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«Оренбург» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года

«Оренбург» — «Динамо»: хозяева прикинутся грецким орехом и не расколются перед Смоловым и Захаряном
Евгений Коростелев
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Алексей Кеняйкин.
Фото Global Look Press

3 июня в заключительном туре чемпионата России «Оренбург» примет на своем поле «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Газовик», она будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Арена». Трансляция стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet достаточно неожиданно назвала фаворитом игры «Оренбург». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.83 (23%), успех «Динамо» — за 2.84 (35%).

При ставке в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша выплата составит 2840 рублей, а чистая прибыль — 1840 рублей.

Вариант «Динамо» не проиграет» идет за 1.62. Бело-голубые не знали горечи неудач в четырех последних играх с «Оренбургом».

Эксперты полагают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 оценен в 2.07, ТМ 3.5 — в 1.80. Правда, четыре и более мяча соперники забили только в двух из восьми очных встреч.

«Динамо» в этом сезоне в среднем отправляет в ворота соперников 1.71 мяча. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.93.

Статистика «Оренбурга» выглядит еще интереснее — 34 забитых мяча в 14 домашних играх (2.42 гола за 90 минут). Два и более результативных удара в исполнении хозяев оценены в 1.75.

Букмекеры не сомневаются, что в этой игре отличатся обе команды: обмен голами можно взять за 1.40, противоположное условие — за 2.94.

 
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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Динамо»

Для кого-то это может быть удивительно, но «Оренбург» — четвертая команда РПЛ по набранным дома очкам. Лучше команды Марцела Лички на родном стадионе выступают только «Спартак», ЦСКА и «Зенит», при этом красно-белых оренбуржцы еще могут обойти, а с армейцами — поравняться. В 14 матчах на их счету девять побед при трех ничьих и двух поражениях, которые нанесли набравший скорость «Локомотив» и «Крылья Советов» в начале сезона.

«Динамо» последние два месяца играет очень нестабильно: потерпело пять поражений при двух ничьих и трех победах. Причем успеха бело-голубые добились в двух выездных играх с главными разочарованиями сезона — «Химками» (1:0) и «Торпедо» (3:0). А «Оренбург» на их фоне — грецкий орех в скорлупе. Без острого и качественного ножа на «Газовике» его не вскрыть. А таких приспособлений у москвичей в последних играх не было.

Рекомендуемая ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.77.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

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ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

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Александр Соболев

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 9
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