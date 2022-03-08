«Манчестер Сити» — «Спортинг»: Гвардиола поплатится за недооценку соперника?
9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».
«Манчестер Сити» — «Спортинг»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).
Ф1(-3) идет за 3.00, а Ф2(+3) — за 1.36.
Тотал мячей больше 3.5 доступен за 2.12, ТМ 3.5 можно взять за 1.72.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.28. Обратный результат есть за 1.58.
«Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча
«Сити» в этом противостоянии уже решил вопрос с проходом. После победы 5:0 в первом матче в Португалии Гвардиола может выставлять на домашнюю встречу хоть резерв команды. Что в некоторой степени он, скорее всего, и сделает. Дать отдых основному составу после тяжелого дерби с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии будет разумным решением.
Если будет действительно так, то для «Спортинга» это шанс. Шанс не потерять достоинство и хотя бы отчасти поквитаться с англичанами за ужасное поражение в домашних стенах.
В такой ситуации португальцы вполне способны забить хотя бы один гол в ворота «Манчестер Сити». Возможно даже, что этот гол будет быстрым. Но ставить на оперативность в этом случае рискованно. Поэтому сделаем проще и возьмем ставку на гол «Спортинга» в этой игре за 2.10.
Но победить «Сити» все-таки должен. Проигрывать дома Пеп точно не собирается. Тем более что на «Этихад», где команда выиграла 11 последних встреч. Берем победу «Сити» с пропущенным голом за 2.90.
«Манчестер Сити» — «Спортинг»: ставка на матч
«Сити» все для себя решил уже в первом матче, поэтому в этом вряд ли будет напрягаться во втором. Учитывая, что основе нужен будет заслуженный отдых после дерби с «МЮ», то на поле может выйти экспериментальный состав. В такой ситуации «Спортинг» просто обязан воспользоваться возможностью и забить. Поставим на гол португальцев за 2.10.
Рекомендуемая ставка: «Спортинг» забьет за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7