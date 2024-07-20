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«Крылья Советов» — «Зенит»: команда Осинькина навяжет борьбу чемпиону

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 20 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

Победитель шести последних сезонов РПЛ «Зенит» в первом туре нового чемпионата встретится с крепкими «Крыльями Советов». Игра пройдет 20 июля на «Самара Арене», начало — в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Иванов. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Букмекеры верят в победу петербуржцев: поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.54, это около 63% вероятности. Успех хозяев как самый маловозможный результат дан за 6.20 (15%), ничья предложена с котировкой 4.30 (22%).

Вероятность того, что самарский клуб хотя бы не проиграет, оценена в 2.54.

Три наиболее реалистичных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Сергея Семака:

• 1:0 — за 5.60;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.

Рынок «обе забьют» дан за 2.02, обратный вариант идет за 1.78.

Денис Глушенков. «Зенит» раздавил в Суперкубке «Краснодар» и готовится бодро стартовать в РПЛ. «Крылья» вряд ли будут против

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Самарцы заметно уступают сопернику в классе — в предыдущем сезоне финишировали девятыми, а по Transfermarkt имеют только восьмой состав в РПЛ. «Зенит» в обоех таблицах оказался первым. При этом «Крылья» все равно могут навязать борьбу — в семи из 10 предыдущих очных игр команд в РПЛ зашел рынок «обе забьют». Также парни Игоря Осинькина в прошлом чемпионате показали хорошую результативность — настреляли 46 мячей в 30 турах, что стало пятым показателем в лиге.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.02.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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