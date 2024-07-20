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«Локомотив» — «Акрон»: железнодорожники не справятся без Миранчука и Глушенкова

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 20 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артем Карпукас («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

«Акрон» в первом матче РПЛ в истории встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 20 июля на московской «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

Букмекеры считают железнодорожников серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.61, что приблизительно 61% вероятности. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (22%).

Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 и 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» потерял двух самых результативных игроков прошлого сезона. Первая проверка на старте РПЛ — новичок «Акрон»

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Акрон»

Железнодорожники серьезно ослабли за летнее трансферное окно: ушли Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и еще несколько сильных футболистов. Поэтому даже матч с новичком РПЛ может стать для клуба серьезной проверкой на старте сезона, тем более что тольяттинцы еще ни разу не проигрывали «Локомотиву». Клубы встречались два раза: одна игра закончилась вничью (1:1), вторая — победой «Акрона» (2:0).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.82 (если «Акрон» проиграет с разницей в один мяч, случится возврат).

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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