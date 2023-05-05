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Лукаку, Джеко и Лаутаро очнулись под конец сезона. И могут снова оставить Моуринью без Лиги чемпионов

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Интер» 6 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
«Рома» — аутсайдер среди претендентов на место в главном еврокубке.

6 мая в центральном матче 34-го тура чемпионата Италии «Рома» померяется силами с «Интером». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур
06 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Интер» 6 мая 2023 года

«Интер», несмотря на выездной характер матча, — фаворит, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу нерадзурри выставлен коэффициент 2.49, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.24 (28%), успех «Ромы» — за 3.09 (32%).

В первом круге команда Жозе Моуринью прервала серию из четырех поражений в матчах с «Интером» (2:1). На то, что римляне не проиграют и на этот раз, котировка — 1.58.

В шести предыдущих очных играх в чемпионате Италии соперники забивали три и более мяча. ТБ 2.5 можно взять за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.64.

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«Интер» очень результативен в последние недели: в четырех из пяти встреч оформлял не менее трех голов. ИТБ2 (1.5) идет за 2.65, ИТБ2 (2.5) — за 6.11.

Что касается «Ромы», то в трех последних матчах во всех турнирах она забивала ровно по одному мячу. Считаете, что хозяева лишь раз поразят ворота соперника? Такое условие оценено в 2.40.

Обмен результативными атаками предложено взять за 1.96, вариант «обе забьют — нет» — за 1.86.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.04.

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«Рома» — «Интер»: прогноз и анализ матча 34-го тура серии А 6 мая 2023 года

Чемпионат Италии разрывает мощнейшая среди топ-лиг Европы борьба за места в еврокубках. В радиусе шести очков располагаются сразу шесть команд, которые сражаются за три места в Лиге чемпионов и два в турнирах статусом поменьше. Тут же и «Рома» с «Интером»: римляне с 58 очками замыкают семерку, а миланцы с 60 баллами — четвертые.

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Нерадзурри — крайне неудобный соперник для римлян: победа в первом круге со счетом 2:1 стала для них первой за шесть лет. На этом отрезке «Интер» пять раз выиграл, а еще шесть встреч завершились вничью. Сейчас у команды Индзаги есть возможность начать новую положительную для себя серию — учитывая, что «Рома» не побеждает три матча подряд, а сами черно-синие выглядят превосходно.

После сокрушительной победы над «Фейеноордом» в Лиге Европы римляне мучаются в серии А: проиграли «Аталанте» (1:3) и упустили преимущество во встречах с «Миланом» и «Монцей» (по 1:1). Скидку можно сделать лишь на то, что две из них состоялись на выезде. Дома же «Рома» показывает и другие результаты (восемь побед при одном поражении), и другой футбол (разница голов 20-5).

Но «Интер» с середины апреля выглядит очень солидно: в чемпионате у нерадзурри три победы с общим счетом 12:1, а еще в Кубке Италии пройден «Ювентус» (1:0 в ответной игре). Что важно, под конец сезона проснулись все без исключения нападающие клуба: у Лаутаро пять голов в четырех встречах, у Лукаку и Джеко — по дублю. Благодаря последним разгромным выступлениям «Интер» вернул себе статус второй по результативности команды чемпионата (60 голов в 33 матчах).

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Интер»

Букмекеры считают, что команды откажутся от атакующего футбола и проведут крайне слабый с точки зрения результативности матч. Однако откуда такая уверенность — неизвестно. И тем и другим нужна победа, потому что соперники рядом не дремлют — даже ничья может ударить по шансам «Интера» с «Ромой» в борьбе за Лигу чемпионов.

Предыдущие очные встречи команд также намекают, что отсиживаться никто не будет: только в одном из 14 матчей было забито меньше двух голов. А в Риме так шесть раз подряд прошел «верх».

Если все еще сомневаетесь, то вот еще один факт: Моуринью и компания забили дома в каждом весеннем матче этого сезона, а «Интер» отличился в пяти последних гостевых. В трех крайних суммарно — 11 раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.74.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
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