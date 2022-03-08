Парижские звезды хороши только дома.

9 марта «Реал» примет «ПСЖ» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

«Реал» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу. Поставить на победу «Реала», как и на успех «ПСЖ», можно с одинаковым коэффициентом 2.60 — это примерно 36% вероятности. Ничья в матче доступна за 3.50 (28%).

Шансы «Реала» выйти в 1/4 финала турнира оцениваются котировкой 3.30. Проход «ПСЖ» доступен за 1.33.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.15.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.57. Обратный исход доступен за 2.30.

История противостояния

В первом матче этого противостояния «ПСЖ» добился заслуженной победы благодаря голу Киллиана Мбаппе на 94-й минуте встречи. «Реал» рассчитывает использовать фактор поля и добыть заветную путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов — получится?

В 2018 году соперники пересеклись также в 1/8 финала турнира — тогда сильнее был «Реал». Мадридцы выиграли 3:1 дома и 2:1 — на выезде.

За всю историю еврокубков соперники провели 11 очных матчей — с учетом февральской встречи текущего сезона:

четыре победы «Реала»;

четыре победы «ПСЖ»;

три ничьи;

разница мячей — 15:13 в пользу парижан.

«Реал»: главные тренды

Мадридцы выиграли два из трех домашних матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а у парижан ноль побед в гостях на турнире. Сделать ставку на П1 можно за 2.60.

Только в двух из семи встреч «Реала» в этой Лиге чемпионов фиксировалось обоюдное взятие ворот. Вы можете поставить на «обе забьют — нет» с коэффициентом 2.30.

В четырех из семи матчей турнира команда Анчелотти отличилась свыше одного раза. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10.

«ПСЖ»: главные тренды

Парижане забили в каждом из семи матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Всего у команды Почеттино 14 голов — в среднем два за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 2.10.

Шесть пенальти было назначено в семи матчах «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Шансы на 11-метровый в этой встрече оцениваются котировкой 2.40.

Парижане забили после перерыва в пяти из семи матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Гол гостей во втором тайме идет за 1.65.

Лучшие бомбардиры соперников

Карим Бензема с пятью голами — лучший бомбардир «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Столько же мячей у Мбаппе и Месси за «ПСЖ» в рамках главного еврокубкового турнира.

Чья атака окажется эффективнее?