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8 марта, 18:15

«Реал» — «ПСЖ»: Бензема забьет больше Месси и Мбаппе?

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ»
Матвей Леонов
Карим Бензема.
Фото Reuters
Парижские звезды хороши только дома.

9 марта «Реал» примет «ПСЖ» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
ПСЖ

«Реал» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу. Поставить на победу «Реала», как и на успех «ПСЖ», можно с одинаковым коэффициентом 2.60 — это примерно 36% вероятности. Ничья в матче доступна за 3.50 (28%).

Шансы «Реала» выйти в 1/4 финала турнира оцениваются котировкой 3.30. Проход «ПСЖ» доступен за 1.33.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.15.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.57. Обратный исход доступен за 2.30.

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История противостояния

В первом матче этого противостояния «ПСЖ» добился заслуженной победы благодаря голу Киллиана Мбаппе на 94-й минуте встречи. «Реал» рассчитывает использовать фактор поля и добыть заветную путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов — получится?

В 2018 году соперники пересеклись также в 1/8 финала турнира — тогда сильнее был «Реал». Мадридцы выиграли 3:1 дома и 2:1 — на выезде.

За всю историю еврокубков соперники провели 11 очных матчей — с учетом февральской встречи текущего сезона:

  • четыре победы «Реала»;

  • четыре победы «ПСЖ»;

  • три ничьи;

  • разница мячей — 15:13 в пользу парижан.

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«Реал»: главные тренды

Мадридцы выиграли два из трех домашних матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а у парижан ноль побед в гостях на турнире. Сделать ставку на П1 можно за 2.60.

Только в двух из семи встреч «Реала» в этой Лиге чемпионов фиксировалось обоюдное взятие ворот. Вы можете поставить на «обе забьют — нет» с коэффициентом 2.30.

В четырех из семи матчей турнира команда Анчелотти отличилась свыше одного раза. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10.

«ПСЖ»: главные тренды

Парижане забили в каждом из семи матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Всего у команды Почеттино 14 голов — в среднем два за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 2.10.

Шесть пенальти было назначено в семи матчах «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Шансы на 11-метровый в этой встрече оцениваются котировкой 2.40.

Парижане забили после перерыва в пяти из семи матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Гол гостей во втором тайме идет за 1.65.

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Лучшие бомбардиры соперников

Карим Бензема с пятью голами — лучший бомбардир «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Столько же мячей у Мбаппе и Месси за «ПСЖ» в рамках главного еврокубкового турнира.

Чья атака окажется эффективнее?

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
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 2 : 1
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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