ЦСКА — «Ростов»: Чалов и компания не пустят Карпина вперед себя в таблице РПЛ
3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Ростов». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.30 мск. Главным судьей назначен Павел Кукуян.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.88 (19%), успех «Ростова» — за 6.58 (14%).
Последний поединок между командами в первом круге завершился «миром» (0:0). Котировка на то, что парни Валерия Карпина не уступят и в этот раз, — 2.77.
Пять из семи предыдущих очных встреч пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.81, противоположный рынок — за 1.99.
Считаете, что счет в матче откроют хозяева? Такое условие идет за 1.42. Успех гостей предложен за 3.25, отсутствие точных попаданий — за 11.5.
Самый вероятный итог — 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно сыграть за 6.91.
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ЦСКА — «Ростов»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 3 июня 2023 года
Парни Владимира Федотова в прошлом туре скатали нулевую ничью с «Краснодаром». «Армейцы» потеряли очки уже дважды подряд — впервые после зимней паузы. Но ЦСКА удержал вторую позицию в РПЛ: отрыв от «Спартака» — одно очко.
При родных фанатах в этом сезоне ЦСКА играет прилично. Столичный клуб не уступил в шести схватках на «ВЭБ Арене». На этом отрезке у коллектива Федотова четыре «сухаря» дома. Все благодаря крепкой обороне: в этом сезоне меньше армейцев (26) пропустил только «Зенит» (20).
Лучший бомбардир красно-синих Федор Чалов тоже в прекрасной форме. Он оформил четыре мяча в пяти прошлых матчах и отдал две голевые передачи.
В первом круге команды сыграли по нулям. Но в целом история последних столкновений — на стороне москвичей. Они были сильнее четыре раза кряду с общим счетом 12:2.
В предыдущих трех турах атака «Ростова» молчала, зато в воскресенье разрядила трешку в «Ахмат». Южане прервали безвыигрышную серию из четырех встреч, из которых три — поражения. Парни Валерия Карпина идут на четвертом месте, хотя от «Спартака» их отделяет всего один балл, а от ЦСКА — два. Триумф в Москве может принести им серебро чемпионата России.
Правда, дончане не побеждали в трех недавних визитах к соперникам, уступив в двух из них. С обороной на выездах тоже в проблемы: в пяти подряд пропущены голы. Зато в атаке «Ростов» опасен даже вдали от дома: из 14 гостевых поединков они забили в 12.
Впрочем, лучший снайпер команды Николай Комличенко (10) молчит с конца апреля. В трех последних матчах у него один ассист.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»
Армейцы впервые за пять лет могут взять серебро в РПЛ и располагают колодой козырей. Во-первых, парни Федотова в отличной форме и победили в восьми из 11 прошлых поединков. Во-вторых, дома они обыграли «Ростов» в девяти из 12 схваток. При этом при родных фанатах ЦСКА не проигрывает в шести встречах подряд, из которых в четырех даже не пропустил.
У «Ростова», наоборот, проблемы с обороной на выезде: ему забили в пяти визитах к соперникам кряду. Почти идеальная армейская оборона не позволит Комличенко и остальным разгуляться. Но если «Спартак» потеряет очки, то ЦСКА устроит даже ничья.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9