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«Атлетико» — «Барселона»: каталонцы огорчат Симеоне даже без Левандовски

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Диего Симеоне.
Фото Global Look Press
Поляк все же дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с «Осасуной».

8 января в чемпионате Испании состоится центральный матч 16-го тура, в котором «Атлетико» схлестнется с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. В прямом эфире посмотреть матч можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 16-й тур
08 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2022 года

«Барселона» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Верите, что мадридцы остановят одного из лидеров сезона? Вариант 1Х оценен в 1.65.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.94. ТМ 2.5 доступен за 1.92.

Считаете, что соперники обменяются голами? Условие «обе забьют» идет за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.02. При этом в трех последних очных матчах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда.

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Встречи между этими клубами обычно получаются горячими и сопровождаются большим количеством желтых карточек, а прошлый матч каталонцы вовсе закончили в меньшинстве после удаления Дани Алвеса. На красную в предстоящей игре котировка — 3.80, на 11-метровый — 2.85.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • успех «Барсы» 1:0 — за 7.60;

  • 2:1 — за 8.70.

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 16-го тура ла лиги 8 января 2022 года

«Атлетико» против «Барселоны» — одно из самых горячих противостояний испанского футбола. Тем обиднее отсутствие в ближайшей встрече двух агрессоров каталонской команды: Роберт Левандовски пропустит игру из-за удаления во встрече с «Осасуной», а Жерар Пике завершил карьеру. Также не сыграет известный провокатор Жорди Альба — он получил красную в матче с «Эспаньолом».

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Сине-гранатовые вернулись после перерыва на чемпионат мира слегка вялыми: свели вничью каталонское дерби (1:1) и лишь в дополнительное время в Кубке Испании дожали клуб третьего дивизиона «Интерсити» (4:3). Причем играла «Барса» вполне основным составом: с Бускетсом, Депаем, Дембеле и другими. Это был второй случай в сезоне, когда каталонцы пропустили больше двух мячей. В ла лиге у команды Хави самая сильная оборона — всего шесть пропущенных мячей в 15 матчах. На то, что «Атлетико» не забьет сопернику, котировка — 3.00.

Мадридцы выиграли четыре последних матча в Кубке и чемпионате Испании с общим счетом 9:1, но даже средних по уровню соперников у коллектива Симеоне не было. Впрочем, эти успехи наверняка позволили игрокам «Атлетико» почувствовать уверенность после серии неудач в начале октября — тогда «матрасники» проиграли три матча из пяти (в ла лиге и ЛЧ), а также сыграли вничью с «Эспаньолом» и «Байером».

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»

Хотя «Атлетико» идет на неплохой победной серии, а каталонцы не выглядят сильно, как перед перерывом на ЧМ, все-таки игра должна пройти при преимуществе гостей. Несмотря на отсутствие Левандовски, у Хави очень мощная линия нападения и еще более стабильная оборона. В состав вернулся Араухо, все остальные футболисты также доступны, за исключением Альбы, но в первой части сезона его уверенно заменял Бальде. В битве команд с отличными линиями защиты «Барса» получит преимущество за счет более звездной атаки.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.66.

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ФК Атлетико
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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