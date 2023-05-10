Клиенты PARI ставят на победу «Интера» над «Миланом» в первом матче ЛЧ. Но верят, что в финале сыграют Ибра и Леау
10 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» сыграет дома с «Интером». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на сегодняшнее дерби.
По оценкам PARI, шансы «Интера» на победу в двухматчевом противостоянии выглядят более предпочтительными. Сделать ставку на выход нерадзурри в финал Лиги чемпионов можно по коэффициенту 1.60, что соответствует приблизительно 60% вероятности. Шансы «Милана» пробиться в решающую стадию турнира котируются за 2.35 (около 40%).
Вместе с тем ни одна из команд не является очевидным фаворитом сегодняшней встречи, хотя «Интер» чуть ближе к победе. Ставки на выигрыш нерадзурри принимаются с коэффициентом 2.55 (вероятность примерно 38%). Поставить на ничью или победу россонери можно за 3.15 (в обоих случаях — по 31% вероятности).
Клиенты PARI уверены, что «Интер» выиграет первый матч, но склоняются к выходу «Милана» в финал. Около 60% от всего объема ставок на исход в основное время приходится на победу номинальных хозяев встречи. Для сравнения: на россонери сделано 32%, и еще 8% приходится на ничейный исход. Если говорить о ставках на проход, то здесь распределение объема пари выглядит так: 79% на «Милан» против 21% на нерадзурри.
Высока вероятность того, что команды Стефано Пиоли и Симоне Индзаги не порадуют зрителей миланского дерби высокой результативностью. Скорее всего, соперники забьют не более двух мячей за игру. Это событие котируется за 1.58. К слову, эта ставка сработала в восьми последних матчах с участием «Милана». На тотал больше 2.5 установлен более высокий коэффициент — 2.40.
Если соперники обменяются голами, зайдет ставка за 2.10. В случае сухой победы одной из команд сыграет котировка 2.18. Среди ставок на точный счет преобладающий вариант — ничья 0:0 за 6.00. Мирный исход со счетом 1:1 котируется за 6.50.
Котировки на то, что любая из команд победит с разницей в один мяч, составляют 2.10. Аналогичным образом оценивается вероятность того, что «Милан» выиграет хотя бы один тайм. Поставить на то, что «Интер» будет проигрывать по ходу встречи, но в итоге не уступит, можно за 5.10.
Что касается возможных авторов голов, то здесь выделяется форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Если аргентинец огорчит соперника, сыграет ставка за 2.90. В составе «Милана» самые высокие шансы забить имеет Оливье Жиру: заключить пари на гол в его исполнении можно за 3.20.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что в матче будет максимум три гола (ТМ 3.5), по коэффициенту 1.20. Игрок добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.46.
На данный момент обе команды борются за четвертое место в серии А, гарантирующее выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Интер» входит в топ-4 и идет на серии из пяти побед подряд во всех турнирах (четыре из них — с сухим счетом). «Милан» находится на пятой строчке, но тоже выступает успешно. Россонери не знают поражений с 18 марта.
В финал Лиги чемпионов «Милан» не выходил с победного 2007 года, а «Интер» — с триумфального 2010-го. В этом сезоне россонери прошли в плей-офф «Тоттенхэм» и «Наполи», причем ни в одном из матчей не забивали больше гола. В свою очередь, «Интер» на пути к полуфиналу выбил «Порту» и «Бенфику», причем в ворота лиссабонской команды отправил два мяча на выезде (2:0) и еще три дома (3:3).
По ходу нынешнего сезона «Интер» справился с «Миланом» дважды. Январский матч за Суперкубок Италии закончился разгромом россонери со счетом 0:3, после чего нерадзурри выиграли в феврале еще и матч чемпионата — 1:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6