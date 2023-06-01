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«Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
«Крылышки» не побеждали красно-белых в РПЛ в семи поединках подряд.

3 июня в заключительном, 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Спартак». Встреча состоится на «Самара-Арене» и начнется в 17.00. Главный арбитр — Алексей Амелин. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года

Букмекеры нарекли фаворитом хозяев. На победу самарцев можно поставить с коэффициентом 2.59, что составляет приблизительно 37%. Ничья идет за 3.59 (27%), триумф красно-белых — за 2.69 (36%).

Последнее свидание соперников состоялось в конце ноября в Кубке России и завершилось в пользу «Крыльев» (2:1). Но до этого «Спартак» выиграл девять матчей подряд. Викторию гостей или раздел очков оценили в 1.52.

За два предыдущих поединка команды забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.25.

В первом круге парни Гильермо Абаскаля оказались сильнее (5:2). Повторный успех москвичей с форой (0) доступен за 1.89.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 6.20.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 3 июня 2023 года

Самарцы скатились в зону стыков, проиграв прямому конкуренту «Факелу» в прошлом туре (1:2). Прямой вылет им не грозит, но даже победа над «Спартаком» не гарантирует, что плей-офф удастся избежать.

У команды Игоря Осинькина очень неудачный отрезок: всего одна виктория в семи матчах и еще четыре поражения. При этом «Крылья» стараются сохранить атакующий стиль — они забили в шести встречах подряд. Дома они выступают чуть лучше: не уступили в четырех из пяти схваток. Но и три очка набрали лишь в одной из них. В обороне при родных фанатах волжане тоже действуют строже: не пропустили больше одного мяча в пяти из шести поединков дома.

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Противостояния со «Спартаком» для «Крыльев Советов» всегда головная боль. В РПЛ они проиграли в 12 из 13 матчей. Последний успех в чемпионате случился еще в 2016 году (4:0 в Самаре). Правда, в этом сезоне зелено-бело-синие одолели москвичей в Кубке России (2:1).

«Спартак» борется за вторую строчку с ЦСКА и в прошлом туре тоже потерял очки — дома с «Пари НН» (0:0). Красно-белых также устроит только победа, но этот исход не гарантирует достижения цели. Серебро москвичи возьмут, если сами справятся с «КС», а ЦСКА недоберет баллов с «Ростовом».

Парни Гильермо Абаскаля показывают неплохие результаты и не уступили в восьми из девяти недавних столкновений в лиге. Правда, пять из них — ничьи. В поединке с нижегородцами прервалась голевая серия «Спартака» в РПЛ, состоящая из семи матчей. На выезде у команды всего две победы в семи предыдущих играх чемпионата.

Лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ — Квинси Промес (20). У нидерландца шесть точных выстрелов в 10 встречах после зимней паузы. А в позапрошлом туре форвард единолично прибил двумя мячами ЦСКА (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Волжане забили в шести турах дома подряд и не проиграли в четырех из пяти встреч при местных болельщиках. А «Спартак» не пропустил лишь в одном из выездов в этом сезоне. «КС» некуда отступать, нужны только три очка для выхода из зоны вылета, поэтому они точно пройдут такую оборону хотя бы однажды.

В то же время «Спартак» борется за второе место, это более классная команда, и за нее говорит мощная история противостояния в РПЛ, которая включает 12 побед в 13 поединках. Возможно, красно-белые и пропустят в Самаре, но вряд ли уступят.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.55.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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