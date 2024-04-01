«Трактор» смял «Динамо» и восемь дней ждал соперника по 1/2 Кубка Гагарина. Но «Локо» все равно абсолютный фаворит пары

Команды впервые сыграют друг с другом в плей-офф КХЛ.

2 апреля стартует полуфинальная стадия Кубка Гагарина. Первыми выяснение отношений начнут «Локомотив» и «Трактор». Дебютная игра состоится в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив», она начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 2 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Локомотив» весомым фаворитом предстоящей встречи. На победу железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.00 (25%), успех «Трактора» — за 4.10 (24%).

Выигрыш гостей с учетом овертайма предложен за 2.70, хозяев — за 1.47. На то, что этот самый ОТ случится, можно заключить пари за 4.10.

Считаете, что «Трактор» не уступит в основное время? Условие Х2 оценено в 2.02.

В пяти последних матчах с участием челябинцев было заброшено не меньше пяти шайб: ТБ 4.5 оценен в 2.05, ТМ 4.5 — в 1.78.

Если «Локо» первым забросит две шайбы, пройдет ставка за 1.71. Если же «Трактор» быстрее доберется до этой отметки, сыграет коэффициент 2.90.

Еще перед первым матчем открыта линия на финалиста Кубка Гагарина. То, что им станут ярославцы, котируется за 1.37. Челябинцы — за 3.22.

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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года

«Трактор» — безусловно главная сенсация этого розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде команда Алексея Заварухина в шести матчах одолела «Салават Юлаев» и так поверила в себя, что в 1/4 не заметила сильнейший клуб регулярного чемпионата — московское «Динамо». Челябинцы выиграли все четыре встречи (три — в основное время) и шагнули в полуфинал еще 22 марта.

В первую очередь стоит отметить высокую результативность «белых медведей», которую они не утратили со стартом плей-офф. На «Востоке» «Трактор» был четвертым по голам, уступив лишь лидерам — «Металлургу», «Авангарду» и «Салавату». В Кубке Гагарина команда забросила уже 31 шайбу в 10 играх (3,1 в среднем за 60 минут), причем ворота «Динамо» суммарно были поражены ими 16 раз. Благодаря этому челябинцы подтвердили статус одного из самых открытых и ярких коллективов турнира на выбывание. Правда, серия с «Локо» может получиться диаметрально противоположной из-за стиля ярославцев.

«Локомотив» — вязкий, тяжелый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто ее преодолевать. Уверен, будет интересная серия", — поделился соображениями перед первым матчем полуфинала нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

Железнодорожники в первом раунде красиво и по делу разобрались с ЦСКА (4:1), а во втором должны были так же быстро преодолеть сопротивление «Авангарда», но сами создали себе проблемы. Серия могла закончиться в пяти встречах, но растянулась на максимальные семь. Причем в пятой и шестой играх «Локомотив» максимально не соответствовал самому себе: пропустил семь шайб. В остальных пяти в воротах ярославцев шайба побывала всего трижды.

Что касается личных встреч, то в этом сезоне «Локо» и «Трактор» встречались лишь дважды — в сентябре на льду «Арены-2000» хозяева оказались сильнее в овертайме (3:2), а в январе — 3:1. Перезарядившиеся и находящиеся в отличной форме челябинцы вполне могут взять реванш уже в первом матче.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Трактор»

В решающем матче против «Авангарда» «Локомотив» показал, как умеет «сушить» игру и действовать от обороны. И хотя «Трактор» чуть менее опасен, чем омичи, даже на своем льду железнодорожники вряд ли ввяжутся в перестрелку.

Из 12 последних встреч между этими командами только в одной было заброшено больше четырех шайб. На старте плей-офф они отнесутся друг к другу еще настороженнее и сыграют нерезультативно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.78.

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