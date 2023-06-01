Пеп потерял важных игроков перед финалом Кубка Англии с «МЮ». Требл «Сити» под угрозой?
3 июня станет известен победитель Кубка Англии сезона-2022/23. В решающем матче на главном стадионе страны «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 17.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит финал арбитр из Уигана Пол Тирни.
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.50, что около 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Манчестер Юнайтед» — за значительно большие 5.90 (12%).
«Красные дьяволы» выиграли у соседей единственный очный матч в 2023 году (2:1 в январе). На то, что они не уступят по итогам 90 минут игры, котировка — 2.60.
Выигрыш «Сити» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.25, триумф «МЮ» — за 3.90.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. В трех предыдущих матчах между этими командами уверенно залетал «верх».
В тех же трех играх соперники обменялись голами: вариант «обе забьют» идет за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.10.
На два и более мяча «Сити» котировка — 1.55, на три и более — 2.75.
Эксперты не сомневаются, что номинальные хозяева легко обыграют гостей по части угловых (коэффициент на «горожан» — 1.28). При этом фору на коллектив тен Хага (+3.5) можно зацепить за приятные 1.70.
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 3 июня 2023 года
У «Манчестер Сити» впереди самая сложная и волнующая неделя сезона — после победы в АПЛ команду Пепа Гвардиолы ждут финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. Причем соперник по решающему матчу внутреннего турнира даже чуть сложнее, чем еврокубковый. «Манчестер Юнайтед» — один из четырех клубов, которому удалось переиграть «горожан» в 2023 году (и один трех, кто нанес поражение, когда они играли в оптимальном составе).
Правда, в этот раз обе команды не смогут рассчитывать на всех лучших футболистов. Например, у «Сити» под большим вопросом участие лидера обороны Рубена Диаша, ставшего незаменимым слева Джека Грилиша, неплохо проявившего себя в последних играх Мануэля Аканджи, а также маэстро полузащиты — Кевина де Брейне. За «МЮ» же не сыграют Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер, а еще Джонс, Гринвуд и ван де Бек. Не до конца ясны возможности Антони — у него была повреждена лодыжка.
«Мы обыграли их в январе и в последние пару лет неоднократно обыгрывали, — дерзко подметил Эрик тен Хаг. — Так что игроки знают, что способны навязать борьбу, когда играют на своем уровне. Очевидно, мы играем против лучшей команды, но шанс есть, и мы должны воспользоваться им и выложиться полностью». Чтобы отогнать страх подальше, голландец хитро оттолкнулся от исходов последних очных матчей команд, а не от результатов «Сити» в апреле и мае, когда «горожане» были максимально боевиты.
На этом отрезке команда Гвардиолы провела 16 встреч во всех турнирах и одержала 12 побед: например, разорвала «Ливерпуль» (4:1), «Баварию» (3:0), «Арсенал» (4:1) и «Реал» (4:0). К слову, «МЮ» в первом круге тоже досталось очень прилично — 6:3 с хет-триками Холанна и Фодена. Сами «красные дьяволы» к концу сезона вроде поймали позитивную волну — выиграли четыре матча подряд. Но при этом с 20 апреля по 7 мая у них случился провал — три поражения (0:3 от «Севильи» и по 0:1 от «Брайтона» и «Вест Хэма» — все на выезде!), а также две ничьи. Может, новая негативная полоса стартует уже в ближайшие выходные.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Тен Хаг и игроки «Юнайтед» прут вперед с выпяченной грудью и рассказывают, что не боятся «Сити». Вероятно, это защитная реакция, чтобы заранее не впасть в уныние и не проиграть матч еще до выхода на поле. Однако на деле все выглядит для «красных дьяволов» довольно печально — им нечем крыть козыри соперника.
«Горожане» собираются стать второй английской командой (после самого «МЮ»), оформившей требл, а ничего хуже заряженного коллектива Гвардиолы в современном футболе быть не может. И пощады не будет. Другое дело, что в ход игры стремятся вмешаться травмы ведущих игроков, однако у «Сити» достаточно мощная скамейка, чтобы заменить даже де Брейне, не говоря о Диаше и Грилише.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1) за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9