до девятой — трех.

Все потому, что «Болонья» часто хорошо справляется с равными командами: победили «Торино» и «Монцу» (2:1), разгромили «Сассуоло» (3:0), внезапно одолели «Фиорентину» (2:1) и победили «Лечче» (2:0). Несколько ничейных матчей с командами вроде «Специи», «Сампдории» или «Салернитаны» тоже добавили баллов. Но с топ-клубами команда Мотты играть не умеет: проиграла «Лацио» (1:2), «Милану» (0:2), «Наполи» (2:3), «Юве» (0:3), «Интеру» (1:6) и «Роме» (0:1).

С такой статистикой в матче против «Аталанты» судьба хозяев могла быть решена. Но есть вопрос: «бергамаски» — топ-клуб или нет? В серии А у команды Гасперини ни одной победы с 5 ноября. И если поражения от «Наполи» (1:2) и «Интера» (2:3) еще можно объяснить, то ничью со «Специей» (2:2) или поражение от «Лечче» (1:2) оправдать тяжело.

«Аталанта» вроде бы пропускает не так много (17), но, с другой стороны, больше них среди команд из топ-6 пропустил только «Интер» (22). А забивают «бергамаски» мало, всего 24 мяча в 16 турах, то есть 1.5 гола за игру. Команда Гасперини в этом сезоне вообще никого не разгромила, а если забивала больше двух мячей, то обязательно пропускала в ответ. Учитывая, что «Болонья» забивает лишь немногим меньше (1.25 мяча за игру), можно ожидать от них результативного удара. Поставить на ровно один гол хозяев можно за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Аталанта»

Несмотря на пропасть в таблице (команды разделяют девять очков), по игре они не так далеки друг от друга. Обе команды мало забивают и на равных пропускают. А еще вариант «обе забьют» зашел у каждой из них девять раз за последние 15 матчей серии А. С такой ненадежной игрой в обороне стоит ждать обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.