FONBET Кубок России по компьютерному спорту-2024 стартует в июле
Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении FONBET Кубка России по компьютерному спорту-2024. Титульным партнером турнира этого года станет букмекерская компания FONBET. Это первые соревнования, которые пройдут в рамках сотрудничества между крупнейшим букмекером страны и ФКС России.
Отборочный этап Кубка России начнется в конце июля. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах: тактический трехмерный бой (Counter-Strike 2), боевая арена (Dota 2) и файтинг (Tekken 8). Призовой фонд турнира составит 2.5 миллиона рублей. Победители соревнований также получат возможность попасть в сборную России по компьютерному спорту.
«Вот уже много лет мы активно инвестируем в развитие российского спорта, выходя далеко за рамки традиционных для беттинга контрактов с футболом и хоккеем, — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов. — Список наших партнеров обширен: это и Федерация дзюдо, и Федерация шахмат России, Федерация спортивной гимнастики, Российская федерация баскетбола и многие другие. Рады, что наше сотрудничество расширяется. Киберспорт — перспективное направление, у которого миллионы поклонников. Уверен, что вместе с федерацией у нас получится вывести соревнования на новый качественный уровень, повысить интерес к ним как среди болельщиков, так и среди занимающихся».
«Букмекерские компании уже давно стали важной частью спорта, и мы рады новой возможности проводить наши киберспортивные соревнования в партнерстве с FONBET. Наша ключевая и первостепенная задача — всеми доступными способами развивать в стране компьютерный спорт, и мы уверены, что FONBET поможет нам в этом. Работа в рамках Кубка России — очень важный шаг, который позволит нам вместе с коллегами вывести киберспорт в России на новый уровень», — считает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1