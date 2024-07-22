«Пари НН» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
22 июля «Пари НН» и «Рубин» закроют программу первого тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Рафаэль Шафеев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 19.55 мск.
По мнению аналитиков, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.45, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (31%). Триумф хозяев можно взять за 3.10 (32%).
Нижегородцы обыграли «Рубин» во всех четырех матчах в РПЛ. Считаете, что их серия без поражений продолжится? Хватайте опцию 1Х за 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60.
«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.75.
В обеих домашних встречах с красно-зелеными «Пари НН» добился успеха с одинаковым счетом (2:1). Коэффициент на то, что команда Саши Илича оформит больше одного гола, — 2.20.
При этом два наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью. А третий — на победу «Рубина»:
- 0:0 — за 6.00;
- 1:1 — за 6.50;
- 1:0 — за 7.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1