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ЦСКА — «Ростов»: Чалов и компания не пустят Карпина вперед себя в таблице РПЛ

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Дончане не обыграли столичный клуб в гостях в девяти из 12 поединков.

3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Ростов». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.30 мск. Главным судьей назначен Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.88 (19%), успех «Ростова» — за 6.58 (14%).

Последний поединок между командами в первом круге завершился «миром» (0:0). Котировка на то, что парни Валерия Карпина не уступят и в этот раз, — 2.77.

Пять из семи предыдущих очных встреч пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.81, противоположный рынок — за 1.99.

Считаете, что счет в матче откроют хозяева? Такое условие идет за 1.42. Успех гостей предложен за 3.25, отсутствие точных попаданий — за 11.5.

Самый вероятный итог — 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно сыграть за 6.91.

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ЦСКА — «Ростов»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 3 июня 2023 года

Парни Владимира Федотова в прошлом туре скатали нулевую ничью с «Краснодаром». «Армейцы» потеряли очки уже дважды подряд — впервые после зимней паузы. Но ЦСКА удержал вторую позицию в РПЛ: отрыв от «Спартака» — одно очко.

При родных фанатах в этом сезоне ЦСКА играет прилично. Столичный клуб не уступил в шести схватках на «ВЭБ Арене». На этом отрезке у коллектива Федотова четыре «сухаря» дома. Все благодаря крепкой обороне: в этом сезоне меньше армейцев (26) пропустил только «Зенит» (20).

Лучший бомбардир красно-синих Федор Чалов тоже в прекрасной форме. Он оформил четыре мяча в пяти прошлых матчах и отдал две голевые передачи.

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В первом круге команды сыграли по нулям. Но в целом история последних столкновений — на стороне москвичей. Они были сильнее четыре раза кряду с общим счетом 12:2.

В предыдущих трех турах атака «Ростова» молчала, зато в воскресенье разрядила трешку в «Ахмат». Южане прервали безвыигрышную серию из четырех встреч, из которых три — поражения. Парни Валерия Карпина идут на четвертом месте, хотя от «Спартака» их отделяет всего один балл, а от ЦСКА — два. Триумф в Москве может принести им серебро чемпионата России.

Правда, дончане не побеждали в трех недавних визитах к соперникам, уступив в двух из них. С обороной на выездах тоже в проблемы: в пяти подряд пропущены голы. Зато в атаке «Ростов» опасен даже вдали от дома: из 14 гостевых поединков они забили в 12.

Впрочем, лучший снайпер команды Николай Комличенко (10) молчит с конца апреля. В трех последних матчах у него один ассист.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

Армейцы впервые за пять лет могут взять серебро в РПЛ и располагают колодой козырей. Во-первых, парни Федотова в отличной форме и победили в восьми из 11 прошлых поединков. Во-вторых, дома они обыграли «Ростов» в девяти из 12 схваток. При этом при родных фанатах ЦСКА не проигрывает в шести встречах подряд, из которых в четырех даже не пропустил.

У «Ростова», наоборот, проблемы с обороной на выезде: ему забили в пяти визитах к соперникам кряду. Почти идеальная армейская оборона не позволит Комличенко и остальным разгуляться. Но если «Спартак» потеряет очки, то ЦСКА устроит даже ничья.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.73.

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Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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