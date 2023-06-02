«Лейпциг» в погоне за второй подряд победой в Кубке Германии. Сражение Вернера и Коло Муани будет горячим
3 июня в Берлине пройдет финал Кубка Германии. За трофей поспорят клубы бундеслиги — «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Игра состоится на «Олимпиаштадионе» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В России легально этот поединок посмотреть не получится.
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 3 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «РБ» серьезным фаворитом: на успех «красных быков» в основное время предложен коэффициент 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Франкфурта доступен с котировкой 4.52 (21%), даже ничья идет за меньшие 4.02 (24%).
Эксперты считают «Лейпциг» однозначным фаворитом, но «Айнтрахт» — сложный соперник для прошлогоднего победителя Кубка. «РБ» обыграл «орлов» всего раз в восьми последних официальных встречах — во втором круге прошедшего сезона бундеслиги (2:1). Три игры завершились победами «Франкфурта», еще четыре — вничью. Непоражение номинальных гостей после 90 минут можно оформить за 2.12.
Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, варианты исходов финала выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.37;
• победа «РБ» 2:1 — за 8.25;
• за 9.50 — успех «Лейпцига» 1:0 и 2:0.
Аналитики предвкушают результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.39. Минимум три мяча забивалось в семи из последних 10 финалов Кубка Германии.
Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 1.61, обратный вариант идет за 2.32.
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«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ финала Кубка Германии 3 июня 2023 года
«РБ» третий год подряд вышел в финал Кубка Германии, а в прошлом сезоне команда даже выиграла трофей — в серии пенальти добила «Фрайбург». Тот триумф оказался первым значимым в истории клуба, но уже скоро «Лейпциг» может добавить в клубный музей еще один кубок.
Второй год кряду в решающий матч Кубка Германии не вышли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия» — главные топ-клубы страны. «Шмелей» из турнира выбил как раз «РБ»: не оставил шанса в четвертьфинале (2:0). «Бавария» ретировалась на той же стадии, но после встречи с «Фрайбургом», который в полуфинале попал под команду Марко Розе (5:1).
У «Айнтрахта» сетка выдалась куда проще. «Орлы» встретились всего с двумя клубами бундеслиги, один из которых — едва не вылетевший напрямую «Штутгарт». Сейчас эта команда разыгрывает место в немецкой элите в стыковых играх.
Обе команды на пути к финалу показали хорошую результативность и ни разу не забили меньше двух голов за игру. «Лейпциг» за пять матчей вонзил впечатляющие 22 мяча (4.4 гола в среднем за игру). «Айнтрахт» действовал скромнее — в пяти поединках отметился 15 взятиями ворот (ровно три в среднем за 90 минут).
За финалистов выступают лучшие бомбардиры Кубка. Во Франкфурте разрывает француз Рандаль Коло Муани: у него шесть мячей — это 40% от всех голов команды в турнире. В «Лейпциге» выступает Тимо Вернер, отметившийся пятью результативными ударами.
Прогноз и ставка на финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»
Обе команды результативно выступают в Кубке: «Ред Булл» в среднем за матч заколачивает 4.4 гола, «Айнтрахт» — ровно три. Также за соперников выступают лучшие бомбардиры турнира — Рандаль Коло Муани и Тимо Вернер. А еще в этом сезоне бундеслиги оппоненты выдали два ярких поединка: в первом круге выиграли «орлы» (4:0), во втором — «красные быки» (2:1). В обеих встречах они пробили отметку в три забитых мяча на двоих.
Финалы Кубка Германии в принципе нередко получаются яркими: в семи из последних 10 забивалось минимум три мяча. Также в семи играх зашел рынок «обе забьют». Вероятно, в предстоящем поединке этот тренд сохранится.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9