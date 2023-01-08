«Болонья» — «Аталанта»: у Гасперини больше не топ-клуб?
9 января в матче 17-го тура серии А встретятся «Болонья» и «Аталанта». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Ренато Даллара», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 2.18, это примерно 45% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.40 (29%), успех хозяев — в 3.50 (26%).
Если считаете, что «Болонья» не проиграет, оформите ставку за 1.73.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.50, Ф2(0) — за 1.57.
В шести из десяти предыдущих официальных матчей у обоих клубов прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.
Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 1.75, обратный исход — в 2.08.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.50.
«Болонья» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча серии А 9 января 2023 года
Красно-синие проводят достойный сезон — несмотря на две серии без побед (пять матчей летом и четыре осенью), команда все еще претендует на место в верхней половине таблицы. На данный момент у коллектива Тиаго Мотты 19 баллов в копилке, до восьмой строчки им не хватает шести очков, до девятой — трех.
Все потому, что «Болонья» часто хорошо справляется с равными командами: победили «Торино» и «Монцу» (2:1), разгромили «Сассуоло» (3:0), внезапно одолели «Фиорентину» (2:1) и победили «Лечче» (2:0). Несколько ничейных матчей с командами вроде «Специи», «Сампдории» или «Салернитаны» тоже добавили баллов. Но с топ-клубами команда Мотты играть не умеет: проиграла «Лацио» (1:2), «Милану» (0:2), «Наполи» (2:3), «Юве» (0:3), «Интеру» (1:6) и «Роме» (0:1).
С такой статистикой в матче против «Аталанты» судьба хозяев могла быть решена. Но есть вопрос: «бергамаски» — топ-клуб или нет? В серии А у команды Гасперини ни одной победы с 5 ноября. И если поражения от «Наполи» (1:2) и «Интера» (2:3) еще можно объяснить, то ничью со «Специей» (2:2) или поражение от «Лечче» (1:2) оправдать тяжело.
«Аталанта» вроде бы пропускает не так много (17), но, с другой стороны, больше них среди команд из топ-6 пропустил только «Интер» (22). А забивают «бергамаски» мало, всего 24 мяча в 16 турах, то есть 1.5 гола за игру. Команда Гасперини в этом сезоне вообще никого не разгромила, а если забивала больше двух мячей, то обязательно пропускала в ответ. Учитывая, что «Болонья» забивает лишь немногим меньше (1.25 мяча за игру), можно ожидать от них результативного удара. Поставить на ровно один гол хозяев можно за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Аталанта»
Несмотря на пропасть в таблице (команды разделяют девять очков), по игре они не так далеки друг от друга. Обе команды мало забивают и на равных пропускают. А еще вариант «обе забьют» зашел у каждой из них девять раз за последние 15 матчей серии А. С такой ненадежной игрой в обороне стоит ждать обмена голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2