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«Манчестер Сити» — «Спортинг»: Гвардиола поплатится за недооценку соперника?

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг»
Виталий Пудздрав
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Португальцы намерены отомстить за домашний разгром.

9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Спортинг

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).

Ф1(-3) идет за 3.00, а Ф2(+3) за 1.36.

Тотал мячей больше 3.5 доступен за 2.12, ТМ 3.5 можно взять за 1.72.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.28. Обратный результат есть за 1.58.

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«Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча

«Сити» в этом противостоянии уже решил вопрос с проходом. После победы 5:0 в первом матче в Португалии Гвардиола может выставлять на домашнюю встречу хоть резерв команды. Что в некоторой степени он, скорее всего, и сделает. Дать отдых основному составу после тяжелого дерби с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии будет разумным решением.

Если будет действительно так, то для «Спортинга» это шанс. Шанс не потерять достоинство и хотя бы отчасти поквитаться с англичанами за ужасное поражение в домашних стенах.

В такой ситуации португальцы вполне способны забить хотя бы один гол в ворота «Манчестер Сити». Возможно даже, что этот гол будет быстрым. Но ставить на оперативность в этом случае рискованно. Поэтому сделаем проще и возьмем ставку на гол «Спортинга» в этой игре за 2.10.

Но победить «Сити» все-таки должен. Проигрывать дома Пеп точно не собирается. Тем более что на «Этихад», где команда выиграла 11 последних встреч. Берем победу «Сити» с пропущенным голом за 2.90.

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«Манчестер Сити» — «Спортинг»: ставка на матч

«Сити» все для себя решил уже в первом матче, поэтому в этом вряд ли будет напрягаться во втором. Учитывая, что основе нужен будет заслуженный отдых после дерби с «МЮ», то на поле может выйти экспериментальный состав. В такой ситуации «Спортинг» просто обязан воспользоваться возможностью и забить. Поставим на гол португальцев за 2.10.

Рекомендуемая ставка: «Спортинг» забьет за 2.10.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Зенит – Рубин
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