Медведева, Акинфеев, Пиняев и женская сборная России по футболу поддержат женскую футбольную команду из Череповца

Также в планах Fonteam открытие поля с видом на озеро Байкал и тур передвижного музея КХЛ.

Команда Fonteam запускает инициативы по поддержке российского спорта. Первый социальный проект посвящен «Атланте» — женской футбольной команде из Череповца. Клуб прошел ребрендинг и получил новые возможности: у девушек появился современный инвентарь, бюджет на аренду тренировочного зала и поездки на соревнования, а также новая форма — сшитая по современным спортивным технологиям и в обновленном дизайне.

«Атланта».

«Подобные проекты дают возможность выходить на новый уровень, открывать для себя неизведанные горизонты, почувствовать себя кем-то большим! Новые знакомства, новые мечты, новый опыт. Например, мы сейчас делали съемку команды, многие девочки волновались, но в процессе съемок им удалось раскрепоститься и показать себя с самой лучшей стороны. Было очень интересно попробовать себя в новой роли, ощутить некую медийность», — рассказал тренер «Атланты» Алексей Антонов.

Команду также ожидает поездка в летний кэмп первой и крупнейшей в России футбольной школы GirlPower FC. У девушек появится шанс увидеть большой спорт вблизи и стать его частью — познакомиться со звездами индустрии, побывать на матчах FONBET Кубка России и сыграть с профессиональными спортсменками в турнире GirlPower FC на FONBASE.

«Атланта».

Поддержка «Атланты» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании участвовали чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

В 2024-м, помимо поддержки «Атланты», Fonteam реализует еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальск появится современное поле для игры в футбол и баскетбол, его открытие посвятят памяти легендарного комментатора и участника Fonteam Василия Уткина. А осенью в тур отправится передвижной музей истории КХЛ, который смогут посетить жители Магнитогорска, Ярославля, Омска и Уфы.

Проекты Fonteam — одна из инициатив, которую букмекерская компания FONBET запустила по случаю своего 30-летия. На протяжении 2024 года бренд будет делать проекты, посвященные поддержке и развитию спортивной среды. Cреди них спортивные эксперименты с медиафутболистами 2DROTS и культурное и спортивное пространство FONBASE в Лужниках.

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