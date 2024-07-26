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FONBET Кубок России по компьютерному спорту-2024 стартует в июле

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Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении FONBET Кубка России по компьютерному спорту-2024. Титульным партнером турнира этого года станет букмекерская компания FONBET. Это первые соревнования, которые пройдут в рамках сотрудничества между крупнейшим букмекером страны и ФКС России.

Отборочный этап Кубка России начнется в конце июля. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах: тактический трехмерный бой (Counter-Strike 2), боевая арена (Dota 2) и файтинг (Tekken 8). Призовой фонд турнира составит 2.5 миллиона рублей. Победители соревнований также получат возможность попасть в сборную России по компьютерному спорту.

«Вот уже много лет мы активно инвестируем в развитие российского спорта, выходя далеко за рамки традиционных для беттинга контрактов с футболом и хоккеем, — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов. — Список наших партнеров обширен: это и Федерация дзюдо, и Федерация шахмат России, Федерация спортивной гимнастики, Российская федерация баскетбола и многие другие. Рады, что наше сотрудничество расширяется. Киберспорт — перспективное направление, у которого миллионы поклонников. Уверен, что вместе с федерацией у нас получится вывести соревнования на новый качественный уровень, повысить интерес к ним как среди болельщиков, так и среди занимающихся».

«Букмекерские компании уже давно стали важной частью спорта, и мы рады новой возможности проводить наши киберспортивные соревнования в партнерстве с FONBET. Наша ключевая и первостепенная задача — всеми доступными способами развивать в стране компьютерный спорт, и мы уверены, что FONBET поможет нам в этом. Работа в рамках Кубка России — очень важный шаг, который позволит нам вместе с коллегами вывести киберспорт в России на новый уровень», — считает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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 - : -
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