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Сегодня, 12:25

Медведева, Акинфеев, Пиняев и женская сборная России по футболу поддержат женскую футбольную команду из Череповца

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«Атланта».
«Атланта».
«Атланта».
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Также в планах Fonteam открытие поля с видом на озеро Байкал и тур передвижного музея КХЛ.

Команда Fonteam запускает инициативы по поддержке российского спорта. Первый социальный проект посвящен «Атланте» — женской футбольной команде из Череповца. Клуб прошел ребрендинг и получил новые возможности: у девушек появился современный инвентарь, бюджет на аренду тренировочного зала и поездки на соревнования, а также новая форма — сшитая по современным спортивным технологиям и в обновленном дизайне.

«Атланта».

«Подобные проекты дают возможность выходить на новый уровень, открывать для себя неизведанные горизонты, почувствовать себя кем-то большим! Новые знакомства, новые мечты, новый опыт. Например, мы сейчас делали съемку команды, многие девочки волновались, но в процессе съемок им удалось раскрепоститься и показать себя с самой лучшей стороны. Было очень интересно попробовать себя в новой роли, ощутить некую медийность», — рассказал тренер «Атланты» Алексей Антонов.

Команду также ожидает поездка в летний кэмп первой и крупнейшей в России футбольной школы GirlPower FC. У девушек появится шанс увидеть большой спорт вблизи и стать его частью — познакомиться со звездами индустрии, побывать на матчах FONBET Кубка России и сыграть с профессиональными спортсменками в турнире GirlPower FC на FONBASE.

«Атланта».

Поддержка «Атланты» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании участвовали чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

В 2024-м, помимо поддержки «Атланты», Fonteam реализует еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальск появится современное поле для игры в футбол и баскетбол, его открытие посвятят памяти легендарного комментатора и участника Fonteam Василия Уткина. А осенью в тур отправится передвижной музей истории КХЛ, который смогут посетить жители Магнитогорска, Ярославля, Омска и Уфы.

Проекты Fonteam — одна из инициатив, которую букмекерская компания FONBET запустила по случаю своего 30-летия. На протяжении 2024 года бренд будет делать проекты, посвященные поддержке и развитию спортивной среды. Cреди них спортивные эксперименты с медиафутболистами 2DROTS и культурное и спортивное пространство FONBASE в Лужниках.

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Игорь Акинфеев
Сергей Пиняев
Футбол
Прогнозы на спорт
Евгения Медведева
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«Пари НН» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Химки

 1 0 1
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