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Пеп потерял важных игроков перед финалом Кубка Англии с «МЮ». Требл «Сити» под угрозой?

Прогноз и ставка на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Без де Брейне и Диаша «горожанам» будет чуть сложнее сдержать Рэшфорда и компанию.

3 июня станет известен победитель Кубка Англии сезона-2022/23. В решающем матче на главном стадионе страны «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 17.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит финал арбитр из Уигана Пол Тирни.

Англия. Кубок. Финал
03 июн, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.50, что около 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Манчестер Юнайтед» — за значительно большие 5.90 (12%).

«Красные дьяволы» выиграли у соседей единственный очный матч в 2023 году (2:1 в январе). На то, что они не уступят по итогам 90 минут игры, котировка — 2.60.

Выигрыш «Сити» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.25, триумф «МЮ» — за 3.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. В трех предыдущих матчах между этими командами уверенно залетал «верх».

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В тех же трех играх соперники обменялись голами: вариант «обе забьют» идет за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.10.

На два и более мяча «Сити» котировка — 1.55, на три и более — 2.75.

Эксперты не сомневаются, что номинальные хозяева легко обыграют гостей по части угловых (коэффициент на «горожан» — 1.28). При этом фору на коллектив тен Хага (+3.5) можно зацепить за приятные 1.70.

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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 3 июня 2023 года

У «Манчестер Сити» впереди самая сложная и волнующая неделя сезона — после победы в АПЛ команду Пепа Гвардиолы ждут финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. Причем соперник по решающему матчу внутреннего турнира даже чуть сложнее, чем еврокубковый. «Манчестер Юнайтед» — один из четырех клубов, которому удалось переиграть «горожан» в 2023 году (и один трех, кто нанес поражение, когда они играли в оптимальном составе).

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Правда, в этот раз обе команды не смогут рассчитывать на всех лучших футболистов. Например, у «Сити» под большим вопросом участие лидера обороны Рубена Диаша, ставшего незаменимым слева Джека Грилиша, неплохо проявившего себя в последних играх Мануэля Аканджи, а также маэстро полузащиты — Кевина де Брейне. За «МЮ» же не сыграют Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер, а еще Джонс, Гринвуд и ван де Бек. Не до конца ясны возможности Антони — у него была повреждена лодыжка.

«Мы обыграли их в январе и в последние пару лет неоднократно обыгрывали, — дерзко подметил Эрик тен Хаг. — Так что игроки знают, что способны навязать борьбу, когда играют на своем уровне. Очевидно, мы играем против лучшей команды, но шанс есть, и мы должны воспользоваться им и выложиться полностью». Чтобы отогнать страх подальше, голландец хитро оттолкнулся от исходов последних очных матчей команд, а не от результатов «Сити» в апреле и мае, когда «горожане» были максимально боевиты.

На этом отрезке команда Гвардиолы провела 16 встреч во всех турнирах и одержала 12 побед: например, разорвала «Ливерпуль» (4:1), «Баварию» (3:0), «Арсенал» (4:1) и «Реал» (4:0). К слову, «МЮ» в первом круге тоже досталось очень прилично — 6:3 с хет-триками Холанна и Фодена. Сами «красные дьяволы» к концу сезона вроде поймали позитивную волну — выиграли четыре матча подряд. Но при этом с 20 апреля по 7 мая у них случился провал — три поражения (0:3 от «Севильи» и по 0:1 от «Брайтона» и «Вест Хэма» — все на выезде!), а также две ничьи. Может, новая негативная полоса стартует уже в ближайшие выходные.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг и игроки «Юнайтед» прут вперед с выпяченной грудью и рассказывают, что не боятся «Сити». Вероятно, это защитная реакция, чтобы заранее не впасть в уныние и не проиграть матч еще до выхода на поле. Однако на деле все выглядит для «красных дьяволов» довольно печально — им нечем крыть козыри соперника.

«Горожане» собираются стать второй английской командой (после самого «МЮ»), оформившей требл, а ничего хуже заряженного коллектива Гвардиолы в современном футболе быть не может. И пощады не будет. Другое дело, что в ход игры стремятся вмешаться травмы ведущих игроков, однако у «Сити» достаточно мощная скамейка, чтобы заменить даже де Брейне, не говоря о Диаше и Грилише.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1) за 1.85.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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