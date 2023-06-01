«Оренбург» — «Динамо»: хозяева прикинутся грецким орехом и не расколются перед Смоловым и Захаряном

3 июня в заключительном туре чемпионата России «Оренбург» примет на своем поле «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Газовик», она будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Арена». Трансляция стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Букмекерская компания Olimpbet достаточно неожиданно назвала фаворитом игры «Оренбург». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.83 (23%), успех «Динамо» — за 2.84 (35%).

При ставке в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша выплата составит 2840 рублей, а чистая прибыль — 1840 рублей.

Вариант «Динамо» не проиграет» идет за 1.62. Бело-голубые не знали горечи неудач в четырех последних играх с «Оренбургом».

Эксперты полагают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 оценен в 2.07, ТМ 3.5 — в 1.80. Правда, четыре и более мяча соперники забили только в двух из восьми очных встреч.

«Динамо» в этом сезоне в среднем отправляет в ворота соперников 1.71 мяча. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.93.

Статистика «Оренбурга» выглядит еще интереснее — 34 забитых мяча в 14 домашних играх (2.42 гола за 90 минут). Два и более результативных удара в исполнении хозяев оценены в 1.75.

Букмекеры не сомневаются, что в этой игре отличатся обе команды: обмен голами можно взять за 1.40, противоположное условие — за 2.94.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Динамо»

Для кого-то это может быть удивительно, но «Оренбург» — четвертая команда РПЛ по набранным дома очкам. Лучше команды Марцела Лички на родном стадионе выступают только «Спартак», ЦСКА и «Зенит», при этом красно-белых оренбуржцы еще могут обойти, а с армейцами — поравняться. В 14 матчах на их счету девять побед при трех ничьих и двух поражениях, которые нанесли набравший скорость «Локомотив» и «Крылья Советов» в начале сезона.

«Динамо» последние два месяца играет очень нестабильно: потерпело пять поражений при двух ничьих и трех победах. Причем успеха бело-голубые добились в двух выездных играх с главными разочарованиями сезона — «Химками» (1:0) и «Торпедо» (3:0). А «Оренбург» на их фоне — грецкий орех в скорлупе. Без острого и качественного ножа на «Газовике» его не вскрыть. А таких приспособлений у москвичей в последних играх не было.

Рекомендуемая ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.77.

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