Промес из арабской тюрьмы посмотрит за битвой «Спартака» и «Зенита». Но из-за его отсутствия результативность не пострадает
3 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит». Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На его победу предложен коэффициент 2.05, что соответствует 47% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (29%), а ничья оценена в линии показателем 3.85 (24%).
Специалисты не ожидают много результативных действий. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.
Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.52, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.53.
Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет первого полуфинального матча — 1:1 за 7.27.
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«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 3 апреля 2024 года
Красно-белые идет шестыми в РПЛ, уступая лидирующим питерцам девять очков. До попадания в тройку команде Гильермо Абаскаля не хватает шести баллов. С зимних каникул «Спартак» вернулся неудачно: за четыре матча всего одна победа. Правда, в первой игре после паузы Антон Зиньковский и компания отняли очки у «Зенита» в Питере (0:0).
В первой восьмерке «Спартак» забивает реже всех (27). С игрой в обороне дела также обстоят неважно (26): в верхней половине таблицы чаще огорчали только «Крылья» (32) и «Локо» (28).
Групповой этап Кубка России красно-белые провели успешно. В первых четырех встречах они набрали 12 очков и досрочно заняли первую строчку в квартете с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». А уже весной команда Абаскаля в четвертьфинале Пути РПЛ дожала «Оренбург»: проиграла 0:1 гостевой матч и реабилитировалась дома — 3:1.
Лучший снайпер команды Квинси Промес (8+8 во всех турнирах) не поможет в ближайшей встрече, но, возможно, посмотрит ее по телевизору в арабской тюрьме. Травм и дисквалификаций у «Спартака» нет.
В последних 10 очных встречах с «Зенитом» красно-белые победили всего раз, а проиграли — шесть.
Что касается сине-бело-голубых, то после перерыва они выступают относительно удачно, пусть потеряли очки в играх со «Спартаком» дома (0:0) и «Крыльями» в гостях (1:1). Причем в последнем туре против самарцев пропущенный мяч парни Сергея Семака привезли себе сами.
Питерцы по-прежнему возглавляют таблицу РПЛ, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на одно и три очка соответственно. При этом «Зенит» — самая забивающая команда чемпионата (40), а ее защита — вторая по надежности (19 пропущенных), после «быков» (17).
На групповом этапе Кубка России питерский клуб тоже занял первую строчку, обогнав «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов». В четвертьфинале турнира коллектив Семака выбил «Динамо» (0:1, 2:0).
Лучший бомбардир клуба — Матео Кассьерра, у которого 18+5 во всех турнирах. Именно его дубль помог сине-бело-голубым пройти «Динамо». И если колумбиец примет участие в предстоящей игре, два латераля — Марио Фернандес и Даниил Круговой — будут недоступны.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»
Красно-белые — любимый клиент петербуржцев. Но в этом сезоне разрыв в классе не так очевиден: «Зенит» не так силен, поэтому его победа в Москве не выглядит неизбежной. Тем более это первая встреча двухматчевого противостояния.
«Спартак» после зимней паузы выглядит кисло, а потеря Промеса дает о себе знать, но у Абаскаля есть кем крыть звезд соперника — Соболев, Зиньковский и другие будут мотивированы больше некуда. А «Зенит» даже в последней игре с «Крыльями» доказал, что в этом году далеко не так надежен. Поэтому вполне вероятны результативные ошибки от обеих команд и обмен голами. Тем более в 10 последних очных встречах соперники пробили «верх» по голам семь раз.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5