Сехудо — Стерлинг: Посланник отберет титул у обидчика Петра Яна
7 мая состоится турнир UFC 288, который пройдет в Нью-Джерси на арене Prudential Center. В главном событии ивента сойдутся обладатель пояса легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Поединок начнется примерно в 7.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг 7 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у бойцов примерно равные шансы на успех: поставить на победу действующего чемпиона можно с коэффициентом 2.06, что составляет около 46% вероятности. Триумф не дравшегося три года Сехудо представлен за немного меньшие 1.80 (53%). Ничья идет за 45.0 (1%).
Эксперты предполагают, что поединок продлится целиком, котировка на это — 1.75. Взять досрочное завершение боя можно за 2.02.
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Также предложены ставки на тотал раундов:
• тотал больше 2.5 дан за 1.24, ТМ 2.5 — за 3.85;
• тотал больше 3.5 — за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.85;
• тотал больше 4.5 — за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.
Сехудо завершил три последние схватки в UFC техническими нокаутами. Поставить на то, что он снова выключит оппонента, можно за 3.95, обратный рынок имеется за 1.23.
Алджо больше славится сабмишенами — с помощью них он одержал 38% побед в карьере. Его победа приемом оценена в 5.50, противоположный вариант доступен за 1.13.
Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг: прогноз и анализ боя UFC 7 мая 2023 года
Посланник не дрался в UFC три года. Последний бой он провел 9 мая 2020-го — нокаутировал Доминика Круса, защитил пояс легчайшего веса и завершил карьеру в статусе чемпиона двух дивизионов. По словам Сехудо, камбэк он оформил из-за унылой жизни на пенсии: «Тебе становится скучно, и страсть к соревнованиям возвращается. Мне важно наличие драйва».
36-летний файтер в свое время проходил очень сильных соперников: нокаутировал Доминика Круса, Ти Джея Диллашоу, судейским решением побеждал Деметриуса Джонсона и Серхио Петтиса. Американец крайне гордится тремя чемпионствами — в легчайшем и наилегчайшем весе, а также на Олимпиаде-2008 в вольной борьбе.
При этом в UFC Генри делал упор на ударную технику: 50% побед в организации он оформил нокаутами либо техническими нокаутами, тогда как приемами не побеждал ни разу. Но все равно успешно использовал борцовский бэкграунд: в среднем за 15 минут в октагоне проводил 2.12 тейкдауна. Самого Сехудо крайне сложно перевести на канвас — он блокировал 93% попыток соперников.
У Алждо нет олимпийского золота по борьбе, но в клетке он отлично пользуется навыками джиу-джитсу — 38% побед оформил сабмишенами. Особенно ярко американец продемонстрировал скилы во втором поединке с Петром Яном, когда работа в партере принесла ему победу раздельным решением судей.
Перед боем с легендой UFC Стерлинг привычно использовал грубый треш-ток. «Не могу дождаться момента, когда я выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу», — заявил Алджамейн.
Прогноз и ставка на бой UFC Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг
Несмотря на простой в три года, Посланник все равно выглядит фаворитом. Стерлинг говорил, что сможет провести три-четыре успешных тейкдауна против олимпийского чемпиона по вольной борьбе, но даже в последнем поединке с ярко выраженным ударником Яном у него прошли лишь два перевода из 22 попыток (9%).
У Сехудо же великолепная защита от тейкдаунов, а в стойке он выглядит явно предпочтительнее. Алджо всего трижды за карьеру нокаутировал оппонентов (в UFC — один раз). Генри, наоборот, вырубал мастеровитых ударников типа Круса и Диллашоу. Он грамотно работает в клинче, а кроме ударов руками может предложить мощные панчи нижними конечностями.
Рекомендуемая ставка: победа Сехудо за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5