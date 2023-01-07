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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:45

«Челси» стал слишком мягкотелым. Лондонцам не хватает героев вроде Дрогба и Терри

Прогнозы и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Дидье Дрогба.
Фото Getty Images
Нынешние синие не готовы соперничать с топами АПЛ.

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в чемпионате, а через три дня встретится с ним же в Кубке Англии. На положительный исход у команды Грэма Поттера нет почти никаких шансов.

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Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Встреча третьего раунда Кубка Англии состоится на стадионе «Этихад» 8 января и начнется в 19.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Роберт Джонс. В России матч показан не будет.

Англия. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставка на матч Кубка Англии 8 января 2023 года

«Думаю, они выглядят мягкотелыми и слабыми. Кажется, что они не представляют опасности, прагматичны, и это уже не тот старый «Челси», за которым я привык наблюдать. Смотрю на этот «Челси» и думаю, что мне бы понравилось играть против них!» — заявил бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара. 36-летний англичанин отразил мнение большинства болельщиков и экспертов: «Челси» при Тодде Боули и Грэме Поттере перестал вызывать страх у соперников.

Кто помнит «Челси» — 2004 или 2009, тот понимает, о чем речь. Сейчас у синих достаточно звездный состав, но нет ярких личностей, которые могли бы тащить за собой команду. Раньше в клубе капитанили Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Петр Чех. И даже Гари Кэхилл вызывал больший страх и уважение, чем Сесар Аспиликуэта. Баллак, Оби Микел, Галлас, Давид Луис, Матич, Рюдигер, Дрогба — ребята, которые заставляли соперников трястись одним только чемпионским взглядом.

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Сейчас в команде очень много тонких игроков, которые заточены под яркий, комбинационный и воздушный футбол, но их недостаточно — нужны церберы. А против «Сити» — не только они. «Челси» в последнее время вообще не хватает игроков: перед игрой с «горожанами» в чемпионате в лазарете торчали восемь человек, а теперь к ним добавились Стерлинг и Пулишич. Поттеру приходится затыкать щели в составе не готовыми к этому игроками.

У Пепа Гвардиолы в плане состава проблем нет. Испанец — обладатель не только наиболее топовой заявки, но и наименее травматичных футболистов: с прошлого матча лечатся только Диаш и Лапорт. Воспользуются ли синие отсутствием центральных защитников соперника? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Сити» фаворитом. На победу «горожан» можно поставить за 1.36, это примерно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Челси» — за крупные 9.20 (8%).

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В матче чемпионата «Сити» не выглядел значительно сильнее соперника, но полностью контролировал ход игры. Одного гола в исполнении Рияда Мареза оказалось достаточно, чтобы набрать три очка. В Кубке Англии команда Пепа Гвардиолы тем более не станет выжиматься на максимум — достаточно будет обеспечить себе проход в следующий раунд. С учетом наличия Холанна, Грилиша, Де Брейне и остальных лидеров сделать это, скорее всего, хозяевам не составит труда.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТМ 4.5 за 1.66.

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