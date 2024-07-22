Медведева, Акинфеев, Пиняев и женская сборная России по футболу поддержат женскую футбольную команду из Череповца
Также в планах Fonteam открытие поля с видом на озеро Байкал и тур передвижного музея КХЛ.
Команда Fonteam запускает инициативы по поддержке российского спорта. Первый социальный проект посвящен «Атланте» — женской футбольной команде из Череповца. Клуб прошел ребрендинг и получил новые возможности: у девушек появился современный инвентарь, бюджет на аренду тренировочного зала и поездки на соревнования, а также новая форма — сшитая по современным спортивным технологиям и в обновленном дизайне.
«Подобные проекты дают возможность выходить на новый уровень, открывать для себя неизведанные горизонты, почувствовать себя кем-то большим! Новые знакомства, новые мечты, новый опыт. Например, мы сейчас делали съемку команды, многие девочки волновались, но в процессе съемок им удалось раскрепоститься и показать себя с самой лучшей стороны. Было очень интересно попробовать себя в новой роли, ощутить некую медийность», — рассказал тренер «Атланты» Алексей Антонов.
Команду также ожидает поездка в летний кэмп первой и крупнейшей в России футбольной школы GirlPower FC. У девушек появится шанс увидеть большой спорт вблизи и стать его частью — познакомиться со звездами индустрии, побывать на матчах FONBET Кубка России и сыграть с профессиональными спортсменками в турнире GirlPower FC на FONBASE.
Поддержка «Атланты» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании участвовали чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.
В 2024-м, помимо поддержки «Атланты», Fonteam реализует еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальск появится современное поле для игры в футбол и баскетбол, его открытие посвятят памяти легендарного комментатора и участника Fonteam Василия Уткина. А осенью в тур отправится передвижной музей истории КХЛ, который смогут посетить жители Магнитогорска, Ярославля, Омска и Уфы.
Проекты Fonteam — одна из инициатив, которую букмекерская компания FONBET запустила по случаю своего 30-летия. На протяжении 2024 года бренд будет делать проекты, посвященные поддержке и развитию спортивной среды. Cреди них спортивные эксперименты с медиафутболистами 2DROTS и культурное и спортивное пространство FONBASE в Лужниках.
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1
|Зенит
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|4-0
|3
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2
|Динамо
|1
|1
|0
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|3-1
|3
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3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
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Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1