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«Пари НН» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 22 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Рубин» — «Пари НН».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

22 июля «Пари НН» и «Рубин» закроют программу первого тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Рафаэль Шафеев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

По мнению аналитиков, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.45, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (31%). Триумф хозяев можно взять за 3.10 (32%).

Нижегородцы обыграли «Рубин» во всех четырех матчах в РПЛ. Считаете, что их серия без поражений продолжится? Хватайте опцию 1Х за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

В обеих домашних встречах с красно-зелеными «Пари НН» добился успеха с одинаковым счетом (2:1). Коэффициент на то, что команда Саши Илича оформит больше одного гола, — 2.20.

При этом два наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью. А третий — на победу «Рубина»:

  • 0:0 — за 6.00;
  • 1:1 — за 6.50;
  • 1:0 — за 7.00.
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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Медведева, Акинфеев, Пиняев и женская сборная России по футболу поддержат женскую футбольную команду из Череповца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
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Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

Динамо

 2
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Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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Химки

 1 0 1
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