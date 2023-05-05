Лукаку, Джеко и Лаутаро очнулись под конец сезона. И могут снова оставить Моуринью без Лиги чемпионов
6 мая в центральном матче 34-го тура чемпионата Италии «Рома» померяется силами с «Интером». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Интер» 6 мая 2023 года
«Интер», несмотря на выездной характер матча, — фаворит, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу нерадзурри выставлен коэффициент 2.49, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.24 (28%), успех «Ромы» — за 3.09 (32%).
В первом круге команда Жозе Моуринью прервала серию из четырех поражений в матчах с «Интером» (2:1). На то, что римляне не проиграют и на этот раз, котировка — 1.58.
В шести предыдущих очных играх в чемпионате Италии соперники забивали три и более мяча. ТБ 2.5 можно взять за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.64.
«Интер» очень результативен в последние недели: в четырех из пяти встреч оформлял не менее трех голов. ИТБ2 (1.5) идет за 2.65, ИТБ2 (2.5) — за 6.11.
Что касается «Ромы», то в трех последних матчах во всех турнирах она забивала ровно по одному мячу. Считаете, что хозяева лишь раз поразят ворота соперника? Такое условие оценено в 2.40.
Обмен результативными атаками предложено взять за 1.96, вариант «обе забьют — нет» — за 1.86.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.04.
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«Рома» — «Интер»: прогноз и анализ матча 34-го тура серии А 6 мая 2023 года
Чемпионат Италии разрывает мощнейшая среди топ-лиг Европы борьба за места в еврокубках. В радиусе шести очков располагаются сразу шесть команд, которые сражаются за три места в Лиге чемпионов и два в турнирах статусом поменьше. Тут же и «Рома» с «Интером»: римляне с 58 очками замыкают семерку, а миланцы с 60 баллами — четвертые.
Нерадзурри — крайне неудобный соперник для римлян: победа в первом круге со счетом 2:1 стала для них первой за шесть лет. На этом отрезке «Интер» пять раз выиграл, а еще шесть встреч завершились вничью. Сейчас у команды Индзаги есть возможность начать новую положительную для себя серию — учитывая, что «Рома» не побеждает три матча подряд, а сами черно-синие выглядят превосходно.
После сокрушительной победы над «Фейеноордом» в Лиге Европы римляне мучаются в серии А: проиграли «Аталанте» (1:3) и упустили преимущество во встречах с «Миланом» и «Монцей» (по 1:1). Скидку можно сделать лишь на то, что две из них состоялись на выезде. Дома же «Рома» показывает и другие результаты (восемь побед при одном поражении), и другой футбол (разница голов 20-5).
Но «Интер» с середины апреля выглядит очень солидно: в чемпионате у нерадзурри три победы с общим счетом 12:1, а еще в Кубке Италии пройден «Ювентус» (1:0 в ответной игре). Что важно, под конец сезона проснулись все без исключения нападающие клуба: у Лаутаро пять голов в четырех встречах, у Лукаку и Джеко — по дублю. Благодаря последним разгромным выступлениям «Интер» вернул себе статус второй по результативности команды чемпионата (60 голов в 33 матчах).
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Интер»
Букмекеры считают, что команды откажутся от атакующего футбола и проведут крайне слабый с точки зрения результативности матч. Однако откуда такая уверенность — неизвестно. И тем и другим нужна победа, потому что соперники рядом не дремлют — даже ничья может ударить по шансам «Интера» с «Ромой» в борьбе за Лигу чемпионов.
Предыдущие очные встречи команд также намекают, что отсиживаться никто не будет: только в одном из 14 матчей было забито меньше двух голов. А в Риме так шесть раз подряд прошел «верх».
Если все еще сомневаетесь, то вот еще один факт: Моуринью и компания забили дома в каждом весеннем матче этого сезона, а «Интер» отличился в пяти последних гостевых. В трех крайних суммарно — 11 раз.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5