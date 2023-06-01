«Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи
3 июня в заключительном, 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Спартак». Встреча состоится на «Самара-Арене» и начнется в 17.00. Главный арбитр — Алексей Амелин. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 16.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года
Букмекеры нарекли фаворитом хозяев. На победу самарцев можно поставить с коэффициентом 2.59, что составляет приблизительно 37%. Ничья идет за 3.59 (27%), триумф красно-белых — за 2.69 (36%).
Последнее свидание соперников состоялось в конце ноября в Кубке России и завершилось в пользу «Крыльев» (2:1). Но до этого «Спартак» выиграл девять матчей подряд. Викторию гостей или раздел очков оценили в 1.52.
За два предыдущих поединка команды забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.25.
В первом круге парни Гильермо Абаскаля оказались сильнее (5:2). Повторный успех москвичей с форой (0) доступен за 1.89.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 6.20.
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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 3 июня 2023 года
Самарцы скатились в зону стыков, проиграв прямому конкуренту «Факелу» в прошлом туре (1:2). Прямой вылет им не грозит, но даже победа над «Спартаком» не гарантирует, что плей-офф удастся избежать.
У команды Игоря Осинькина очень неудачный отрезок: всего одна виктория в семи матчах и еще четыре поражения. При этом «Крылья» стараются сохранить атакующий стиль — они забили в шести встречах подряд. Дома они выступают чуть лучше: не уступили в четырех из пяти схваток. Но и три очка набрали лишь в одной из них. В обороне при родных фанатах волжане тоже действуют строже: не пропустили больше одного мяча в пяти из шести поединков дома.
Противостояния со «Спартаком» для «Крыльев Советов» всегда головная боль. В РПЛ они проиграли в 12 из 13 матчей. Последний успех в чемпионате случился еще в 2016 году (4:0 в Самаре). Правда, в этом сезоне зелено-бело-синие одолели москвичей в Кубке России (2:1).
«Спартак» борется за вторую строчку с ЦСКА и в прошлом туре тоже потерял очки — дома с «Пари НН» (0:0). Красно-белых также устроит только победа, но этот исход не гарантирует достижения цели. Серебро москвичи возьмут, если сами справятся с «КС», а ЦСКА недоберет баллов с «Ростовом».
Парни Гильермо Абаскаля показывают неплохие результаты и не уступили в восьми из девяти недавних столкновений в лиге. Правда, пять из них — ничьи. В поединке с нижегородцами прервалась голевая серия «Спартака» в РПЛ, состоящая из семи матчей. На выезде у команды всего две победы в семи предыдущих играх чемпионата.
Лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ — Квинси Промес (20). У нидерландца шесть точных выстрелов в 10 встречах после зимней паузы. А в позапрошлом туре форвард единолично прибил двумя мячами ЦСКА (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»
Волжане забили в шести турах дома подряд и не проиграли в четырех из пяти встреч при местных болельщиках. А «Спартак» не пропустил лишь в одном из выездов в этом сезоне. «КС» некуда отступать, нужны только три очка для выхода из зоны вылета, поэтому они точно пройдут такую оборону хотя бы однажды.
В то же время «Спартак» борется за второе место, это более классная команда, и за нее говорит мощная история противостояния в РПЛ, которая включает 12 побед в 13 поединках. Возможно, красно-белые и пропустят в Самаре, но вряд ли уступят.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9