«Реал» — «ПСЖ»: Бензема забьет больше Месси и Мбаппе?
9 марта «Реал» примет «ПСЖ» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
«Реал» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу. Поставить на победу «Реала», как и на успех «ПСЖ», можно с одинаковым коэффициентом 2.60 — это примерно 36% вероятности. Ничья в матче доступна за 3.50 (28%).
Шансы «Реала» выйти в 1/4 финала турнира оцениваются котировкой 3.30. Проход «ПСЖ» доступен за 1.33.
Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.15.
Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.57. Обратный исход доступен за 2.30.
История противостояния
В первом матче этого противостояния «ПСЖ» добился заслуженной победы благодаря голу Киллиана Мбаппе на 94-й минуте встречи. «Реал» рассчитывает использовать фактор поля и добыть заветную путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов — получится?
В 2018 году соперники пересеклись также в 1/8 финала турнира — тогда сильнее был «Реал». Мадридцы выиграли 3:1 дома и 2:1 — на выезде.
За всю историю еврокубков соперники провели 11 очных матчей — с учетом февральской встречи текущего сезона:
-
четыре победы «Реала»;
-
четыре победы «ПСЖ»;
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три ничьи;
-
разница мячей — 15:13 в пользу парижан.
«Реал»: главные тренды
Мадридцы выиграли два из трех домашних матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а у парижан ноль побед в гостях на турнире. Сделать ставку на П1 можно за 2.60.
Только в двух из семи встреч «Реала» в этой Лиге чемпионов фиксировалось обоюдное взятие ворот. Вы можете поставить на «обе забьют — нет» с коэффициентом 2.30.
В четырех из семи матчей турнира команда Анчелотти отличилась свыше одного раза. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10.
«ПСЖ»: главные тренды
Парижане забили в каждом из семи матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Всего у команды Почеттино 14 голов — в среднем два за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 2.10.
Шесть пенальти было назначено в семи матчах «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Шансы на 11-метровый в этой встрече оцениваются котировкой 2.40.
Парижане забили после перерыва в пяти из семи матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Гол гостей во втором тайме идет за 1.65.
Лучшие бомбардиры соперников
Карим Бензема с пятью голами — лучший бомбардир «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Столько же мячей у Мбаппе и Месси за «ПСЖ» в рамках главного еврокубкового турнира.
Чья атака окажется эффективнее?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7