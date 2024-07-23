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«Ничего обычного» направил 252 425 рублей на помощь детям с синдромом Дауна

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FONBASE.

Средства были собраны в рамках благотворительного аукциона спортивных джерси, организованного творческим объединением «Ничего обычного» на культурно-спортивном пространстве FONBASE. По его итогам 252 425 рублей отправились в инклюзивный футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре».

На аукционе были представлены уникальные футбольные, баскетбольные и хоккейные джерси. С молотка Даниила Чалова были проданы 20 лотов. Среди них — игровые футболки Василия Березуцкого с матча сборной России против Албании 2003 года, Серхио Агуэро из «Атлетико» и Алексея Миранчука c выступлений в Лиге чемпионов за «Локомотив».

Самыми дорогими лотами стали джерси легенд российского спорта. Игровая форма капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина была продана за 21 000 рублей, а джерси Игоря Акинфеева с автографом ушло с молотка за 36 000 рублей.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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