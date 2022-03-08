Португальцы намерены отомстить за домашний разгром.

9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).

Ф1(-3) идет за 3.00, а Ф2(+3) — за 1.36.

Тотал мячей больше 3.5 доступен за 2.12, ТМ 3.5 можно взять за 1.72.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.28. Обратный результат есть за 1.58.

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча

«Сити» в этом противостоянии уже решил вопрос с проходом. После победы 5:0 в первом матче в Португалии Гвардиола может выставлять на домашнюю встречу хоть резерв команды. Что в некоторой степени он, скорее всего, и сделает. Дать отдых основному составу после тяжелого дерби с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии будет разумным решением.

Если будет действительно так, то для «Спортинга» это шанс. Шанс не потерять достоинство и хотя бы отчасти поквитаться с англичанами за ужасное поражение в домашних стенах.

В такой ситуации португальцы вполне способны забить хотя бы один гол в ворота «Манчестер Сити». Возможно даже, что этот гол будет быстрым. Но ставить на оперативность в этом случае рискованно. Поэтому сделаем проще и возьмем ставку на гол «Спортинга» в этой игре за 2.10.

Но победить «Сити» все-таки должен. Проигрывать дома Пеп точно не собирается. Тем более что на «Этихад», где команда выиграла 11 последних встреч. Берем победу «Сити» с пропущенным голом за 2.90.

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: ставка на матч

«Сити» все для себя решил уже в первом матче, поэтому в этом вряд ли будет напрягаться во втором. Учитывая, что основе нужен будет заслуженный отдых после дерби с «МЮ», то на поле может выйти экспериментальный состав. В такой ситуации «Спортинг» просто обязан воспользоваться возможностью и забить. Поставим на гол португальцев за 2.10.

Рекомендуемая ставка: «Спортинг» забьет за 2.10.