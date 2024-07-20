«Локомотив» — «Акрон»: железнодорожники не справятся без Миранчука и Глушенкова
«Акрон» в первом матче РПЛ в истории встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 20 июля на московской «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекеры считают железнодорожников серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.61, что приблизительно 61% вероятности. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (22%).
Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:
• 1:0 — за 6.80;
• 2:0 и 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Акрон»
Железнодорожники серьезно ослабли за летнее трансферное окно: ушли Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и еще несколько сильных футболистов. Поэтому даже матч с новичком РПЛ может стать для клуба серьезной проверкой на старте сезона, тем более что тольяттинцы еще ни разу не проигрывали «Локомотиву». Клубы встречались два раза: одна игра закончилась вничью (1:1), вторая — победой «Акрона» (2:0).
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.82 (если «Акрон» проиграет с разницей в один мяч, случится возврат).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -