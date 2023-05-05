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Сехудо — Стерлинг: Посланник отберет титул у обидчика Петра Яна

Прогноз и ставка на бой UFC Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг 7 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Генри Сехудо в поединке с Серхио Петтисом.
Фото Global Look Press
Генри — намного более разносторонний боец.

7 мая состоится турнир UFC 288, который пройдет в Нью-Джерси на арене Prudential Center. В главном событии ивента сойдутся обладатель пояса легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Поединок начнется примерно в 7.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass.

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг 7 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у бойцов примерно равные шансы на успех: поставить на победу действующего чемпиона можно с коэффициентом 2.06, что составляет около 46% вероятности. Триумф не дравшегося три года Сехудо представлен за немного меньшие 1.80 (53%). Ничья идет за 45.0 (1%).

Эксперты предполагают, что поединок продлится целиком, котировка на это — 1.75. Взять досрочное завершение боя можно за 2.02.

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Также предложены ставки на тотал раундов:

• тотал больше 2.5 дан за 1.24, ТМ 2.5 — за 3.85;

• тотал больше 3.5 — за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.85;

• тотал больше 4.5 — за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Сехудо завершил три последние схватки в UFC техническими нокаутами. Поставить на то, что он снова выключит оппонента, можно за 3.95, обратный рынок имеется за 1.23.

Алджо больше славится сабмишенами — с помощью них он одержал 38% побед в карьере. Его победа приемом оценена в 5.50, противоположный вариант доступен за 1.13.

Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг: прогноз и анализ боя UFC 7 мая 2023 года

Посланник не дрался в UFC три года. Последний бой он провел 9 мая 2020-го — нокаутировал Доминика Круса, защитил пояс легчайшего веса и завершил карьеру в статусе чемпиона двух дивизионов. По словам Сехудо, камбэк он оформил из-за унылой жизни на пенсии: «Тебе становится скучно, и страсть к соревнованиям возвращается. Мне важно наличие драйва».

36-летний файтер в свое время проходил очень сильных соперников: нокаутировал Доминика Круса, Ти Джея Диллашоу, судейским решением побеждал Деметриуса Джонсона и Серхио Петтиса. Американец крайне гордится тремя чемпионствами — в легчайшем и наилегчайшем весе, а также на Олимпиаде-2008 в вольной борьбе.

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При этом в UFC Генри делал упор на ударную технику: 50% побед в организации он оформил нокаутами либо техническими нокаутами, тогда как приемами не побеждал ни разу. Но все равно успешно использовал борцовский бэкграунд: в среднем за 15 минут в октагоне проводил 2.12 тейкдауна. Самого Сехудо крайне сложно перевести на канвас — он блокировал 93% попыток соперников.

У Алждо нет олимпийского золота по борьбе, но в клетке он отлично пользуется навыками джиу-джитсу — 38% побед оформил сабмишенами. Особенно ярко американец продемонстрировал скилы во втором поединке с Петром Яном, когда работа в партере принесла ему победу раздельным решением судей.

Перед боем с легендой UFC Стерлинг привычно использовал грубый треш-ток. «Не могу дождаться момента, когда я выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу», — заявил Алджамейн.

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Прогноз и ставка на бой UFC Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг

Несмотря на простой в три года, Посланник все равно выглядит фаворитом. Стерлинг говорил, что сможет провести три-четыре успешных тейкдауна против олимпийского чемпиона по вольной борьбе, но даже в последнем поединке с ярко выраженным ударником Яном у него прошли лишь два перевода из 22 попыток (9%).

У Сехудо же великолепная защита от тейкдаунов, а в стойке он выглядит явно предпочтительнее. Алджо всего трижды за карьеру нокаутировал оппонентов (в UFC — один раз). Генри, наоборот, вырубал мастеровитых ударников типа Круса и Диллашоу. Он грамотно работает в клинче, а кроме ударов руками может предложить мощные панчи нижними конечностями.

Рекомендуемая ставка: победа Сехудо за 1.80.

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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