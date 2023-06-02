«Лейпциг» в погоне за второй подряд победой в Кубке Германии. Сражение Вернера и Коло Муани будет горячим

За финалистов выступают лучшие страйкеры Кубка Германии.

3 июня в Берлине пройдет финал Кубка Германии. За трофей поспорят клубы бундеслиги — «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Игра состоится на «Олимпиаштадионе» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В России легально этот поединок посмотреть не получится.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 3 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «РБ» серьезным фаворитом: на успех «красных быков» в основное время предложен коэффициент 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Франкфурта доступен с котировкой 4.52 (21%), даже ничья идет за меньшие 4.02 (24%).

Эксперты считают «Лейпциг» однозначным фаворитом, но «Айнтрахт» — сложный соперник для прошлогоднего победителя Кубка. «РБ» обыграл «орлов» всего раз в восьми последних официальных встречах — во втором круге прошедшего сезона бундеслиги (2:1). Три игры завершились победами «Франкфурта», еще четыре — вничью. Непоражение номинальных гостей после 90 минут можно оформить за 2.12.

Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, варианты исходов финала выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.37;

• победа «РБ» 2:1 — за 8.25;

• за 9.50 — успех «Лейпцига» 1:0 и 2:0.

Аналитики предвкушают результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.39. Минимум три мяча забивалось в семи из последних 10 финалов Кубка Германии.

Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 1.61, обратный вариант идет за 2.32.

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«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ финала Кубка Германии 3 июня 2023 года

«РБ» третий год подряд вышел в финал Кубка Германии, а в прошлом сезоне команда даже выиграла трофей — в серии пенальти добила «Фрайбург». Тот триумф оказался первым значимым в истории клуба, но уже скоро «Лейпциг» может добавить в клубный музей еще один кубок.

Второй год кряду в решающий матч Кубка Германии не вышли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия» — главные топ-клубы страны. «Шмелей» из турнира выбил как раз «РБ»: не оставил шанса в четвертьфинале (2:0). «Бавария» ретировалась на той же стадии, но после встречи с «Фрайбургом», который в полуфинале попал под команду Марко Розе (5:1).

У «Айнтрахта» сетка выдалась куда проще. «Орлы» встретились всего с двумя клубами бундеслиги, один из которых — едва не вылетевший напрямую «Штутгарт». Сейчас эта команда разыгрывает место в немецкой элите в стыковых играх.

Обе команды на пути к финалу показали хорошую результативность и ни разу не забили меньше двух голов за игру. «Лейпциг» за пять матчей вонзил впечатляющие 22 мяча (4.4 гола в среднем за игру). «Айнтрахт» действовал скромнее — в пяти поединках отметился 15 взятиями ворот (ровно три в среднем за 90 минут).

За финалистов выступают лучшие бомбардиры Кубка. Во Франкфурте разрывает француз Рандаль Коло Муани: у него шесть мячей — это 40% от всех голов команды в турнире. В «Лейпциге» выступает Тимо Вернер, отметившийся пятью результативными ударами.

Прогноз и ставка на финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»

Обе команды результативно выступают в Кубке: «Ред Булл» в среднем за матч заколачивает 4.4 гола, «Айнтрахт» — ровно три. Также за соперников выступают лучшие бомбардиры турнира — Рандаль Коло Муани и Тимо Вернер. А еще в этом сезоне бундеслиги оппоненты выдали два ярких поединка: в первом круге выиграли «орлы» (4:0), во втором — «красные быки» (2:1). В обеих встречах они пробили отметку в три забитых мяча на двоих.

Финалы Кубка Германии в принципе нередко получаются яркими: в семи из последних 10 забивалось минимум три мяча. Также в семи играх зашел рынок «обе забьют». Вероятно, в предстоящем поединке этот тренд сохранится.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.

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